Že nemá vláda fakticky ministra zahraničí, to není jediný gól. Europoslanec Zdechovský má celý seznam prohřešků

Za velký problém koaliční vlády ANO a ČSSD podporované komunisty považuje už to, že fakticky nemá ministra zahraničních věcí. Předseda ČSSD Jan Hamáček sice sedí na dvou židlích – na vnitru a na zahraničí, ale podle Zdechovského to nestačí.

„Po osmi měsících, kdy ta vláda byla v demisi a kdy sem nikdo nejezdil, potřebujete mít na postu ministra zahraničí někoho, kdo přesvědčí naše partnery, že jsme opravdu kredibilní země. Třeba investoři, když sem přijedou, tak mají partnera, se kterým budou jednat,“ začal zostra europoslanec.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

To ale není jediný vlastní gól, který si Babišova vláda vstřelila. Pokud máme ministryni spravedlnosti Taťánu Malou (ANO), pro kterou není problém odložit trestní stíhání Andreje Babiše na dobu, až nebude premiér, tak to prý ve světě negativně rezonuje. To je další gól. Nemluvě o tom, že se ukazuje, že Agrofert, dnes odložený ve svěřenském fondu premiéra, možná žádal o dotace, na které neměl nárok. Ve světě toto téma rezonuje. Zajímají se o ně např. Němci, kteří přispívají do evropského rozpočtu obrovskými částkami, které následně čerpají právě firmy ze svěřenského fondu předsedy vlády.

Andrej Babiš ANO 2011



Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



Zdechovský věnoval pozornost také migrační krizi. Kdyby se nepodařilo dospět k nějaké společné dohodě, podle europoslance by hrozilo, že se EU rozloží. Zvláště v situaci, kdy se v roce 2015 valily do EU davy neprověřených lidí. Tady obyvatelé EU ztratili pocit bezpečí a tento pocit jim je podle politika třeba vrátit.

To se povede jen v případě, když bude včas rozhodnuto, že ten a ten člověk má nárok na azyl. Vyhneme se tak složité proceduře vyhošťování těch lidí, kteří nemají nárok na azyl.

Jedním dechem však zdůraznil, že důkladně prověření žadatelé o azyl, kteří na azyl budou mít nárok, si zaslouží naši pomoc. Proti tomu nebude moci nic namítat ani předseda vlády Andrej Babiš.

„Když už toho člověka máme prověřenýho a má nárok na azyl, dneska vidíme, že se bavíme třeba o skupině dvaceti tisíc lidí, tak tam jsem ochoten se bavit. Pojďme pomoct těm lidem, to jsou opravdu lidi, často kteří utíkají před válkou, často řadě těch lidí zemřela rodina a to jsou skuteční lidé, kterým je třeba pomáhat. Já jsem v tu chvíli ochoten vést o tom diskusi,“ prohlásil Zdechovský.

Bude to však předpokládat ještě jednu věc. Že budou dodržovat pravidla i neziskové organizace, které pomáhají uprchlíkům či migrantům. Většina neziskových organizací pravidla dodržuje, ale asi tak čtyři z nich to nedělají. Ty by měly být podle Zdechovského potrestány.

„Jezděj do libyjských námořních vod. Nedělají ty záchranné operace tak, že vyhledávají ty osoby na širém moři, ale poměrně často jedou tak, že přijedou k městům, kde působí pašeráci. ... Tam je pás, do kterého pašeráci posílají ty lodě a začnou uprchlíkům říkat: ‚Když vyjedete, tak narazíte na tuhle a tuhle záchrannou loď.‘ Neziskové organizace seberou ty lidi a jedou na Maltu nebo k italským hranicím. To je zmapováno. ... Italské úřady mají zmapované telefonické komunikace mezi některými neziskovými organizacemi a samotnými pašeráky. To už bylo zveřejněno před rokem,“ prozradil Zdechovský s tím, že tohle musí přestat.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

europoslanec

Jedna z organizací, která dodržuje pravidla, jsou Lékaři bez hranic. Jejich práce si proto Zdecohovský váží. Pokud některá nezisková organizace pravidla porušuje, musí se jí podle politika zabavit loď a musí být potrestán kapitán.

„Já jsem proti paušalizaci neziskových organizací. Nebýt třeba Lékařů bez hranic, tak řada těch lidí v uprchlických táborech v Libyi zemře,“ uvedl Zdechovský. Ale pak jsou tu ony čtyři neziskové organizace, prý spojené s levicovou ideologií, které věří, že migrantům pomáhají, ale spíš jde o obchod s lidmi, který rozhodně nelze tolerovat.

