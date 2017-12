Zeman obhájí post hlavy státu. Tady je pět důvodů, proč se to stane

Prvním důvodem je skutečnost, že Miloš Zeman má největší portfolio voličů. Prezidenští kandidáti Topolánek, Drahoš, Horáček, Fischer, Hannig, Hilšer, Kulhánek, Hynek cílí na pravicové a středové voliče. Miloš Zeman ale v klidu posbíral celou levici, většinu odpůrců migrace a islamismu a získal si na svou stranu i část voličů hnutí ANO. Podle informaci serveru Reflex.cz se těší i podpoře většiny příznivců ČSSD, KSČM, SPD Tomia Okamury a spojil se i s Andrejem Babišem.

Dále prezident využil i zneužil své funkce. Zeman dokázal využít i zneuží všechny možnosti, které mu výkon funkce prezidenta nabízí. Může tvrdit, že nevede kampaň, i když tomu tak je.. Publicitu mu zajišťují nejrůznější média, nepotřebuje tak v podstatě žádné peníze na kampaň a oproti všem jiným kandidátům získal obrovskou výhodu.

Šance na jeho znovuzvolení mu zvedají i protikandidáti Horáček a Drahoš, kteří jsou příliš zahledění sami do sebe. Kniha „Věda života“, což jsou rozhovory s Jiřím Drahošem, i program Michala Horáčka vám napoví, že dva největší soupeři Miloše Zemana nejspíše nemají chybu. Právě to je ale pro většinu voličů něco, co se nedá pevně uchopit, je jim to vzdálené, Zeman je pak veřejnosti rázem o něco blíž.

Bývalý premiér a šéf ODS Mirek Topolánek sice dokáže proti Zemanovi argumentovat ze všech prezidentských kandidátů nejlépe, ale nastoupil pozdě a břemenem je i jeho minulost. To vše ho v boji o Hrad oslabuje. Jeho situace by se dala přirovnat k situaci Miroslava Kalouska, u kterého je v podstatě jedno, co řekne, u některých lidí nikdy nemá šanci, aby jejich hlas získal.

Posledním, pátým důvodem je to, že i když se říká, jak moc špatně je na tom prezident se zdravím, stále je tady. Nejen v mediálních, ale i v politických a podnikatelských kruzích se totiž šířily spekulace, že Miloš Zeman může i zemřít, a to poměrně brzy. Tomu někteří jeho protikandidáti uvěřili, což už je ostatně jejich problém.

Psali jsme: Výzva prezidentovi Miloši Zemanovi k účasti na veřejných předvolebních debatách Zeman nechystá volební klip. Všichni ostatní uchazeči je mít budou Topolánek: Jak skončit s blbou náladou? Prezident Zeman se prý dobře pojistil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab