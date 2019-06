Zeman pronesl slova, která rozhodně nepotěší v ČSSD. A je prý připraven i na předčasné volby

„A kdo je tady prezident?“ tuto otázku položil Miloš Zeman v rozhovoru pro sobotní MF Dnes, když chtěl naznačit, že rozhodně nehodlá být jen strojem na podpisy v kauze odvolání Antonína Staňka z postu ministra kultury. Dal také jasně najevo, že by ho odchod ČSSD z vlády příliš netrápil. Sociální demokraté by tím prý jen spáchali sebevraždu. Už teď se podle Zemana ČSSD chová bláznivě, směšně a hystericky.

Prezident Zeman má podle svých vlastních slov silné pochybnosti o tom, že Michal Šmarda někdy nahradí Antonína Staňka v pozici ministra kultury. Jedním z důvodů podle Zemana je, že Staněk má titul docenta, zatímco Šmarda uzavřel své vzdělání maturitou. Druhý důvod pro prezidenta spočívá v tom, že Staněk má jako bývalý primátor Olomouce zkušenosti s kulturou, zatímco Šmarda je údajně jako starosta Nového Města na Moravě nemá. Proto by mu Zeman doporučil, aby se věnoval spíše přípravě sociální demokracie na krajské volby v roli volebního manažera. Tam prý ČSSD pomůže mnohem víc.

Zeman se prý pokusí situaci vyřešit tím, že si pozve Staňka a Hamáčka do Lán a pokusí se je usmířit. To je prý to poslední, čím je ochoten v této věci ČSSD pomoci.

Kdyby jeho jednání dovedlo ČSSD až k odchodu z vlády, Miloš Zeman by si z toho pravděpodobně těžkou hlavu nedělal.

„Nu, už jednou jsem vyjádřil názor, že kdyby sociální demokracie opustila vládu, tak by to znamenalo personální rekonstrukci vlády. Nic více, nic méně. Z důvodů, které vy oba znáte, se dá očekávat, že by podpora vládě v tomto případě byla ze strany SPD. A je-li tomu tak, pak by sociální demokracie spáchala kolektivní sebevraždu. Protože by se už nikdy do vlády nedostala,“ zavěštil si Zeman.

„Já sám jsem doporučoval jejich koalici s hnutím ANO. Myslím si, že by je mohla zachránit. Ale pokud se budou chovat tak bláznivě, jako se až dosud chovají, tak je nezachrání už vůbec nic. Směšné to je, hysterické také. Ale víte, já to beru s určitou dávkou soucitu. Proč? Protože sociální demokracie je frustrována debaklem v evropských volbách a ještě se z tohoto debaklu nevzpamatovala. Chová se hystericky, teď vyhrožuje odchodem z vlády kvůli jednomu ministrovi. Ale nezapomeňte, že ještě nedávno vyhrožovala odchodem z vlády kvůli nějakému panu Semínovi, jehož jméno je mi naprosto neznámé a jehož funkce měla být člen Rady ČTK, což je naprosto bezvýznamná instituce. Respektive ČTK není bezvýznamná instituce, ale ta rada ano. Takže je to hysterie. Protože normální strana tímto nevyhrožuje. Proč by to dělala? Velmi bych přál sociální demokracii, aby své vibrující nervy uklidnili, aby neviděli nepřátele ve svém okolí, ale ve svých neschopných funkcionářích. A těch má víc než dost,“ doporučil prezident.

Je prý připraven i na možnost konání předčasných voleb. Strany, které v roce 2017 jen těsně překonaly pětiprocentní hranici, už by se nemusely dostat do Sněmovny a ani to by Zemanovi příliš nevadilo. Bylo by mu prý líto jen ČSSD, u které podle hradního pána také hrozí, že by zůstala před branami Sněmovny.

Na předčasné volby však podle Zemana dojde jen v případě, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) ztratí nervy a ustoupí demonstrantům z Milionu chvilek pro demokracii.

Psali jsme: Opozice prý tuší, o co jde ve Staňkově kauze doopravdy Jaká vata? Staněk přišel na šibaly, co si posílali velké domů. Foldyna s Baxou si na ČT vjeli do vlasů Nejen Zeman má problém s novináři. Trump a Putin si notovali v Ósace Pozdravujte Bakalu! Babiš drsně utřel novinářku z DVTV

