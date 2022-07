Zelenskyj: Zvítězíme jako Británie proti Hitlerovi. Díky, Borisi Johnsone

reklama

Během úterka promluvil ukrajinský prezident hned dvakrát. Nejprve při předávání Ceny Winstona Churchilla za vůdcovství. Letos toto ocenění obdržel právě ukrajinský prezident.

„Je pro mě mimořádnou ctí, že dnes mohu převzít takové vůdcovské ocenění. A při jeho přebírání je velmi vhodné připomenout si jedna z nejslavnějších slov Winstona Churchilla, která pronesl 8. května 1945 po skončení války v Evropě: ‚Drazí přátelé, nadešla vaše hodina. Není to vítězství strany nebo nějaké třídy. Je to vítězství velkého britského národa jako celku‘. A nyní mohu zcela oprávněně říci, že toto ocenění není určeno pouze mně a neodráží pouze mé úsilí. Nebylo by to možné bez nás všech, nebylo by to možné bez sto šedesáti ukrajinských vojáků, kterým byl udělen titul Hrdina Ukrajiny za období od 24. února. Nebylo by to možné bez více než dvaceti čtyř tisíc ukrajinských mužů a žen, kterým byla udělena naše státní vyznamenání za statečnost v bojích proti ruské teroristické invazi. Toto ocenění by nebylo možné, kdyby se celý ukrajinský lid nepostavil na obranu svobody před útokem tyranie, jak nyní řekl Boris, tyranie, která se nás snaží vrátit k tomu nejhoršímu, co se stalo ve dvacátém století a co bylo tehdy poraženo zejména díky faktoru Churchill,“ zaznělo z úst nejvýše postaveného politika Ukrajiny.

Připomínal, že od druhé poloviny roku 1940 nejméně do poloviny roku 1941 stála Velká Británie sama proti nacistickému Německu. Proti nacistickému Německu, které ovládlo nejen střed Evropy, ale také západ Evropy, sever Evropy a následně i jih Evropy. Ale Britové se této velké síle odmítli vzdát a nakonec zvítězili. A u Ukrajinců to podle Zelenského bude stejné.

Oproti Velké Británii z července 1940 mají prý Ukrajinci jednu výhodu. Na rozdíl od ostrovního království dnes Ukrajina nestojí proti druhé nejsilnější armádě světa sama, ale s partnery, jako je Velká Británie, ale i s dalšími, v zádech.

„Teď mluvím o tobě, Borisi. Toto ocenění patří i tobě. Ukázalo to naše společné vedení - Ukrajinců, Britů a všech, kteří se nikdy nevzdají svobody před nějakými tyrany, ať už proti nám použijí jakoukoli zbraň. Cena svobody je nesmírně vysoká. Ale přesto je nesrovnatelně vyšší pro ty, kteří se jí vzdali a snaží se ji vrátit, než pro ty, kteří ji ze všech sil chrání. My se bráníme. Bojujeme. Stejně jako během strašlivých zkoušek ve dvacátém století. Stejně jako tehdy je i nyní rozhodující faktor osobního vedení. Vůdcovství na bojišti. Vůdcovství při pomoci aktivní armádě. Vůdcovství v mezinárodních vztazích. A přestože sázky v této válce jsou jiné, nejsou o nic méně vysoké než před 80 lety,“ pokračoval ukrajinský prezident.

V této válce se podle Zelenského bojuje za svobodu Ukrajiny, ale také za to, aby se jasně ukázalo, že demokratický svobodný svět je silnější než kterýkoliv tyran.

„To se však může stát skutečností pouze v případě, že Rusko na bojišti na Ukrajině prohraje. Proto je nutné pokračovat v dodávkách moderních a účinných zbraní našemu státu v dostatečném množství, aby byl útočný potenciál ruské tyranie konečně zlomen. Sankce proti Rusku musí být zpřísněny a uplatňovány proti všem, kdo páchají nebo podporují teror. A do naší koalice na obranu svobody je třeba zapojit více národů - zejména ty, proti nimž se Rusko v jednadvacátém století rozhodlo použít jeden z nejstrašnějších druhů zbraní - hlad. Umělý hlad,“ konstatoval Zelenskyj.

Nakonec zdůraznil, že demokratický svět zvítězí, jen musí ukázat sílu a trpělivost.

Poté už jen zopakoval, že ocenění pro něj je ocenění každého Ukrajince. A pak se tradičně rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Ale poté přednesl ještě jeden projev, klasické noční poselství určené jeho spoluobčanům, ale také světu.

Oznámil, že Rusové znovu udeřili v Oděse, a přislíbil, že Ukrajinci jim to jednoho dne vrátí.

„My jim to určitě vrátíme, bez ohledu na to, jaké lži o takových úderech ruské ministerstvo obrany vypráví. Neustálý ruský teror v Charkově a oblasti Mykolajivu, městech a vesnicích Záporožské a Dněpropetrovské oblasti, Donbasu, příhraničních oblastech Sumské a Černihovské oblasti - za to všechno okupanti nezůstanou bez trestu,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Během invaze na Ukrajinu podle Zelenského Rusové ztratili už 40 tisíc vojáků. A další desítky tisíc prý byly zraněny nebo zmrzačeny. Ale Kreml to odmítá říct nahlas, odmítá přiznat, kolik krve už stála invaze na Ukrajinu. Zelenskyj vyzval všechny, kteří mohou v Rusku nějakým způsobem šířit informace, aby tato čísla sdělovali obyčejným Rusům.

Poté zopakoval, že Rusko vyvíjí vůči EU energetický teror, kterému je třeba čelit.

„Zejména dnešní zpráva o dalším vyprovokovaném zvýšení cen plynu na evropském trhu nad 2 000 dolarů za 1 000 metrů krychlových je již dostatečným důvodem k rozšíření sankcí vůči Rusku. Každému je totiž jasné, že se jedná o záměrný cenový teror Ruska vůči Evropě. Pomocí Gazpromu dělá Moskva vše pro to, aby letošní zima byla pro evropské země tou nejtěžší. Na teror je třeba reagovat - reagovat sankcemi,“ zaznělo z úst ukrajinského prezidenta.

Poté Ukrajincům oznámil, že se ve Velké Británii dočkal již zmíněného ocenění a zdůraznil, že jde o ocenění statečnosti celého ukrajinského lidu.

Vedle Británie udělilo ukrajinskému lidu ocenění také Nizozemí. Jedná se o speciální ocenění za boj o nezávislost.

„I tyto ikonické věci odrážejí radikální změny v přístupu k Ukrajině, k nimž došlo ve světě. Naše statečnost je skutečně inspirací pro všechny svobodné národy a společenství demokracií obecně. A jen si představte, jak inspirativní bude ukrajinské vítězství,“ zdůraznil Zelenskyj.

Pak se znovu tradičně rozloučil.

„Věčná sláva všem, kteří bojují za nezávislost naší země! Sláva Ukrajině!“

Psali jsme: Nepřátelé lidstva. Zelenskyj odhalil další akci Ruska A pozor. Zelenskyj udeřil na své. Jednali prý bez něj Rusové zničili vše. Nic nezůstalo. Zprávy z dobytého města V Kyjevě se nečekaně zjevil Boris Johnson. Nabízel Zelenskému výcvik vojáků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.