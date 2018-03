Zeman se vysmál prognózám politologů. Pak se vyjádřil, jak je to v této zemi s ohrožením demokracie

Jako každý čtvrtek i tento se uskutečnil exkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Na adresu shromáždění odpůrců proti novému předsedovi komise pro kontrolu Generální komise bezpečnostních sborů Zdeňku Ondráčkovi pronesl, že omluva by mnohé vyřešila.

Druhý prezidentský slib prezident podepsal ve Vladislavském sále Pražského hradu u stolu, který používal Tomáš G. Masaryk. „Moje úcta k Masarykovi je hluboká,“ řekl. Na otázku moderátora, kdyby si mohl přát jakékoliv přání, odpověděl: „Já bych si přál, abych žil v zemi, která je bezpečná, bohatá a šťastná,“ řekl a sám by rád v této zemi žil, co nejdéle to bude možné.

Řeč přišla také na politology a jejich hodnocení směřující k predikcím a výsledkům prezidentských voleb. „Před druhým kolem prezidentské volby politologové tvrdili, že pokud vyhraji, tak je to na základě nízké volební účasti,“ řekl a pokračoval, že poté, co skutečně vyhrál, vítězství pak bylo přisuzováno naopak vysoké volební účasti.

V minulém týdnu se uskutečnilo několik občanských protestů. Podle prezidenta lze považovat vyhnání lidí do ulic za určitý nástroj. Podle jeho soudu demokracie není ohrožena. Ohroženi jsou ti, kdo volby prohráli.

Jedním z dominantních občanských protestů, které se konalo v minulém týdnu, bylo shromáždění odpůrců proti novému předsedovi komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů Zdeňku Ondráčkovi, který mlátil v roce 1989 bezbranné demonstranty proti totalitnímu režimu a z jeho chování je patrné, že toho nijak nelituje. Podle prezidenta by stačilo, kdyby řekl jedinou větu. „Byl jsem mladý, byl jsem blbý, omlouvám se,“ míní prezident. Kdyby se dokázal omluvit, celý problém by mohl být vyřešen.

Dlouhodobější téma současné politické scény aneb jednání o vládě. Tomu byla věnována značná část debaty generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem Milošem Zemanem. Jak již několikrát prezident uvedl, nedal Andreji Babišovi přesný časový rámec ohledně výstupů jednání o vládě. Nicméně podle svých slov by byl rád, kdyby se nepodnikaly věci, které jednání zbrzdí. „Začínám být také opatrně nervózní,“ řekl prezident.

Prezident nedal jasné omezení ohledně jednání vlády, podmínkou byl akt reálného vyjednání. „Když je vláda jednobarevná, lépe se řídí,“ řekl Zeman. „Mohu potvrdit, že se s jednobarevnou vládou vládne lépe než s koaliční,“ pokračoval a zdůvodnil tím, že se Babišovi v jistém ohledu nediví. Jako další scénář vidí, že buď se mu podaří přesvědčit sociální demokracii, nebo mu zbývá varianta s KSČM a SPD.

Za optimální termín pak považuje červen. Domnívá se, že do té doby by dohody mohly být podepsané. Podle něj je důležité jednat a mít výsledky. Zmínil například alespoň podepsání memoranda s KSČM. „Každé vyjednávání je těžké,“ pokračoval dále a dodal zároveň, že dohodnout se mohou i lidé, kteří mají odlišný názor. Podstatné je ale se poslouchat, argumentovat, vzájemně se respektovat a být otevřený ke kompromisům.

Diskuse se kontinuálně stočila od hodnocení jednání o vládě k hodnocení vlády jako takové. „Nikdo mě nezklamal,“ pronesl prezident na adresu ministrů, nicméně připomněl, že za tři měsíce nelze udělat zázraky. Připomněl, že jde o práci dlouhodobého charakteru.

„Vize by měla být vizí komplexní,“ uvedl a pokračoval, že by měla vycházet z programového prohlášení vlády. Zajisté považuje za užitečné znát a vidět vize od jednotlivých ministrů, ale za stěžejní považuje především vládní celostní vizi.

Rovněž nesouhlasí s tím, že by vláda v demisi nemohla prosadit žádný zákon. Jako příklad použil prohlasovaný zákon o státním rozpočtu. „Samozřejmě se nachyluje čas, aby tady ta důvěra byla,“ pronesl. „Nyní je potřeba to rozseknout,“ dodal závěrem.

