Zeman obklopen politickým odpadem. Hradní chátra, politická lůza. Další z přispěvatelů Britských listů se vyjádřil k volbám

„Miloš Zeman ve stavu naprostého uspokojení po vyhraných volbách, obklopen českým politickým odpadem,“ napsal Kartous na serveru Britské listy o volební sobotě, v níž Miloš Zeman slavil další z řady svých politických triumfů. Tentokrát prý triumf Miloše Zemana neznamená nic jiného, než že budeme dál mířit ke dnu. Přitom stačilo jen něco málo přes 150 tisíc hlasů, aby všechno bylo jinak. Mohli jsme prý jako voliči odvrátit „útok chemickou nebo biologickou zbraní“. Tak komentátor vykreslil stávající politické působení prezidenta Zemana. A selhali jsme.

Jedním z nespokojených občanů může být i Andrej Babiš, kterého Kartous v textu nazývá „ábíčko“, protože prezident je v současné situaci silným hráčem Babiše už k ničemu nepotřebuje. Už nebude obhajovat svůj mandát. Zeman se může např. pokusit vrátit do vlády ČSSD. Přes statutárního místopředsedu Milana Chovance. Chovanec ostatně byl na pódiu se Zemanem. Pokud se však ČSSD bude podílet na vládě, požene ji to podle komentátora do náruče Marine Le Penové a dalších politických radikálů.

„Široký úsměv Tomia Okamury na oslavách velkého vítězství „velkočešství“ lze dobře pochopit. Lze ho dokonce velmi dobře vyčíslit. Hodnota Okamurova politického businessu s hloupostí stoupla Zemanovým vítězstvím několikanásobně a pan podnikatel to samozřejmě velmi dobře ví. Platit bude ábíčko, pokud chce nadále pomýšlet na jakoukoliv udržitelnou vládu. Ne snad, že by politickou lůzu zval přímo do vlády, aby udělal tutéž chybu, kterou udělali sociální demokraté, když se nechali vykrást Andrejem Babišem. Ono i politické šílenství má své hranice. Na českých ministerstvech už byla řada patologicky smýšlejících diletantů, ovšem personální nabídka Okamurova týmu je dokonalý casting pro politickou tragikomedii. Ono lze ale najmenovat různé poradce do vlády, najít místa ve správních radách a další bonbónky, nad nimiž bude strana úplné ochlokracie spokojeně mlaskat,“ rozvíjel svou úvahu publicista.

Spokojeni mohou být podle komentátora také komunisté, kteří Miloše Zemana vytrvale podporovali.

V tuto chvíli tak má Zeman k dispozici politickou sílu ČSSD, Tomia Okamury s jeho SPD a komunistů. Pokud se této skupince přidá skutečně i Andrej, strany dokonce získají ústavní většinu v Parlamentu, a kdyby si do budoucna usmyslely, mohou dokonce změnit náš politický systém z parlamentního na prezidentský. Jen se teď povede boj o to, kdo bude mít větší moc. Zda Andrej Babiš nebo údajná „hradní chátra“,jak se o týmu kolem Zemana vyjádřil Kartous.

„Občansky rozvrácená společnost, jak se ukázalo v posledních volbách, spolehlivě zvolí větší zlo. Máme se na co těšit...,“ uzavřel varovně.

