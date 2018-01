Zeman byl brilantní, chválí Ondřej Hejma. Obává se ale, že favoritem je pořád Drahoš

„Je jasné, že velikým favoritem je pan Drahoš. Má obrovskou mediální podporu a všichni protikandidáti stojí za ním,“ řekl a dodal, že to je prostě všichni na jednoho a vše je proti Milošovi. „Ctím ale českého voliče, ten je moudrý a já jsem se vším smířený,“ dodal.

Z volebního boje má prý Hejma akorát špatnou náladu, jelikož je velmi negativní. „Před pěti lety to ale bylo to samé, to je asi bohužel součást demokracie,“ řekl Hejma, podle kterého nyní Zeman nedělá chyby a seká dobrotu.

„Jeho výkon na Primě byl absolutně brilantní. To bylo vynikající, ale nevím, zda to bude stačit,“ vyhodnotil duel. Miloš Zeman se podle něj v diskusi s Drahošem předvedl jako politický profesionál. „Ta debata byla přesně pro něj – divadlo a fanatické davy,“ míní. Zato Jiří Drahoš prý ukázal, že profesionál zdaleka není. „Vtipkování mu nešlo a vypadal jako student u zkoušky, vypadal, jako když vzpomíná na to, co se učil na přednáškách. Nemluví za sebe jako Zeman,“ řekl a dodal, že Drahoš se asi těšil, až to bude u konce.

VIDEO ZDE.

Semknutí neúspěšných kandidátů proti Zemanovi je podle Hejmy legitimní politická taktika. „Kromě Drahoše tam byli nasazení i jiní běžci, pak si to dali vše za pana Drahoše a zafungovalo to,“ uzavřel s tím, že bohužel Zeman neměl spoluběžce, kteří by mu pomohli, a to je velká škoda.

autor: nab