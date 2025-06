Zeman nakopl tajné služby za mezinárodní ostudu

V Česku sílí tlak na vládu kvůli tzv. bitcoinové kauze. Po odchodu ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, který jako jediný z vlády podal demisi, zaznívají výzvy k dalším politickým odpovědnostem. Kromě Blažka je terčem kritiky i ministr financí Zbyněk Stanjura, Ministerstvo vnitra a další klíčoví představitelé Fialova kabinetu. Opozice požaduje širší personální důsledky a upozorňuje, že kauzu nelze zúžit pouze na resort spravedlnosti. Podobně jako část české veřejnosti volá po demisi vlády.

Bitcoinová kauza, která otřásla českou politickou scénou, se týká daru 468 bitcoinů (v hodnotě přibližně jedné miliardy korun), který Ministerstvo spravedlnosti přijalo od Tomáše Jiřikovského, dříve odsouzeného za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Případ vyvolal podezření na možné praní špinavých peněz a nedostatečnou transparentnost, což vedlo k rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

K celé bitcoinové aféře se bývalý prezident Miloš Zeman vyjádřil velmi kriticky. Podle něj jde o souhru závažných pochybení na nejvyšších úrovních státu – od vlády po zpravodajské služby.

Zeman mluví o selhání vlády i tajných služeb

K celé bitcoinové aféře se bývalý prezident Miloš Zeman vyjádřil velmi kriticky. Zmínil, jak celou kauzu čte on sám. Jde prý o souhru závažných pochybení na nejvyšších úrovních státu – od vlády po zpravodajské služby. „Ty stavební kameny se dají poměrně dobře složit, a to složení není lichotivé jak pro naši vládu, tak pro naše tajné služby, které mají ze zákona sledovat ekonomickou kriminalitu. Samozřejmě není to dobré ani pro naši zahraniční pověst.

Co se stalo? Jakýsi mladík jménem Jiřikovský měl na internetu dvě úložiště. Na obou se zabýval jednak obchodem s drogami, obchodem se zbraněmi a také obchodem s bitcoiny v rámci jakéhosi darknetu. Touto činností si naspořil snaživý chlapec přibližně dvanáct miliard korun. Zčásti i proto, že při obchodování s bitcoiny okrádal své zákazníky. Dostal za to sedm let. Trest mu byl následně zkrácen. Po nějaké době soud rozhodl, že se mu má vrátit původně propadnutý majetek včetně bitcoinové peněženky, kterou nikdo kromě něj nedokázal otevřít,“ zmínil exprezident v pořadu XTV.

Bitcoiny byly ministerstvu darovány z vděčnosti. Bylo to něco za něco

Bývalý prezident připojuje k celé věci osobní komentář a jako ekonom vidí v kauze jasný motiv směny. „Stalo se, že tento mladík z vděčnosti – Pavel Blažek říkal z pokání, ale já tvrdím, že z vděčnosti – dal Ministerstvu spravedlnosti jako vrcholu justičního systému miliardu korun,“ uvedl a navázal na ekonomickou logiku celého případu: „Já jsem vystudovaný ekonom. Ekonomie je věda o směně. Něco za něco. Trade-off.“

Naznačil tak, že tato výměna má i konkrétní obsah: „Když se zeptáme, za co byla věnována tato miliarda, je nelichotivá odpověď, z mého názoru, velmi prostá – za předčasné propuštění a navrácení majetku včetně bitcoinové peněženky. To je vše,“ řekl Miloš Zeman.

Jde o mafii a klasické praní špinavých peněz

Na přímý dotaz, zda se jedná o případ praní peněz, Miloš Zeman odpověděl bez váhání. „Samozřejmě že je to praní špinavých peněz,“ řekl a přirovnal celou situaci k mafiánským praktikám: „A především, je to čiročirá mafie.“

Podle něj má celá operace jasné parametry výměnného obchodu typického pro podsvětí: „Není to nic jiného než mafiózní obchodování typu něco za něco. Dáš nabídku, kterou nelze odmítnout,“ zopakoval, že to byl výměnný obchod v podobě miliardy za předčasné propuštění a návrat bitcoinové peněženky.

Zeman o Blažkovi: Inteligentní muž, ale udělal obrovskou chybu

Když došlo na otázky skutečné Blažkovy role v celé kauze, Miloš Zeman nejprve připomněl, že si ministra Pavla Blažka osobně váží a považuje ho za výraznou osobnost vlády. „Osobně mám ministra Blažka velice rád. Pokládám ho za nejinteligentnějšího člena Fialovy vlády,“ uvedl.

Vzápětí však přešel ke kritickému srovnání s dějinami s tím, že Blažek významně pochybil: „Velcí lidé dělají ale veliké chyby. Jako když Napoleon v roce 1812 přepadl Rusko. Tohle byla velká chyba. To si malý člověk nedokáže ani představit. Takže ano, udělal obrovskou chybu,“ označil chybu, které se dopustil Blažek, za zásadní.

V této souvislosti nabídl i možné vysvětlení, co Blažka mohlo vést k přijetí daru: „Samozřejmě že se mohl domnívat, že ta miliarda mu zacelí nějaké díry v jeho rozpočtu – ať už vězeňskou službu nebo platy administrativních pracovníků justice,“ uvedl s tím, že ministr však musel chápat skutečný význam tohoto daru: „Ale právě proto, že byl inteligentní, hergot, nemůže tvrdit, že ten Jiřikovský dal tu miliardu jako pokání. Ne, dal ji jako platbu. Platbu za určitý úkon. A řekl jsem svou osobní hypotézu, v čem ten úkon spočíval,“ podotkl.

Blažek jako kozel vyhnaný do pouště. Ale odpovědnost má celá vláda

Rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka komentuje Miloš Zeman spíše jako symbolické obětování jednotlivce, aby bylo možné uchránit ostatní. „Je to kozel vyhnaný do pouště,“ dodal krátce na adresu ministra spravedlnosti.

Zda je tím celá kauza politicky uzavřená, bývalý prezident zapochyboval: „Za prvé, věděl o tom ministr financí – a pracovníci jeho ministerstva se nepochybně s jeho vědomím účastnili všech operací, které s tím souvisely. Jako bylo odemčení peněženky, dražba těch bitcoinů a tak dále a tak dále,“ připomněl Miloš Zeman.

Zvláštní důraz pak Zeman kladl na odpovědnost premiéra: „A co horšího, věděl o tom premiér, který nese odpovědnost za celou vládu,“ zdůraznil. „A teď říká, že to byla jakási historka, kterou mu vykládal Pavel Blažek. Tomu by neuvěřil prostě vůbec, ale vůbec nikdo,“ komentoval Fialovy výroky k této kauze.

„Nevíme, jestli o tom nevěděli další členové vlády, ale i kdyby to byla jenom tato velká trojka, tak to úplně stačí na pád vlády. Ve většině demokratických zemí na západ od nás by tohleto bohatě stačilo na pád dvou až tří vlád,“ zdůraznil Miloš Zeman.

Aféra Fialovu vládu smetla. Babiš má šanci na jednobarevnou většinu

Na dotaz, zda by případný pád vlády Petra Fialy před blížícími se podzimními volbami nebyl ve výsledku zbytečný – a především politicky nevýhodný pro opozici, Zeman uvedl: „Být Andrejem Babišem, po tomto pořadu s ním budu mluvit, tak mu řeknu, aby do toho příliš nešťoural, protože tato aféra je tak razantní a tak výživná, že zajišťuje Babišovi jednobarevnou většinovou vládu po volbách.“

Zároveň očekává, že Babiš zřejmě neodolá a téma využije: „Ale protože Andreje Babiše oba dva známe, tak nepochybuji o tom, že na půdě Poslanecké sněmovny – to je na mimořádném zasedání – se tato tematika rozvine, a já docela chápu, že to udělá.“

V širším smyslu z této aféry mohou těžit všechny opoziční strany. „Můžou na tom vydělat všechny opoziční strany, v různé míře odpovídající jejim volebním preferencím. Protože prokazatelně o tom nevěděly,“ upozornil.

Závěrem pak připojil tvrdé zhodnocení dopadu celé aféry na premiéra Petra Fialu a důvěry v jeho kabinet: „Chci tím říct, Fiala a jeho vláda touto aférou ztratila poslední zbytek důvěry u všech alespoň částečně inteligentních občanů,“ dodal Miloš Zeman.

