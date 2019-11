Zelení v Německu chtějí zavést systém, po kterém toužili reformní komunisté v době pražského jara, upozorňuje komentátor

Třetí cesta byla podle Kerlese snem některých reformních komunistů a komunistických ekonomů v době takzvaného pražského jara. Tehdy někteří věřili tomu, že je možné zajistit lidem výdobytky socialismu v oblasti sociálních jistot. A to i za předpokladu, že nebude nutné udržovat totalitní režim uzavřených hranic, perzekucí a potírání svobody. Koncept postupně skončil v propadlišti dějin jako utopická a nereálná vize.

Jenže nyní podle Kerlese sněm Zelených v Německu tuto myšlenku oživil. „Přirozeně že trh potřebuje regulace, aby to celé fungovalo. A ano. Možná to můžeme také nazvat zákazy,“ uvedla spolupředsedkyně německých Zelených Annalena Baerbocková. Její strana zároveň tvrdí to, že regulace demokracii nenaruší.

„Jak by měl fungovat systém třetí cesty z pohledu německých Zelených, zřejmě nejlépe nastínil na sjezdu hesenský ministr hospodářství za Zelené Tarek Al-Wazir. ‚Potřebujeme trh, potřebujeme soukromý kapitál, ale musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ho nasměrovali správným směrem,‘ uvedl doslova Al-Wazir,“ poznamenal Kerles s odkazem na to, že mnohé Čechy, již zažili socialismus, možná mrazí v zádech.