Zeman do debat nechodil, ale schytával to ze všech nejvíce. Vrcholem bylo Topolánkovo povykování, ať sleze z lustru. Zde jsou přesná čísla

Neoblíbenějším terčem útoků prezidentských kandidátů se stal Miloš Zeman, alespoň to vyplývá z anylýzy společnosti NEWTON Media, kterou zveřejnil server Aktuálně.cz. Ta veškeré výroky kandidátů na post hlavy státu shromažďovala od 8. listopadu do 8. ledna. V analýze byly zohledněny výroky čtyř kandidátů: Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Mirka Topolánka a Pavla Fischera; ti totiž mají největší šanci dostat se do druhého kola voleb. Naopak vyjádření prezidenta Miloše Zemana zohledněna nebyla, jelikož Zeman podle svých slov žádnou kampaň nevede a nechtěl na své protivníky nijak útočit.

O nejčastější kritiku na prezidenta Miloše Zemana se postaral především Mirek Topolánek, který často do svých útoků na prezidentovu adresu zakomponovával filmové hlášky, díky kterým byly jeho výroky často citované především na sociálních sítích. „Slezte z toho lustru, Miloši, vidím vás!“ komentoval například Topolánek Zemanovu neúčast v předvolebních diskusích. A nevynechal ani poznámky na Zemanův zdravotní stav. Další, kdo poměrně často zmiňoval Zemanův zdravotní stav, byl také Michal Horáček.

Právě Zemanova nepřítomnost v předvolebních debatách spustila kritiku i u ostatních kandidátů. Například Pavla Fischera to vytočilo natolik, že neváhal a na Pražský hrad poslal dopis, ve kterém prezidenta vyzval, aby se debat účastnil. Ze skoro dvou stovek výroků na Zemana je zhruba 144 negativních, pozitivní se našel pouze jeden.

S negativnimi reakcemi ale nezůstalo jen u hlavy státu, nit na sobě nenechali kandidáti suchou ani mezi sebou. I zde se projevilo, že Mirek Topolánek a Michal Horáček se toho nebojí a opět se zařadili mezi neaktivnější kritiky. Číselná fakta ukázala, že Topolánek o svých rivalech mluvil negativně dvaasedmdesátkrát, Horáček dvaapadesátkrát. Jejich společným terčem se stal prezidentský kandidát Jiří Drahoš, který své konkurenty v boji o Hrad napadal méně často, a to pětačtyřicetkrát, zaměřoval se hlavně na Zemana a Topolánkovu kandidaturu nazval ‚špatným vtipem‘.

Mnohokrát ale proti sobě vystoupili i Topolánek s Horáčkem. Horáček zpochybnil tvrzení bývalého premiéra, že je rovný člověk. Topolánek kritizoval způsob, jak Horáček získal peníze na kampaň, nabyl je totiž ze zdrojů v období, kdy byl majitelem sázkové kanceláře Fortuna.

Pavel Fischer svými útoky na protikandidáty šetřil a kriticky se vyjadřoval jen k Miloši Zemanovi. Přitvrdil až v závěru kampaně. „Pan Drahoš zná Hrad jen z reprezentačních prostor, pan Horáček jen z písniček,“ uvedl Fischer, který by prý v druhém kole získal podporu všech tří kandidátů, zato Zemana by nevolil ani jeden z jmenovaných. Horáček i Drahoš by pravděpodobně mohli v případném druhém kole počítat s podporou od ostatních rivalů. Nejméně podporovatelů z řad prezidentských kandidátů by získal Topolánek, toho by teoreticky podpořili Pavel Fischer a Michal Horáček.

