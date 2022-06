Že by to šlo výš? Odsouzená promluvila a začala jmenovat. Valachová, Jurečka...

Exnáměstkyně na Ministerstvu školství Simona Kratochvílová, která byla odsouzena spolu s bývalým fotbalovým bossem Miroslavem Peltou za dotační podvody, po letech vydala svědectví, podle kterého by měly být trestně stíhány další desítky lidí. „Nastoupila jsem do praxe, kterou tam zavedla Valachová,“ říká Kratochvílová s tím, že měla od bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) dlouhý seznam úkolů, jaké dotace má „prověřit“ a se kterými politiky a lobbisty se sejít.

Podle Kratochvílové ale kauza sahá mnohem dál, protože podobně jako Pelta se chovali mnozí další vlivní lidé včetně politiků nebo ústavních soudců. „Nastoupila jsem do praxe, kterou tam zavedla Valachová, nebo tam už byla a ona v ní jela dál,“ říká Kratochvílová.

„Paní Valachová mi prostě řekla, že to a to třeba zajímá Jurečku,“ tvrdí s tím, že současný ministr práce a sociálních věcí pak dotace nejspíše dostal a Kratochvílová za to byla odsouzena. „Mám tady třeba seznam investic, které bych měla nějak prověřit,“ ukázala Kratochvílová plný diář politiků, lobbistů a dalších vlivných lidí, se kterými konkrétní dotace musela řešit.

Kratochvílová se rozhodla vyjít s pravdou ven v rozhovoru pro server Seznamzprávy.cz. „Když jsem si sama sobě kladla otázku, proč jsem tohle všechno neříkala už dřív, tak je to skutečně kvůli tomu, že jsem věřila, že to nezávislý soud posoudí a zjistí, že tam něco nesedí. Já jsem se taky řídila jen doporučením advokátů, kteří mi říkali, ať nikde nic neříkám, protože všichni svědci prokázali, že se nic nestalo. To, že soud nevzal do dokazování na vědomí, to nás ani nenapadlo,“ uvedla na úvod Kratochvílová, která trvá na tom, že nedělala nic nezákonného.

Pokud to ovšem nezákonná činnost byla, souzeno by podle ní mělo být mnohem více lidí. „Pohledem dneška by se dalo říci, že jsem vina, i pan Pelta, ale s námi další desítky lidí. Já jsem tehdy prostě jen fungovala v těch podmínkách, v kterých to probíhalo, mě ani nenapadlo, že dělám něco trestného, že je to nesprávné. Dělala to Valachová a všichni před ní,“ říká Kratochvílová.

„Možná vám to připadá směšné, ale já jsem v tom žila a přišlo mi to normální. Přece musím plnit pokyny poslance, který byl zvolen v demokratických volbách,“ trvá na svém exnáměstkyně s tím, že pokud to soud uznal za trestné, tak musí potrestat i mnoho dalších lidí.

Odsouzení spolu se svým exmilencem Peltou bere Kratochvílová jako nespravedlnost. „Já už pět let žiju ve strašné nespravedlnosti. Nespravedlnost cítím v tom, že já s panem Peltou jsme byli vzati jako oběť. Vypadla nám z toho najednou paní Valachová a dalších x desítek lidí, kteří chodili dělat to stejné, co pan Pelta,“ opakuje Kratochvílová.

Jenže zatímco kvůli odposlouchávání Pelty má policie důkazy, ostatními lidmi se nezabývala. Právě s Peltou totiž Kratochvílová chvíli tvořila milenecký pár. „Na rovinu, s Peltou jsme měli krátkodobý milenecký vztah, měli jsme se rádi,“ přiznává.

„Pan Pelta je strašně charismatický člověk, okouzlil mě. Já jsem tomu krátkodobě podlehla,“ uvedla Kratochvílová, která se poté odstěhovala do bytu, který jí Pelta pořídil a kde policie později měla klíčové odposlechy.

Kratochvílová podle svých slov jen plnila příkazy ministryně Kateřiny Valachové. To potvrzují kopie mailů z policejních spisů, kde mimo jiné Valachová žádá, aby Kratochvílová poslala informace o konkrétních dotacích například tehdejšímu hejtmanovi Jihomoravského kraje Michalu Haškovi. To mu dalo výhodu, aby dotaci posléze mohl dostat. A takové úkoly prý Kratochvílová dostávala denně.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová tvrzení své bývalé podřízené odmítá. „Já chápu, že paní Kratochvílová má teď najednou před rozhodnutím soudu druhé instance, po x letech potřebu sdílet své pocity a představy. Já ale rozhodně nebudu reagovat na to, co ona vypráví,“ uvedla Valachová.

