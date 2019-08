Zeman se na Babiše vykašle... Premiér se trápí, říká obeznámený muž

Krize kolem výměny ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) podle Slonkové ukázala, že Babiš se sice tváří jako silný předseda vlády, ale realita je úplně jiná. Nad Babišem má navrch prezident Miloš Zeman.

Václav Dolejší má za to, že prohra, kterou musel Babiš strpět, když dosud nedokázal přimět Miloše Zemana k tak jednoduchému kroku jako je odchod jednoho ministra z vlády a příchod ministra nového, předsedu vlády hodně trápí. Staněk sice již není ministrem kultury, ale dosud není jasné, kdo usedne ve vládě místo něj.

„Často se (Babiš) ohrazuje proti té kritice opozice, ale i ČSSD, že není slabý premiér, takže je vidět, že ho to trápí, vadí mu to a jde to proti jeho základní image, na které je postaven jeho úspěch, že je to prostě silák, který dokáže všechno zařídit lusknutím prstu. Je to situace submisivní, do které se dostal sám tím, že dával příliš mnoho prostoru prezidentu Zemanovi,“ prohlásil Dolejší.

Pokud by chtěl znovu převzít iniciativu, mě by se pustit se Zemanem do křížku, třeba skrze podání kompetenční žaloby, ale Babiš tvrdí, že nechce tahanice ve vládě řešit u soudu.

Podle Dolejšího Babiš nožná spoléhá i na to, že by jednoho dne mohl dostat milost ve své dotační kauze kolem firmy Čapí hnízdo. Dolejší se však domnívá, že se Babiš stejně žádné milosti od Zemana nedočká.

„Babiš už by sám mohl tušit, že s Milošem Zemanem to nedojde k dobrému konci v tom smyslu, že by mu Miloš Zeman někdy vyšel vstříc a něco mu vrátil, protože z minulosti víme, že Miloš Zeman nezná kategorii vděku a nikdy nikomu se necítí nijak zavázán. Pokud Andrej Babiš spoléhá na to, že by mohl dostat potenciálně milost v kauze Čapí hnízdo, tak si myslím, že se jí nedočká, i kdyby ji měl slíbenou,“ zdůraznil Dolejší.

Babiš má navíc za sebou mnohasettisícovou demonstraci na Letné proti své osobě, zároveň se v EU řeší Babišův údajný střet zájmů a k dovršení všeho zlého ještě policie zkoumá reklamy firmy Čapí hnízdo. A jako by tohle všechno nestačilo, ještě se Babiš bude muset vypořádat s akcemi chystanými ke 30. výročí sametové revoluce.

Zeman prý cítí, že Babiš je v této situaci oslaben, a využívá toho. „To Miloš Zeman umí jako vychytralý politik vycítit a teď bych skoro řekl, že do něj (do Babiše) kope,“ shrnul situaci Dolejší.

Babiš se prý teď snaží vylepšit svůj obraz prostřednictvím marketingové ofenzivy, ale podle Dolejšího už to působí poněkud směšně, protože lidé chápou, že by Babiš nemusel řešit „sysle“, odpadkové koše v Praze a tak podobně.

