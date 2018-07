Zelení dají do kampaně v Brně 750.000 Kč, chtějí ochladit město

Brno 3. července (ČTK) - Strana zelených dá v Brně do kampaně před říjnovými komunálními volbami kolem 750.000 korun. ČTK to dnes řekl Jan Perla, dvojka na kandidátce do Zastupitelstva města Brna. Podle něj jde o náklady na kampaň pro volby na magistrát, nikoliv v městských částech. Brno má 29 městských částí, Zelení budou kandidovat v 16. Jedním z hlavních témat strany bude ochlazování města pomocí zeleně. Kandidátkou na primátorku je Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed.

Perla řekl, že Zelení nebudou mít billboardy. "Chystáme volební noviny, letáky, polepy, budeme vidět na různých akcích a chystáme netradiční stánek," uvedl.

Zelení budou mít kandidátky v 16 městských částech. "Je to zhruba stejné jako před čtyřmi lety. Nově bude kandidátka v Řečkovicích a Mokré Hoře a Líšni, naopak nám vypadly Medlánky a Maloměřice a Obřany. Tam budou naši lidé na nezávislých kandidátkách," doplnil primátorův náměstek Martin Ander, který bude šestkou na kandidátce Zelených. Za Flamikovou bude Perla, za ním starostka Jundrova Ivana Fajnorová. Nyní jsou zelení v koalici s ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a TOP 09.



Zelení považují za jedno z důležitých témat ochlazení města pomocí zeleně, protože každoročně stoupá teplota a z betonových a asfaltových ploch sálá horko do okolí. "Kdyby město ročně dalo 50 milionů na různá opatření, teplota by se ročně mohla snížit o jeden až pět stupňů," uvedla Flamiková. Strana se proto bude snažit ochlazovat prostředí pomocí zelených střech, které mají namísto volné plochy zeleň nebo také systém na zadržování dešťové vody. Zelení chtějí zřídit fond, ze kterého by zájemci čerpali na zelené střechy peníze. V plánu mají také vysazovat více zeleně v ulicích, ale také ji dávat na domy nebo zdi. Součástí boje s vedrem je i zastiňování hřišť a laviček a také vybudování pítek v parcích.



