Zeman při inauguraci působil neuvěřitelně hloupě, zaznělo v MF Dnes

09.03.2018 6:42

Komentátor Miroslav Korecký v páteční MF Dnes zhodnotil inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana. Prezident si může říkat, co uzná za vhodné, to mu komentátor nebere. Ale to, co pronesl ve Vladislavském sále Pražského hradu působilo prý neuvěřitelně hloupě právě proto, kde to bylo proneseno.