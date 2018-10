Zeman oznámil, odkud možná budeme dovážet cizince na práci

Do České republiky zavítal na dva dny makedonský prezident Ďorge Ivanov. Oplatil tak Miloši Zemanovi jeho návštěvu Makedonie v roce 2016. S Milošem Zemanem se již setkal. Čeká ho ještě rozhovor s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD) a předsedou vlády Andrejem Babišem. Na společné tiskové konferenci obou prezidentů zazněla slova o migrační krizi. Zeman poděkoval za to, že Makedonie chrání EU, a Ivanov na oplátku poděkoval za pomoc českých policistů v jeho zemi.

ČTK připomněla, že oba prezidenty pojí pohled na migrační krizi. Česká republika do Makedonie opakovaně vyslala policisty a vojenskou i humanitární pomoc, která měla přispět k tomu, aby Makedonie situaci na hranicích zvládla.

Téma migrace rezonovalo i na společné tiskové konferenci prezidentů, kterou přenášela Česká televize. „Jsem rád, že jsme Makedonii mohli ve vlastním zájmu pomoci, jak vysláním policejních jednotek, tak i určitou další pomocí. Když říkám, že je to v zájmu České republiky, tak tím mám na mysli to, že jak z hlediska migračních toků, tak ale také z hlediska pronikání islámského fundamentalismu je Makedonie vlastně již dnes přirozenou součástí Evropské unie, protože Evropskou unii brání,“ zdůraznil Zeman.

Diskutovali i o ekonomických tématech i o plné podpoře České republiky vstupu Makedonie do EU i do NATO. „V diskusi našich delegací jsme mimo jiné narazili i na možnost, že by zahraniční pracovní síla, o níž se diskutuje vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti v České republice, mohla být mimo jiné dovážena i z Makedonie,“ podotkl Zeman s tím, že v Makedonii je naopak nezaměstnanost relativně vysoká.

Ivanov poděkoval za pozvání do České republiky. Makedonci jsou prý vděční Česku za to, že podporují jejich zemi ve snaze vstoupit do EU i do NATO. „Vyjádřil jsem velký vděk za to,co Česká udělala doposud v záležitosti migrační krize,“ řekl Zemanův protějšek. Poděkoval za to, že od února 2016 přijelo do Makedonie víc než 800 českých policistů. Ilegální migraci a radikální islám považuje Ivanov za hrozbu pro Evropu. Těmto hrozbám státy Evropy musí čelit společně.

Zdůraznil také, že jakékoli české investice v Makedonii jsou vítány.

Sluší se připomenout, že vstup Makedonie do EU blokuje Řecko kvůli vzájemným sporům o název státu.

