Zeman dal hned v úvodu duelu slovní facku Drahošovi kvůli Babišovi. Sál byl ve varu

"Smím-li být zcela upřímný, tak já jsem se na toto setkání velice těšil. A to z velmi prostého důvodu. Já jsem zatím o panu Drahošovi ve svých vystoupeních prakticky nikdy nemluvil. Dokonce když se mě moderátor televize Nova ptal, proč tam pan Drahoš není, tak jsem říkal, že nemluvím o lidech, kteří tam nejsou. Takže toto je naše první setkání," poznamenal Zeman. "Na druhé straně jsem se dozvěděl, že pan Drahoš o mně mluví na setkáních s občany a při jiných veřejných vystoupeních, a tak jsem dospěl k názoru, že se možná do mě nešťastně zamiloval a v takovém případě bych mu nabídl, aby se stal mým stoupencem a dal mi ve volbách svůj hlas," řekl úvodem za potlesku Zeman.



"Postrádal jsem pana prezidenta v prezidentských debatách nás osmi kandidátů. On nedělal kampaň, řekl, že do žádných debat chodit nebude. Musím říci, že ještě nedlouho před výsledkem prvního kola jsem slyšel pana Jiřího Ovčáčka, že absence pana prezidenta platí i pro kolo druhé, pak pan prezident změnil názor jako mnohokrát," pokračoval Drahoš za mohutných ovací. Dodal, že je rád, že akceptoval jeho pozvání na dvě debaty.



Prvním tématem byla demise vlády Andreje Babiše, neboť jeho kabinet nedostal důvěru. "Miloš Zeman řekl, že vládu Andreje Babiše v případě, že nezvítězí nade mnou v tom prezidentském souboji, že ji jmenuje natrvalo. Pan prezident ji jmenuje znovu, a pokud volby vyhraje, bude to s podmínkou. Já bych se choval úplně jinak od samého začátku, nedával bych žádné bianko pokusy, dal bych příležitost vítězi voleb," řekl k Babišovu kabinetu Drahoš.



I Zeman řekl, že by upřednostnil vítěze voleb. "Ale oba dva víme, že vítěz voleb se jmenuje Andrej Babiš. Pokud to nevíme, protože vy kroutíte hlavou, tak asi každý z nás sledoval jiné volby v naší zemi," poznamenal Zeman a zdůraznil, že hnutí ANO trvá na kandidatuře svého předsedy na premiéra. O jmenování premiérem Petra Fialy (ODS), jenž skončil druhý, řekl, že neuvažuje o tom "jmenovat druhou ligu". Rozdíl mezi Babišem a Fialou je podle něj velký.



"V Cimrmanech je obrat sprostý podezřelý. A trestně stíhaný člověk je sprostý podezřelý, ale může z něho vzniknout nevinný člověk. Takových příkladů je celá řada, například Věra Jourová. Platí zkrátka presumpce neviny, dokud nebyl odsouzen, je Andrej Babiš nevinný, je vítězem a lidé mají mít úctu a respekt k vítězi a nemají mu závidět," dodal Zeman své zastání k Babišovi.



Drahoš však s jeho tvrzením nesouhlasil. "Příklad, který uvedl pan prezident s paní komisařkou Jourovou, je něco zcela jiného. Premiér není volená funkce. Premiér je funkce jmenovaná. Pokud si lidé ve volbách zvolí někoho, proti komu je vedeno trestní stíhání, platí presumpce neviny. Já jsem nikdy neřekl, že bych nedal ten první pokus hnutí ANO, ale Andrej Babiš by ode mě slyšel, že si nedovedu představit, že by premiérem byl trestně stíhaný člověk," řekl.

"Zítra pověřím Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády a v průběhu února jej jmenuji premiérem," nechal se pak slyšet jasně Zeman.

