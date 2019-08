Zeman škodí, Ovčáček tlačí, padlo a mládež burácela smíchy. Čaputová je prý nadějí pro LGBT

REPORTÁŽ Jsme „bílou vránou“ ve Visegrádské čtyřce vzhledem k našemu přístupu ke zrovnoprávnění párů stejného pohlaví. Definice manželství jako muže a ženy u nás „naštěstí“ v Ústavě není zachycena, k nelibosti KDU-ČSL. Díky ČSSD jsme tak volnomyšlenkářští, na rozdíl od nerudného prezidenta, který na problematiku změnil názor a nyní už jen škodí. To zaznělo na besedě o situaci LGBT komunity, která se za přítomnosti necelé dvacítky lidí, z nichž polovinu tvořila děvčata pod osmnáct let, v Plzni. Byl tím zahájen týden aktivit, který tu vyvrcholí víkendovým „Pochodem hrdosti“. Řešila se i otázka, co nastane v případě, že „děti dojdou“ – tedy nebude již žádné „k mání“ na adopci stejnopohlavním párům.

„Jsme jako jediní ve Visegrádské čtyřce, taková bílá vrána, kteří nemají v Ústavě zakotveno, že manželství je svazek muže a ženy, a to nám dává šanci na to, abychom pokračovali dále,“ uvedl na úvod optimisticky student politologie Jan Fiala a informoval pak o jednotlivých státech.

…ale ten venkov!

„Polsko je tradičně konzervativní. Tam je zakotveno v ústavě od roku 1997, že manželství je svazkem muže a ženy. Prý je to na ochranu manželství, ale ve skutečnosti se jedná o pojistku, aby se do institutu manželství nevešly i páry stejného pohlaví. Adopce dětí je tím také vyloučena,“ neradostně konstatoval mladý politolog. „Polsko si prošlo několika pokusy o legalizaci registrovaného partnerství, takže soužití párů stejného pohlaví nemá žádný oficiální status. V Polsku jsou ale dána párům žijícím, jak se u nás říká, ‚na psí knížku‘ určitá práva a povinnosti, ale polský venkov je stále velmi konzervativní.“

Za práva LGBT bojuje podle Fialy třeba poslanec a primátor města Slupsk Robert Biedroň. Uvidíme, zda se tam podaří opozici sestavit koalici, která dá k tomu dobrý směr a třeba v budoucnosti bude v Polsku také uzákoněno registrované partnerství. Kvůli ústavnímu zákazu je to tedy zatím nemožné. Je pravda, že jeden článek ústavy uvádí, že manželství podléhá ochraně, a někteří právní experti hovoří o tom, že by to mohlo být zpřístupněno i stejnopohlavním párům, ale obávám se, že polští zákonodárci to nikdy nezmění,“ konstatoval student Fiala.

Naděje, vkládané v prezidentku Čaputovou

„Další zemí je Slovensko. Tam, i když jsme delší dobu byli jedním státem, je dnes velká rozdílnost,“ pokročil do dalšího státu Fiala. „Slovensko dlouho nemělo ustanovení, že manželství musí být jen mezi ženou a mužem, a to přišlo na nátlak křesťansko-demokratického hnutí. V roce 2015 sociální demokracie připravila k tomu referendum, které bylo pro konstatování o manželství muže a ženy úspěšné. Slovenská ústava je ale vůči české velmi flexibilní. Vzhledem ke zvolení nové prezidentky Zuzany Čaputové vyvstávají pro LGBT nové naděje,“ neztrácel optimismus budoucí politolog. Obdivoval ji mj. za to, že „jela podpořit filmový festival gayů a leseb tramvají, MHD, a je vidět, že se na rozdíl od našeho prezidenta nevyhýbá konfrontaci,“ srovnal první prezidentku našich východních sousedů s českým „hradním pánem“ mladý Fiala.

Přes Orbána nejede

A šlo se k dalšímu státu: „Maďarsko je vzhledem k situaci, která tam nyní panuje, vnímáno spíše negativně. Bylo ale ještě nedávno velmi liberální vzhledem k tomu, čím si prošlo před listopadem 1989 v období takzvaného gulášového socialismu,“ poučil přítomné přednášející mladík. „Tam bylo dostupné západní zboží, byla liberální politika a po pádu komunistického režimu tato liberalizace pokračovala. V roce 2009, tři roky po nás, byl přijat zákon o registrovaném partnerství, který na rozdíl od českého má potvrzení rodičovských práv. Bohužel, pak se dostal k moci konzervativní Viktor Orbán a ten prosadil ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Došlo tedy k útlumu a směr nabral sociální konzervatismus,“ posmutněl Fiala.

„Opoziční poslanci se sice snaží předkládat návrhy na zrušení tohoto ustanovení, ale mají nulovou šanci na úspěch, protože k tomu je potřeba ústavní většiny. A tu má nyní strana FIDESZ Viktora Orbána. Nicméně uzákonění registrovaného partnerství tam mají a Maďarsko spolu s Chorvatskem je ale důkazem, že vedle ústavního definování manželství jako svazku muže a ženy je uzákoněno i registrované partnerství.“

Díky ČSSD! A lidovci jsou bez šancí

„U nás se diskuse hodně táhne, ale z Visegrádské čtyřky jsme nejliberálnější. Ústavní zákon o manželství jako instituce muže a ženy tady nemáme a snaha lidovců a jejich šance na úspěch tento zákon přijmout je minimální. KDU-ČSL je autorem a hlavním předkladatelem té ústavní novely, ale dobře ví, že to nemá šanci projít, takže se snaží spíš prostřednictvím obstrukcí o změnu. Díky bývalému gay aktivistovi Jiřímu Hromadovi byl přijat na pátý pokus vládou Jiřího Paroubka z ČSSD zákon o registrovaném partnerství a hned poté jej rovněž přijalo Slovinsko. Jsme tedy jakousi pomyslnou bílou vránou V4,“ uvedl Fiala.

Svět je na tom dobře, jen…

Na začátku diskuse se mladá dívka, cizinka, dožadovala podepsání petice za to, aby stejnopohlavní páry mohly adoptovat dítě. Organizátoři ji upozornili, že to není petice, ale psaní pohlednic poslancům s touto žádostí a že v Plzni toto sbírá a organizuje Pirátská strana.

Následoval dotaz na to, jak je to s registrovanými páry v zahraničí. „Budoucí politolog odpověděl, že Španělsko bylo třetí v pořadí a je považováno za jednu z nejliberálnějších zemí. Dokonce i v Řecku je už také uzákoněno registrované partnerství.“

Mladý muž z auditoria se pak zeptal, jak je to ve Velké Británii, „kde lidé byli po válce i zavíráni“. Fiala odpověděl, že byla velmi konzervativní. „Známe třeba případ spisovatele Oscara Wilda. Zlepšilo se to po roce 2000, ale zákony tam byly přísnější než v komunistických zemích. Británie ušla velký kus cesty a už je to tam v pořádku a není problém,“ konstatoval spokojeně „duhový“ aktivista.

A jinde na světě? „Na americkém kontinentě zákon o stejnopohlavním manželství již ve většině států byl přijat. Třeba Jižní Amerika: Argentina, Brazílie, nedávno Ekvádor. Americký kontinent je v tomto směru velmi pokrokový, v Evropě je ale pořád dělení na Západ a Východ. V Austrálii si to dokonce odhlasovali v poštovním průzkumu. Dobře je na tom i Nový Zéland, a také Tchaj-wan je první asijskou zemí s legalizací sňatků lidí stejného pohlaví. Jinak je to ale doména Ameriky a Evropy, protinožci jsou v tomto rovněž velmi vepředu. Nejhorší je to v Africe a na Blízkém východě,“ uvedl student filosofické fakulty Fiala.

Ovčáček v akci

„Jak se k tomu staví náš prezident?“ zeptala se dívenka. „Náš prezident byl dříve velký podporovatel registrovaného partnerství včetně adopčních práv. Vždy se k definici manželství stavěl spíše skepticky. Ale v dnešní době oznámil, že v případě, že bude zákon schválen, že jej bude vetovat. On je totiž v poslední době takový zvláštní,“ konstatoval Fiala za bouřlivého smíchu auditoria. „Abych to řekl korektně, tak ví, že se jedná o jeho poslední volební období a tak podle mne, jako studenta politologie, chce za každou cenu jenom škodit a pustil se do pražské kavárny,“ tepal hlavu státu mladík a bouřlivého chechotu omladiny. Symbol stejnopohlavního manželství je tak trochu spojen s pražskou kavárnou, takže on okamžitě se do toho chce trefovat. A pak si myslím, že tam je také určitý nátlak Jiřího Ovčáčka.“

Je libo chlapečka? Nebo holčičku? Nebo snad dvojčata?

„A co dál? Děti k adopci by mohly přestat být a jak tedy uspokojit poptávku?“ zeptala se žena středního věku.

„S tím si budou muset poradit stejně jako neplodné heterosexuální páry. Jsou tu možnosti, některé kontroverzní, třeba si darovat vajíčka či spermie,“ vysvětloval Jan Fiala. „Je to velmi citlivé téma, ale děti jsou přece živá bytost, tak se nemůže hovořit o poptávce po dětech. Prostě si ty páry budou muset poradit samy nebo se smířit s tím, že mít děti nebudou. Ve Španělsku, Francii nebo skandinávských zemích se náhradní mateřství zakázalo, u nás je v šedé zóně, za matku dítěte se považuje ta, která dítě porodila. Toto téma působí na veřejnost stejně jako téma anonymních dárců spermií, protože se hovoří o tom, že děti mají právo znát svůj biologický původ. I děti z umělého oplodnění by měly znát, kdo byl jejich biologický rodič, třeba i z hlediska zdravotního,“ uvedl na závěr debaty budoucí politolog.

autor: Václav Fiala