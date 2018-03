Zeman ani Babiš zatím rámec ústavy nepřekročili, shodli se v Partii Hamáček a Pikal, když přišla řeč na protesty studentů

Jan Hamáček si pochvaloval, že jednání ČSSD a hnutí ANO o budoucí vládě se posouvají kupředu. Pikal obratem dodal, že Pirátům bude líto, pokud se menšinový kabinet ANO a ČSSD opře o komunisty. Piráti prý spíše doufali, že dojde na restart staré koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Podle Pikala je dobře alespoň to, že si sociální demokraté říkají o silové resorty, aby ČSSD nebyla jen ozdobou vlády ANO.

Hamáček prozradil, o jaké resorty jde. ČSSD má zájem o ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí, protože to jsou ministerstva, kde je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. Buď kvůli svému podnikání, které je momentálně zaparkováno ve svěřeneckém fondu pana premiéra, nebo kvůli trestnímu stíhání předsedy vlády v kauze údajného zneužití evropských dotací u farmy Čapí hnízdo.

Dá se očekávat, že vyjednávání skončí nějakým kompromisem, to znamená, že ČSSD získá jen některá z uvedených ministerstev. Hamáček však nechtěl za žádnou cenu říci, kterých resortů by se ČSSD spíše vzdala a která by přijala jako náhradu. Odmítl jen jednu věc. ČSSD se prý nechopí řízení ministerstva obrany, kde čtyři roky úřadoval Martin Stropnický a po něm tam přišla Karla Šlechtová, která má zřejmě za to, že Stropnický dělal všechno špatně, a nenechává kámen na kameni.

„Hnutí ANO by si možná chtělo vyřešit svou personální bídu tím, že to předá někomu ze sociální demokracie, ale sociální demokracie chce především prosazovat svůj program, což na ministerstvu obrany asi moc nejde,“ podotkl Hamáček.

Sociální demokraté teď prý dělají maximum pro to, aby do vlády nevstoupili extremisté z SPD Tomia Okamury. „Tuto stranu já pokládám za extremistickou,“ zdůraznil šéf ČSSD. Ostatní strany jen kritizují Andreje Babiše, ale nedělají prakticky nic pro to, aby pomohly nelehkou povolební situaci nějak vyřešit.

Pikal dodal, že členové Pirátů by neakceptovali to, že Andrej Babiš chce zůstat premiérem i navzdory tomu, že je stíhán policií. Proto se vedení Pirátů ani nesnaží jednat o nějaké podpoře vlády. „On svou tvrdohlavostí dlouhodobě blokuje tu situaci,“ podotkl Pikal na adresu Andreje Babiše. „Ale se současnou zkušeností věřím, že Andrej Babiš neustoupí,“ dodal ještě.

Také sociálním demokratům vadí, že je Andrej Babiš trestně stíhán. Proto si případný vstup do koalice s hnutím ANO nechají schválit členskou základnou.

Pár slov padlo i ke čtvrteční výstražné stávce žáků a studentů proti tomu, jak si počínají premiér v demisi Andrej Babiš a prezident republiky Miloš Zeman. Hosté se shodli na tom, že v České republice platí svoboda slova, takže lidé jistě mohou protestovat, pokud se jim nelíbí, co se děje, ale oba politici se shodli na tom, že ani Zeman, ani Babiš zatím nepřekročili rámec české ústavy.

Stranou pozornosti hostů nezůstala ani otrava dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. Jak Pikal, tak Hamáček odmítli, že by smrtící nervový jed mohl do Velké Británie doputovat z České republiky, což tvrdí ruská strana. „Já to pokládám za naprosto absurdní obvinění. Možná to může být nějaká cesta, jak vypustit mlhu a ukázat na nějaké jiné viníky... To, že by s tím něco měla mít Česká republika, považuji za nedůvěryhodné a naprosto absurdní,“ rozzlobil se Hamáček. „Pokud by se něco takového prokázalo, tak je to vlastně použití chemických zbraní členského státu NATO,“ připomněl předseda ČSSD.

Ve druhé polovině pořadu přišlo již poněkolikáté na přetřes evropské nařízení na ochranu osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. Moderátoři televize Prima týden co týden varují, že toto nařízení prakticky znemožní práci novinářů. Přitom by mělo začít platit už 25. května. Pikal konstatoval, že předchozí vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL měla odvést více práce a ochránit mimo jiné i novináře. Hamáček uznal, že předchozí kabinet mohl udělat více, aby ochránil nejen novináře, ale i úřady, školy a další instituce, ale jedním dechem dodal, že současná vláda hnutí ANO v demisi vládne už několik měsíců a mohla v této věci udělat mnohé.

Problém tohoto nařízení spočívá především ve tvrdých pokutách pro každého, kdo dostatečně nechrání soukromé údaje. Prima se obává, aby po 25. květnu nevysílala místo Partie jen hrající si koťátka, aby se nemusela vyrovnávat s pokutou ve výši až 20 milionů euro. Politici se shodli na tom, že tyto pokuty je třeba zmírnit.

Posledních pár minut debatovali hosté o tom, zda je správné ve jménu vyššího výběru daní prolamovat mlčenlivost advokátů, daňových poradců a auditorů. Piráti mají za to, že to má smysl. Pokud bude mít finanční správa důvodné podezření, že dochází k daňovým únikům, bude možné mlčenlivost advokátů prolomit. Hamáček před tím zvláště u advokátů varoval. Připomněl, že již byly sepsány verdikty českého Ústavního soudu i dalších evropských soudů, které říkají, že mlčenlivost advokáta je zásadní věc, kterou není radno oslabovat.

