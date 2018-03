Zeman připomíná jednu zlou postavičku z knížky, píše publicista známý z ČT

V trilogii Pána prstenů vystupuje postavička jménem Glum. Jde o bytost, kterou zkazila moc. Touží jen po tom, aby získala nedůležitější předmět z celé trilogie – prsten moci, aby se s ním mohla těšit, dívat se na něj a už nikdy ho nepustit. Moc prstenu probudí v Glumovi to nejhorší, co v něm je. Je mstivý, zlý a zákeřný. Kučera má za to, že prezident Miloš Zeman je na tom podobně.

„Je to celé identické s chováním, zjevem i životní filozofií současného hradního pána Zemana. Opravdu to z prvního pohledu vyvolává odpor, pohrdání a vzdor. Jenomže on ten Glum v člověku s citlivou duší evokuje i něco jiného: Soucit. Je vcelku jasné, že holky ho nikdy nechtěly, kamarády neměl. Ti, od kterých chtěl, aby si ho vážili, si ho nevážili. Alespoň tolik, jak si přál. Zbožňují ho ti, kterým by tak rád dal najevo, jak jimi opovrhuje. Ale nemůže jim to říci, protože pak už by nebyl nikdo, kdo by ho měl rád. A on tolik chce, aby byl milášššek. Tak se musí obklopovat těmi, o nichž ví, že mu budou poklonkovat jen potud, pokud bude žmoulat ve zpocené pracičce onen prsten moci,“ napsal Kučera na blogu Aktuálně.cz.

Glum je ve své mstivosti osamělý, bývá ztracený a trpí. Kvůli tomu si zaslouží čtenářův soucit. Stejný soucit si podle Kučery zaslouží i prezident Zeman.

