„Opakovaně jsem zdůrazňoval: na Ukrajině nebude místo pro pašeráky a zločinecké sítě. Zdá se, že někteří z nich to nepochopili. No, oni to pochopí.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se opět rozpovídal. Prozradil mimo jiné, o čem Rusko lže.

7. září se stane Dnem vojenské rozvědky. Rozhodl o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož Ukrajinci svým tajným službám vděčí za mnohé. Zelenskyj jim proto poděkoval.

Pokud jde o situaci na frontě, ukrajinský prezident vojáky chválil, chválil a chválil.

„Tento týden máme dobré zprávy z Charkovské oblasti. Pravděpodobně jste již všichni zaznamenali zprávy o činnosti ukrajinských obránců. A myslím, že každý občan cítí hrdost na naše bojovníky. Je to zasloužená hrdost, správný pocit. Teď není čas jmenovat osady, do kterých se vrací ukrajinská vlajka. Ale je čas poděkovat 25. výsadkové brigádě, 92. samostatné mechanizované brigádě a 80. výsadkové útočné brigádě za jejich statečnost a hrdinství prokázané během bojových misí. Děkuji dnes také 406. samostatné dělostřelecké brigádě za mimořádně úspěšné zásahy v oblastech, kde jsou na jihu naší země soustředěni okupanti, a 60. samostatné pěší brigádě, která důsledně postupuje na naše pozice,“ prohlásil ukrajinský prezident.

„Každý úspěch naší armády v tom či onom směru mění celkovou situaci podél celé frontové linie ve prospěch Ukrajiny. Čím obtížnější to budou mít okupanti, čím větší ztráty budou mít, tím lepší budou pozice našich obránců v Donbasu, tím spolehlivější bude obrana Záporoží, Mykolajova a měst Dněpropetrovské oblasti, tím rychleji se nám podaří osvobodit Azovskou oblast a celý jih,“ pokračoval Zelenskyj.

Prohlásil také, že Ukrajina usiluje o osvobození svých vojáků, kteří padli do ruského zajetí. Vzhledem k tomu, jak aktivní jsou ukrajinští vojáci, vláda v Kyjevě prý může nabídnout dost ruských zajatců na výměnu. Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina na své lidi, kteří se ocitli v ruském zajetí, nezapomíná.

O pár chvil později uhodil na několik ukrajinských celníků. Ale nejen na ně.

„Dnes byla provedena důležitá operace Bezpečnostní služby Ukrajiny - ohledně činnosti některých osob podléhajících sankcím na území naší země. Opakovaně jsem zdůrazňoval: na Ukrajině nebude místo pro pašeráky a zločinecké sítě. Zdá se, že někteří z nich to nepochopili. No, oni to pochopí. Celníci, kteří pašerákům pomáhali, včetně vedení, byli odvoláni z funkce a za všechny své nezákonné kroky dostanou právní odpověď."

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani státní rozpočet Ukrajiny na příští rok. Zelenskyj zdůraznil, že jde o rozpočet země bránící se ruské válečné agresi. I proto prý bude na sektor bezpečnosti a obrany vyčleněn v příštím roce více než bilion hřiven. Současně však Zelenskyj ujišťoval, že vláda sežene peníze na výplatu důchodů. Ukrajinští senioři prý mohou být v klidu.

Zdůraznil také, že je třeba osekat všechny výdaje, které nesouvisí s bojem o přežití Ukrajiny.

„Abychom obstáli v tomto období a zajistili finanční a sociální stabilitu, je třeba co nejvíce snížit všechny nekritické výdaje státu, vše, co nepomáhá obraně, nepomáhá ekonomickému rozvoji země, sociálnímu a kulturnímu zajištění našeho lidu. V souladu s tím by vláda měla předložit program snižování výdajů na státní podniky, na aparát, na instituce, které neodpovídají potřebám této zvláštní doby. Čekám na návrhy vládních činitelů,“ pravil Zelenskyj. „Očekávám, že návrh rozpočtu bude předložen Nejvyšší radě Ukrajiny včas, jak to vyžaduje zákon,“ dodal posléze.

Zelenskyj v této souvislosti poděkoval německému kancléři Olafu Scholzovi a Evropské unii za to, že Ukrajinu v této nelehké situaci finančně podporují, i za to, že unie jedná o dalším balíku finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajina podle Zelenského pomáhá asijským a africkým zemím, do kterých posílá obilí.

„Dnes Rusko vyslovilo další zjevně nepravdivé tvrzení, že naprostá většina ukrajinského obilí se údajně vyváží do evropských zemí. Inu, slova pravdy na oficiální úrovni v Rusku už dlouho nezazněla, a to nikoho nepřekvapuje. Do konce tohoto měsíce mohou být z našich námořních přístavů vyvezeny nejméně 3 miliony tun zemědělských produktů. A značná část je určena pro nejchudší a nejpotřebnější země. Konkrétně první náklad byl dodán do Etiopie. Cesta nebyla jednoduchá: nejprve po moři, poté kamiony. Ale statisíce Etiopanů byly skutečně zachráněny před hladem,“ prozradil ukrajinský prezident.

„Na rozdíl od Ruska neděláme rasistické rozdělení světa na ty, kteří si zaslouží bezpečí, a na ty, kteří si ho údajně nezaslouží, na ty, kteří si zaslouží žít bez hladu, a na ty, kteří si ho údajně nezaslouží. Podporujeme všechny lidi, všechny země. Jak ty, kteří nám pomáhají, tak ty, kteří se stále zdržují pomoci nám. Jak ty, které jsou stabilnější, tak ty, které jsou méně stabilní. Znovu zdůrazňuji: Ukrajina byla, je a bude garantem světové potravinové bezpečnosti,“ pokračoval Zelenskyj.

Poté přidal ještě tradiční rozloučení „sláva Ukrajině“.

