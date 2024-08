Že se lidem žije lépe? Ať Fiala přizná pravdu, vybízí Šichtařová

Premiér Petr Fiala bývá často poslem dobrých zpráv. Ještě před odjezdem na dovolenou napsal na sociální sítě: „Čísla a data ukazují, že finanční situace českých domácností se i nadále zlepšuje. Dobrá zpráva pro dnešek.“ To sdělení ještě vyšperkoval přiloženým obrázkem, na němž titulní strana imaginárních novin hlásá do světa: „Finanční situace českých domácností se zlepšuje již druhý rok po sobě!“ Na jakých číslech a datech lze toto tvrzení předsedy vlády nejlépe prokázat?

Já toto tvrzení prokázat neumím. Umím ale prokázat pravý opak, tedy že premiér neříká pravdu. A dokonce konstatuju, že pokračující chudnutí platí nejen pro Česko, ale pro celou Evropu. Řada z největších evropských obchodovaných společností upravuje své ziskové cíle pro zbytek roku 2024 směrem dolů. Toto přepočítávání odhadovaných výsledků směrem k nižším ziskům výrazně zrychlilo ve srovnání s předešlými čtvrtletími. A to podstatné: Skoro všechny firmy vespolek si stěžují na drahotu pro klienty a na nedostatečnou schopnost klientů utrácet. A týká se to nejrůznějších sektorů – od aut, přes luxusní zboží až po potravinářství.

Přesně totéž potvrzují jako hlavní stresový faktor i české firmy. Tři čtvrtiny českých restauratérů označily za největší problémy, kterým aktuálně čelí, nárůst cen surovin, 82 % zdražení dalších vstupů a shodně asi 60 % pak nedostatek personálu a menší ochotu hostů utrácet. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura STEM/MARK. Tak kde je to premiérovo zlepšování finanční situace českých domácností, když průzkum ukazuje pokles jejich ochoty utrácet?

A co je ještě významnější; to, že se ekonomické podmínky rapidně zhoršují, potvrzují nejen dotazníkové průzkumy, ale i tvrdá data. Podle nich se podmínky v českém zpracovatelském průmyslu v červenci opět zhoršily, a to nejrychlejším tempem od ledna. Index nákupních manažerů (PMI) klesl v červenci na 43,8 bodu z červnových 45,3 bodu, přičemž úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Aktuální zmenšování zpracovatelského průmyslu trvá už 26 měsíců v kuse.

Ubývání průmyslu trvající déle než rok – to opravdu není nějaká běžná cyklická recese. To je uměle vyvolaný úpadek daný uměle omezovanou konkurenceschopností. Grýndýlovské zásahy do ekonomiky činí výrobu a zboží přesně opačné, než jaké by je činil volný trh – totiž dražší, méně uživatelsky příjemné, tedy méně schopné obstát ve srovnání se zahraničními výrobky.

Světlo na konci tunelu není vidět. Spotřebitelé zatím sice stále ještě mají nějaké peníze naspořené, ale úspory ubývají a průmysl nic pěkného pod taktovkou Green Dealu a ESG požadavků nečeká. Nevidím na obzoru nic, co by rozpad evropského průmyslu do konce tohoto roku dokázalo zastavit.

Petr Fiala ještě na jaře loňského roku sliboval, že vláda bude snižovat strukturální deficit o procento HDP, tedy zhruba o 70 až 80 miliard korun ročně. Letos je rozpočet naplánován se schodkem 252 miliard korun, pro příští rok očekává ministerstvo financí jeho snížení na 235 miliard, tedy pouze o 17 miliard. Když tento týden ve vysílání televize Nova tvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura, že žádný takový slib nezazněl, vzkázal mu na síti X Miroslav Kalousek, že lže, jak když tiskne, protože tento slib zazněl mnohokrát. Je z hlediska politika lepší lhát, protože mu v danou chvíli asi i někdo uvěří, nebo přiznat barvu a zdůvodnit, proč se ten cíl nepodařilo splnit?

Samozřejmě, že jediné morálně přijatelné řešení je přiznat pravdu a třeba říci: Slíbili jsme snížit deficit, ale když jsme to zkusili, zjistili jsme, že to neumíme… To by veřejnost přijala mnohem lépe než zatloukání. Mimochodem, snížit takhle rozjetý deficit, to vážně není lehké. Lehčeji se to řekne, než dokáže, zejména pokud nemáte drtivou většinu v parlamentu. Takže vládu ani tolik neviním z toho, že to nedokázala, jako právě z toho, že zatlouká a vymlouvá se.

Šéf poslanců nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda přišel s nezakrytou výhrůžkou, že by ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš měl do konce letních prázdnin vyřešit problémy s digitálním systémem pro stavební řízení, na které si stěžují obce i architekti, jinak se mohou v koalici začít dít věci. Tři týdny po tomto datu se budou konat krajské a senátní volby a ostatní koaliční strany evidentně nechtějí být s tímto průšvihem spojovány. Pomohlo by jim, kdyby kvůli němu hodily Piráty přes palubu, protože spojování s Piráty nebo dokonce podpora od nich by mohla kandidátům mnohem více uškodit, než pomoci?

Nejsem politolog, připouštím, že neumím tuto veskrze politologickou otázku s jistotou rozlousknout. Když nechám stranou, co je správné nebo co bych na místě ODS dělala já, a podívám se na to ryze politologicky, vidím pro i proti rozejití se s Piráty.

Pro rozejití mluví to, že pětikoalice je otřesný a neuchopitelný slepenec. Piráti jsou v podstatě progresivističtí neomarxisti, jejichž konzervativním neomarxistickým protějškem jsou komunisté ze STAČILO! Je dosti nepochopitelné, jak mohou fungovat pohromadě s ODS, která si stále ještě, alespoň navenek, říká pravicová (byť už dávno není).

Naopak pro uchování svazku mluví čistě pragmaticky z pohledu ODS to, že stávající hrůzoslepenec nedává moc prostoru na výběr voličům, kteří a priori nechtějí volit ANO, koho jiného volit. Vlastně to bylo celkem funkční spojení, které sbíralo hlasy z dosti politicky širokého spektra voličů.

Úplně jiná otázka je, co by bylo eticky správné udělat z pohledu ODS. A to by bylo rozejít se s Piráty, rozejít se s levicovým progresivismem, zbavit se Petra Fialy, jít cestou Tea Party, spojit se s menšími pravicovými stranami a vrátit se k pravicovým kořenům.

Ještě před čtvrtečním zasedáním bankovní rady ČNB, která snížila úrokové sazby o 25 bodů, oslabila koruna nad hladinu 25,50 za euro, což je její nejslabší úroveň za poslední více než dva roky. Jaké hlavní vlivy kurz koruny tolik srážejí?

To je celkem jednoduché. Snižování úrokových sazeb ubírá koruně úrokovou výhodu, kterou měla nad jinými měnami. Teď už nemá takový úrokový náskok třeba na euro nebo na dolar. Myslím, že pokud ČNB udrží stávající tempo snižování úrokových sazeb, koruna bude k euru dál slábnout.

Lékař Miloslav Janulík je už třetí volební období po sobě poslancem za hnutí ANO. Teď se rozhodl kandidovat v senátním obvodě Břeclav a uvedl k tomu: „Senát funguje už jen jako schvalovací automat pro vládu. V této podobě ztratil svůj původní smysl hlídacího psa vlády a Sněmovny.“ Copak lze na tom stavu něco změnit, když strany, jež zvítězí ve volbách do Poslanecké sněmovny a sestaví vládu, jsou pak úspěšné i v senátních volbách a jejich kandidáti logicky při hlasování nepůjdou proti „svým“? Proč by to tedy mělo být jinak?

Mělo by to být jinak třeba proto, že do Senátu mířím v září já a já chci znovu ze Senátu hlídacího psa demokracie. Hlas jednoho senátora je silnější než hlas poslance, protože senátorů je mnohem méně. Myslíte, že chci být v Senátu kývačem a být neviditelná jako třeba pan Drahoš, který na plénu téměř nemluví, jak potvrzují i jednotliví senátoři? Ani náhodou! Chci být pro zatuchlý Senát průvan. Chci blokovat všechny zhoubné ideologie, které tlačí naši krásnou zemi k postupnému chudnutí. Jasně, že sama bych nedokázala nic. Jenomže já nejsem sama! Lidí, kteří se chtějí zlým věcem a hlouposti a stádnosti postavit, je spousta, ale často se bojí promluvit. Potřebují vidět někoho, kdo jim ukáže, že to jde.

Olympijský ring je jediné místo, kde muž může beztrestně mlátit ženu. I to zaznělo po souboji italské boxerky Angely Cariniové, která už po 46 sekundách vzdala olympijský duel s Alžířankou Imán Chalífovou. Sice ženou, ale s typicky mužskými chromozomy XY, kterou loni vyřadili z ženských kategorií, neboť neprošla testosteronovými a genderovými testy. Dokonce i italská premiérka Giorgia Meloniová zareagovala slovy, že osobám s mužskou genetikou by neměli dovolit zápasit se ženami. Jaké myšlenky ve vás tato kauza vyvolává?

Je nejvyšší čas televizi vypnout a olympiádu bojkotovat a nedívat se na tu přehlídku politiky a ideologie. Postavit muže proti ženě v kontaktním sportu je hanebné a nemravné.

Na tomto místě ale chci upozornit ještě na druhou stránku věci. Italská boxerka se po 46 sekundách s pláčem vzdala. Na jednu stranu je to pochopitelné. Nechtěla přijít k úrazu. Na druhou stranu… Víte, stál proti ní muž, bylo to zjevné porušení pravidel a etiky. Bylo by naprosto v pořádku a přijatelné, kdyby i ona v tu chvíli porušila pravidla a mimo všechna pravidla boxu by se začala bránit zuby nehty. Doslova. Klidně mohla pěkně po žensku toho muže trefit tam, kde mu nejspíš chyběla varlata, nebo mu píchnout prstem do oka. Bylo by to naprosto adekvátní té situaci, kdy byla v ohrožení života. Ale ona utekla. Mohla se spojit se všemi ostatními dívkami a hromadně mohly olympiádu bojkotovat, odejít z ní, až by v soutěži zbyl jen ten jeden jediný muž. Sponzoři by pak utekli jak spráskaní psi. Ony ale nic takového neudělaly. Ty dívky s pláčem akceptovaly tohle bezpráví. A to je druhá strana mince. Ty boxerky sice mají všechny sympatie, ale současně to nestačí. Musí se samy proti tomu bezpráví bránit! Musí protestovat! Musí se tomu postavit!

My všichni se musíme tomu levičáckému progresivismu postavit, nesmíme mlčet, jinak nás převálcuje.

