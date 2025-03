Zeman pálil do kamer: Fiala je nejhorší premiér. Lipavský pomůže k porážce SPOLU

Exkluzivním hostem nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl třetí prezident ČR Miloš Zeman. Vyložil divákům svůj pohled na to, co se dnes děje kolem nás.

Miloš Zeman je přesvědčen, že stávající ruské řádění na Ukrajině je schopen zastavit Donald Trump, prezident USA.

Trumpa popsal jako pragmatika kissingerovského střihu, kterému záleží na vlastní pověsti, na Spojených státech, ale vůbec mu nezáleží na Evropě. „A zájem Spojených států je dát americkým těžařům prostor k tomu, aby na Ukrajině těžili vzácné minerály. A to je vše,“ podotkl Zeman.

„Reakce Evropy připomíná hejno slepic, mezi něž jste vhodila kámen. Ty slepice se rozutečou, ale o chvíli později se zase v jiném koutě seběhnou. Takto jednají, a ta jednání k ničemu nevedou,“ nešetřil ostrými slovy Zeman.

Podle Zemana Ukrajina dnes není jednotnou zemí, její jednota je deklarována jen slovně. A pokud je tuto situaci schopen někdo vyřešit, tak je to Donald Trump. Tak to vidí Zeman.

„Trump sice nemluví tiše, Trump mluví nahlas, ale má za zády velký klacek a když bude potřeba, tak ho použije i proti Rusku,“ pravil Zeman.

V prvé řadě je podle Zemana nutno docílit toho, aby přestali umírat lidé. Tisíce, desetitisíce a podle Zemana dokonce i statisíce lidí. Prvním krokem k tomu je podle exprezidenta příměří a po příměří mají přijít mírová jednání, která mají být co nejlepší.



Miloš Zeman s moderátorkou Partie Terezií Tománkovou. (Screen: CNN Prima News)



Zeman konstatoval, že v EU dnes scházejí jasní lídři, kteří by mohli být Donaldu Trumpovi partnery. „Ze schopných politiků tady vidím Viktora Orbána, ale ten se teď vyloučil ze hry a krom toho je to představitel malé země. Pokud se podíváme na větší země, tak snad to může být (budoucí německý kancléř Fridrich) Merz, ale je to jen proto, že zatím neprokázal, že je neschopný,“ řekl exprezident.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen není podle Zemana dost silná na to, aby jednala s ostatními evropskými politiky. „Snad s výjimkou Petra Fialy,“ pousmál se exprezident při vyslovení jména stávajícího předsedy vlády ČR.

„Proti tomu je investice do gripenů, které nám nabízí švédská vláda a které jsou pro obranné účely naší země zcela postačující. Ještě jako prezident jsem usiloval o to, abychom s Izraelem uzavřeli dohodu o dodávkách bojových dronů. Ale když jsem přestal být prezidentem, tak tento tlak pominul, česká armáda tyto drony nemá. A místo toho se investují obrovské miliardy do bojových vozidel pěchoty. A ještě řeknu jednu věc a tím skončím. O našich generálech se říká, že se připravují na minulou válku. Proto teď nekupujeme drony,“ vyložil svůj pohled na věc Zeman.

Podle jeho názoru je třeba českou armádu posilovat, ale posilovat ji efektivně a abychom jen nakupovali předražené zboží. Jako předražené zboží vnímá i stíhačky F-35.

Stávající ministryně obrany Jana Černochová (ODS) by se podle Zemana měla přestat hádat o dronech směřujících na Ukrajinu a raději by podle exprezidenta měla vymýšlet, jak zefektivnit armádní akvizice.

Pokud jde o vládu, Zeman nepochybuje, že premiér Petr Fiala bude mluvit o potřebě více zbrojit, ale voliči na to neuslyší. „Žádný rozumný volič nebude podporovat příliš vysoké zvyšování výdajů na zbrojení,“ upozornil Zeman.

Pár slov poznamenal také k ministrovi zahraničí Janu Lipavském, který bude v příštích volbách reprezentovat barvy ODS. „Doufal jsem, že ODS je inteligentnější. Ale já jsem se vždy ve své politické dráze vyznačoval přehnaným optimismem. Jan Lipavský může koalici Spolu pomoct – může jí pomoct k porážce,“ poznamenal Zeman.

Premiér Petr Fiala je podle Zemana nejhorším předsedou vlády. Stačí se podívat na některé mezinárodní žebříčky, kde je Fiala poslední. A předposlední je jihokorejský prezident, který předběhl Fialu i navzdory tomu, že se před časem pokusil o státní převrat.

U Motoristů bude podle Zemana záležet na tom, jestli bude do Sněmovny kandidovat současný europoslanec Filip Turek. Zeman ho vidí jako jediného politika na české politické scéně, který je schopen oslovovat mladé.

Psali jsme: „Horší, než si všichni umíte představit.“ Filip Turek o souběhu Green Dealu a zbrojení

Zeman zmínil ještě SPD, která je ze Zemanova pohledu programově Babišovi nejblíže. Zeman vyjádřil naději, že Andrej Babiš tady ukáže určitou velkorysost a že bude jednat i s Tomiem Okamurou.

Na závěr se Zeman vyjádřil i k případným referendům o vystoupení Česka z EU a z NATO, jak je prosazuje Tomio Okamura a jeho kolegové. Zeman jasně řekl, že by hlasoval pro setrvání v EU, kvůli evropským penězům. A jednoznačně by hlasoval i pro setrvání Česka v NATO, jelikož má strach z Ruska.

Zeman zdůraznil, že Česko z EU získalo asi tak bilion korun na dotacích. O bilion víc, než ČR sama do EU zaplatila.

„Jenom totální idiot by se vzdal tohoto struku, z něhož prýští tak dobré mléko. A pokud jde o NATO, tak se podívejte, já jsem zažil rok 1968. Já od té doby nedůvěřuji Rusku. A protože Rusko je agresor a má to ve svých genech, tak já bych to NATO podpořil,“ konstatoval Zeman s tím, že by věřil většině voličů, že to vidí stejně jako on a proto by voliče klidně nechal hlasovat o setrvání Česka v NATO i v EU.

