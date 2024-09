Zelenského mírový plán: Jednoduchý. Žádný zázrak. Vyjádřili se odborníci a Lipavský

Jak Boháček v rozhovoru pro Český rozhlas Plus uvedl, že další balíček pomoci je spíš symbolem. Jde přitom o osm miliard dolarů. „Víme, že Ukrajina a prezident Volodymyr Zelenskyj chtějí reálně něco trošku jiného. Chtějí, aby mohli použít zbraně dlouhého doletu. Přidat osm miliard dolarů nebyl v současné době z hlediska americké politiky zas tak náročný proces,“ řekl Boháček.

Zelenskyj při své poslední návštěvě Bílého domu zřejmě mluvil o ukrajinském mírovém návrhu. „O jeho návrhu zatím moc velkých detailů nevíme. Samozřejmě bude záležet, jaký prezident nakonec bude v Bílém domě. Myslím, že ukrajinský mírový plán je v současné době poměrně jednoduchý. Měl by záviset na tom, aby Ukrajinci dostali dostatečné množství zbraní a dostatečně se snížily všechny možné restrikce tak, aby se mohli bránit. To je jasný ukrajinský mírový plán. A ten se Spojeným státům, jak demokratům nyní ve vládě, tak ani republikánům v jejich kampani, nedaří podpořit, ani mu nějakým způsobem pomoct,“ poznamenal Boháček.

Pro Český rozhlas Plus se k ukrajinskému mírovému plánu vyjádřila také ukrajinistka Lenka Víchová. „Neočekávala bych ohromující plán. Nemůže v něm být nic ohromujícího. Je to spíše taková filozofická záležitost, co by bylo dobré Ukrajině poskytnout,“ řekla. Kromě návštěvy Bílého domu se Zelenskyj v USA sešel i s exprezidentem a kandidátem na hlavu státu Donaldem Trumpem. Ukrajina se podle Víchové velmi snaží udržet si podporu jak od demokratů, tak od republikánů.

Trump se přitom netají tím, že v případě vítězství v amerických prezidentských volbách sníží podporu Ukrajiny. Zároveň říká, že by konflikt na Ukrajině vyřešil během 24 hodin. „Ukrajinci to berou jako předvolební boj, který je verbálně vůči Ukrajině velmi krutý. Když se ale podíváme do minulosti, jak se choval a co říkal dříve Donald Trump, tak to byla jeho administrativa, která poskytla Ukrajině první zbraně, i když lehké. Od té doby je to tabu,“ podotkla Víchová.

„Jediným věrohodným mírovým plánem je plán prezidenta Zelenského. Kdo jiný než my by měl vědět, že mírová jednání ‚o nás bez nás‘ jsou cestou do pekel. To jsem zdůraznil na zasedání Rady EU pro zahraniční věci v New Yorku,“ prohlásil k plánu na sociální síti X také pirátský ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský.

Jediným věrohodným mírovým plánem je plán prezidenta Zelenského.

Kdo jiný než my by měl vědět, že mírová jednání "o nás bez nás" jsou cestou do pekel. To jsem zdůraznil na zasedání Rady EU pro zahraniční věci v New Yorku. pic.twitter.com/kTau68DkOp — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 24, 2024

Psali jsme: Milan Syruček vydal novou knihu, i kardinál Duka dorazil. Ale došlo i na Putina Laudát (KAN): Novináři snad ani netuší, jaký malér Bartoš provedl Ministr Výborný: Reagujeme na praktické zkušenosti a zjednodušujeme papírování Senátorka Kovářová: Svět je plný diskriminace