Že bude vládnout jen jedna skupina? Falešná představa, vzkázal z ČT Rychetský

Za úspěchem Petra Pavla v prezidentské volbě podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského stálo to, že se v době prezidentské kampaně, kdy se ve velkém hovořilo o válce a míru, objevil někdo, kdo dal lidem naději na zbavení se strachu. „Kandidát, který dokáže lidi zbavit strachu – který dokáže poskytnout naději, že on je tou osobou, která je zbaví strachu – a dá jim jasnou perspektivu pro budoucnost, takového kandidáta si musíme vážit,“ pronesl v Interview ČT24. Voliči podle něj nehlasovali jen pro Pavla, ale i pro „pevné zakotvení“ naší země v evropských strukturách.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 7% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 33583 lidí v Interview ČT24 shrnul, že je náš stát úspěšný v rámci toho, jak je u nás realizována a naplňována ústava. „Přitom naše země není jednoduchá, máme parlamentní systém, který je založený na parlamentní formě vlády, přitom stále ještě máme jakousi tradici silného prezidenta, což není v rámci parlamentní formy vlády běžné,“ vyjádřil se s dodatkem, že čistá parlamentní forma vlády by se však dnes dala najít pouze ve Spojeném království.



Upozornil, že je u nás moc dána zejména premiérovi, jenž po svém jmenování sestavuje vládu a prezident je povinen všem návrhům předsedy vlády vyhovět. „Na to všichni naši demokratičtí prezidenti po listopadu 1989 reagovali zajímavým způsobem, že po volbách nejmenovali předsedu vlády, ale někoho pověřili jednáním. A to proto, aby s tím mohli projednat, koho ve vládě bude mít,“ poukázal předseda Ústavního soudu.



U současné prezidentské volby pak míní, že „většinová vůle občanů“ této země jednoznačně směřovala ke kandidátovi, který představoval nejen hodnotový systém, ale zejména proevropský systém. Svým hlasem pro Petra Pavla tak podle mínění Rychetského občané hlasovali zároveň i pro to, aby byla Česká republika „pevně zakotvena v evropských strukturách“.



Ukázal na podobu prezidentské kampaně, v níž se zrcadlila slova „válka“ a „mír“. „Vlastně se trochu naháněl strach voličům,“ míní zpětně Rychetský při pohledu na uplynulé týdně prezidentských kampaní.

Právě výtěžný kandidát podle něj v této atmosféře nahánění strachu českým občanům poskytl naději. „Kandidát, který dokáže lidi zbavit strachu – který dokáže poskytnout naději, že on je tou osobou, která je zbaví strachu – a dá jim jasnou perspektivu pro budoucnost, takového kandidáta si musíme vážit, protože dneska jsou lidé velmi bezradní. Nežijeme v lehké době. Společnost je velmi rozdrobená. Lidé mají sociální úzkost, strach z budoucnosti. A když se k tomu přidá skutečnost, že nedaleko nás byla na evropském kontinentu rozpoutána válka takových rozměrů, tak v takové chvíli mám pocit, že to všechno byly fenomény, které výrazným způsobem ovlivnily většinové rozhodnutí občanů této země, když si zvolili generála Petra Pavla,“ zhodnotil.



Obavu, že u nás nyní uzme moc pouze jedno politické spektrum, Rychetský nesdílí. „Já myslím, že to je falešná představa. My máme pestrobarevnou vládu. My nemáme vládu jedné strany, jak tomu bývalo v předlistopadovém období. A ta pestrobarevná vláda vlastně ‚nutí‘ jednotlivé politické subjekty, které dostaly většinovou důvěru od občanů, ale přitom mají ne zcela shodné představy, jak tuto zemi řídit,“ řekl. Právě ono „pestrobarevné“ složení současné vlády premiéra Petra Fialy (ODS) i obou komor Parlamentu tak je podle něj „příznakem demokracie“.



S příchodem Petra Pavla na Hrad očekává Rychetský změnu. Doufá, že již „nebudeme svědky excesů z prezidentského úřadu, které byly živnou půdou pro média i celou politickou scénu“. „Myslím si, že už nebude docházet k ústavním excesům,“ podotkl a doufal, že Pavel má bude „uctívat hodnotový systém“ zakotvený v ústavě.

Řešilo se též možné jmenování nástupce Rychetského ještě dříve, nežli mu v srpnu skončí funkční období předsedy Ústavního soudu. Takový krok od prezidenta Miloše Zemana prý spíše nelze čekat, a i pokud by něco takového nastalo, je Rychetský přesvědčen, že by žádný z jeho kolegů Zemanovi na nabídku nekývl. „Protože by to musel být jeden ze sboru ústavních soudců, tak jsem přesvědčen, že s ohledem na elementární stavovskou čest by to nikdo z nás neakceptoval a nepřijal,“ myslí si.



K tvrzení expremiéra Andreje Babiše (ANO), že by měl prezident být protiváhou vlády a jít „vládě po krku“, pak poukázal, že s přijetím přímé volby prezidenta se nezměnil parlamentní systém české demokracie. „Vláda je nejvyšší orgán výkonné moci a prezident je součást výkonné moci,“ řekl Rychetský.



Právě přímá volba prý je dosti silným odklonem od dob výběru hlavy státu oběma komorami, které se snažily najít kandidáta, s nímž budou spokojeni politici napříč názorovým a ideologickým spektrem. Problém vidí i v tom, že je volební kampaň náročná i finančně, což prý automaticky diskriminuje kandidáty, kteří nemají výrazné finanční prostředky či vlivové skupiny za sebou. „Je hodně lidí, kteří mají 50 milionů navíc, aby si to mohli dovolit?“ tázal se.



Že by se po takovém zájmu občanů o přímou volbu prezidenta dalo od přímé volby hlavy státu ustoupit, si však nyní již Rychetský nemyslí.

