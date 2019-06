Zeman může Staňka přemlouvat. Ale když to Babiš bude chtít, musí mu vyhovět, říká Rychetský

Šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský jednoznačně prohlásil, že prezident Miloš Zeman musí vyhovět návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Nemá prostor to odkládat, uvedl Rychetský pro server Seznam Zprávy.

„Je třeba rozlišit mezi demisí ministra do rukou prezidenta a mezi návrhem předsedy vlády na odvolání ministra. V tom prvém případě, teoreticky vzato, může prezident republiky přemlouvat toho ministra, aby ji stáhl zpět. Může mu to rozmlouvat. Ale i když není povinnost této demisi vyhovět, tak de facto není možné někoho, kdo nechce být ministrem, ho proti jeho vůli udržovat neomezenou dobu,“ sdělil Rychetský.

„Ale pokud podá premiér návrh prezidentu na odvolání konkrétního člena vlády, ministra, tak neexistuje vůbec žádná jiná varianta než povinnost tomuto návrhu vyhovět,“ dodal Rychetský. „Ústava v zásadě, s výjimkou třeba prezidentského veta, skutečně lhůty nestanovuje. Ale to neznamená, že tam je volný prostor pro diskreci úvah prezidenta, zda vyhoví a jak vyhoví. Všechny existující komentáře k Ústavě se bez jediného rozporu shodují na tom, že byl zaveden do Ústavy polokancléřský systém, vláda je v rukách premiéra a prezident je povinen odvolat člena vlády, u kterého je to navrženo,“ zmínil Rychetský s tím, že prezident je povinen jednat bez zbytečného odkladu.

„Pokud premiér trvá na svém návrhu a není mu vyhověno, může podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu,“ poradil Rychetský. Současnou politickou situaci nehodlá nyní hodnotit ani politikům radit.

Dále se Rychetský vyjádřil k tomu, zda má Ústavní soud líné soudce. „Pravda je, že ta situace, kdy je relativně veliký rozdíl mezi jednotlivými soudci v tom objemu nedodělků na soudce, není milá nikomu. Ani těm soudcům. Můj prostor je obtížně řešitelný, protože je nepochybné, že mám zájem na tom, aby byl Ústavní soud efektivní, aby průměrná délka řízení před Ústavním soudem byla co nejkratší. Každý měsíc je e-mailem rozeslána všem soudcům statistika, aby věděli, jak jsou na tom. To se mně docela osvědčilo, že to léta fungovalo,“ sdělil k práci soudců Rychetský. Reagoval tak na kritiku prezidenta Miloše Zemana, která se snesla mimo jiné na Radovana Suchánka.

Podle Rychetského došlo v jeho případě k výkyvu. Předseda Ústavního soudu na něj nedal kárnou žalobu, ale zastavil mu na jistou dobu přidělování nových kauz. „Není to podle mého soudu věc lenosti, není to ani věc odborné způsobilosti. Je to věc organizačních schopností zajistit efektivitu, spolupráci svého týmu,“ sdělil Rychetský.

Ústavní soud je dle jeho slov politickou institucí. „Má-li pravomoc zrušit zákon přijatý dvěma komorami, ale musí zasahovat bez politické indoktrinace,“ dodal.

Své pak Rychetský sdělil k posilování extremistů. „Myslím si, že ty tradiční politické strany, které vytvořily na přelomu 18. a 19. století dodnes fungující systém, nepochopily, jak se změnila atmosféra. Vlastně se jim vyměnil elektorát,“ zmínil Rychetský. „Myslím si, že to je déletrvající proces. Způsobily to dvě skutečně zásadní události – a to byla ta velká finanční krize v roce 2008, kterou řešila politická reprezentace tím, že přenesla tíhu na obyvatelstvo. To byl asi první impuls," dodal předseda Ústavního soudu – a zmínil i uprchlickou krizi, kdy podle jeho slov jsme si sem migranty pozvali.

„Evropa stojí na křižovatce. Přešlapuje na ní dost dlouho. Nevím, jestli nové složení Evropského parlamentu se přičiní o to, aby se Evropská unie vrátila k těm základním hodnotám, na kterých stojí,“ sdělil dále Rychetský.

