Zeman s Klausem se snaží, vymýšlí řešení, a Fiala nic. Vláda mlčí! Nepřipravenost, neproduktivita. Tlustý se neudržel

V pořadu Podtrženo sečteno se komentátor a bývalý politik Vlastimil Tlustý pustil jednak do hlasování o důvěře vládě ČR a také do ekologických nápadů z Německa. Od nové vlády prý neslyšel jediný kloudný nápad, co by se mělo dělat. „Já bych se tak neradoval,“ reagoval na gratulace Petru Fialovi. A v Německu už prý některým „ruplo v kouli“, o čemž svědčí například chystaný konec výroby spalovacích motorů. „Že zblbli v Německu, to si umím představit; proč blbneme my s nimi, to nechápu,“ řekl Tlustý. A přidal příběh člověka, který se z Německa stěhuje na východ, do bývalého SSSR.

Podle něho už lidem začíná docházet pravdivost jeho předpovědi, že Česko bude mít vládu strašlivou nebo ještě horší. Babišova vláda skončila, Vlastimil Tlustý se ovšem neraduje. „Co jsem zatím slyšel od pana premiéra a členů vlády, tak nejvlídnější slovo, které mě napadá, je nepřiměřenost, nepřipravenost, neproduktivnost, ještě jsem od nich neslyšel jediný kloudný nápad, co je třeba dělat.“

Doplnil, že pětikoalice se ani neobtěžovala vyjádřit se k nápadům prezidentů, tedy k tomu, že Miloš Zeman navrhl rušit výjimky v dani z příjmu a Václav Klaus pro změnu procentuální škrty. „Když už se prezidenti obtěžují říci takové nepopulární nápady, protože ani jedno ve společnosti nikdo nepřivítá, tak bych od vlády čekal, že řeknou: Ani jedno, my to uděláme jinak a bude to takhle. Ale oni mlčí, neříkají nic. A ten problém existuje,“ míní bývalý politik a nevěří, že by se problém vyřešil tím, že vláda strčí hlavu do písku. Podle něho se Babiš musel „děsně přemáhat“, aby Petru Fialovi pogratuloval. Ten dle komentátora bere tento moment jako své vítězství. „Já bych se tak neradoval,“ odtušil Tlustý.

Ze zahraničních zpráv se Tlustý věnoval třem tisícům prázdných letů společnosti Lufthansa, které uskutečnila, aby nepřišla o sloty na letištích. Považuje to za ukázku toho, že už v Evropě není kapitalismus, ale žijeme v centrálně řízené bruselské ekonomice. A doufá, že se lidem už rozsvítí a řeknou si, jak je to možné. „Protože v té centrálně řízené ekonomice to nezávisí na tom, zda někdo létá,“ kritizoval nesmyslná pravidla. A glosoval, že „všechny blbosti a všechny utopie existují, dokud nedojdou peníze“. Xaver ještě poznamenal, že pokud je potřeba tak často létat s prázdným letadlem, mohla by Lufthansa vozit Jana Farského do školy v Oregonu.

Ještě dodal, že před přibližně osmi lety bylo módní kritizovat 90. léta jako tu nejtemnější dobu, ale postupně se ukázalo, že změna nebyla příliš k lepšímu. „Teď jsme zase měli velké kritiky, ti říkali, že strašnější vládu než tu Babišovu si neumí představit. A hle, už se objevují první záblesky v dálce, už se na nás ta bouře valí,“ pravil.

Bývalý poslanec také vyprávěl historku, jak se sešel s podnikatelem, který se nedávno vrátil z návštěvy od příbuzného v Německu. Jeho příbuzný se prý stěhuje „na Východ“, do jedné z bývalých sovětských republik. „Ta poslední kapka, proč se z toho Německa stěhuje, je, že přišli inšpektóři na jeho krb, zjistili, že v tom krbu nemá správné filtry. A musí ten krb nahradit krbem se správnými filtry, který stojí 7000 eur. A ten člověk řekl: dost, tady už se se mnou takhle cvičit nebude,“ popsal situaci. Dotyčný prý zjistil, že v dané zemi bývalého SSSR je daň z příjmu 5 %, a už se stěhuje.

Stejně tak Tlustý přistupuje ke zprávě, že boleslavská škodovka ukončí v roce 2035 výrobu spalovacích motorů. „To je ze stejné dílny. Někomu ruplo v kouli. A těch, kterým ruplo v kouli, je v Německu hodě. Historie Německa ukazuje, že tam se to občas stává. Někdy po dvaceti letech, někdy po padesáti tam v Německu většině lidí rupne v kouli a začnou vymýšlet filtry do krbů. Pak začnou říkat, že spalovací motory vůbec nebudou potřeba,“ míní.

Výroky o skončení výroby spalovacích motorů pokládá za gesta, zvláště když elektromobily nejsou ideální pro jízdu na delší vzdálenost. „Selský rozum mi říká, neblbněte, nechte to,“ řekl. A dodal: „Že zblbli v Německu, to si umím představit; proč blbneme my s nimi, to nechápu.“

