Zeman stejně umře, bylo naznačeno na akci Evy Drahošové

Zatímco Jiří Drahoš piluje strategii na druhý prezidentský duel s Milošem Zemanem dnes večer v České televizi, jeho manželka Eva Drahošová dál putuje po Česku a vede kampaň ve prospěch svého muže. Včera zavítala do Plzně a vyslechla si tam leccos. Třeba větu, že i kdyby Miloš Zeman teď vyhrál, tak nelze nemyslet na to, že na tom není zdravotně nejlépe, takže se může stát, že brzy budou nové prezidentské volby.

Druhé kolo přímé volby prezidenta se blíží mílovými kroky. Za pár desítek hodin budou všichni obyvatelé Čech, Moravy a Slezska vědět, zda Miloš Zeman uspěje s odkazem na svých posledních pět let v úřadě a zůstane prezidentem i nadále, nebo ho nahradí Jiří Drahoš.

Anketa Která manželka prezidentského kandidáta ve vás vzbuzuje větší sympatie? Ivana Zemanová 92% Eva Drahošová 8% hlasovalo: 8975 lidí

Paní Eva Drahošová dělá do poslední chvíle všechno pro to, aby zvítězil její muž. Vyrazila s lidmi debatovat do Plzně. Popsala tam, jak to bylo doopravdy s myšlenkou, že Česká televize straní Drahošovi. Není to prý pravda. Jen v maskérně ČT slyšela od jedné z dam, že podporuje jejího muže. A jeden novinář tuto větu vytrhl z kontextu.

V Plni toho ovšem zaznělo mnohem víc. Možnou příští první dámu doprovázel ve městě piva režisér, scénárista a senátor – nestraník za obvod Plzeň-město Václav Chaloupek.

„Drahošovy podporuji, jen mám trochu obavy z lidí na vesnicích. Věřím, že by pana profesora volili, ale je pro ně poněkud cizí,” přiblížil svůj pohled na volby muž, jenž se proslavil večerníčkovým seriálem Méďové. „Jsem přesvědčený, že i kdyby pan Drahoš prohrál, tak jsou do roka mimořádné volby,“ dodal Chaloupek. Zdá se mu, že zdravotně na tom Miloš Zeman není právě nejlépe.

Drahošová v Plzni navštívila koncert zpěvačky Hany Zagorové a zavítala do vědeckého parku Techmania Science Center.

Psali jsme: Zeman si v TV musí dát pozor na to, co dělá, když nemluví a přitom ho zabírá kamera, uvedla odbornice Pane Drahoši, co jako? TV Prima se ohradila Starosta z drsného kraje kolem Ostravy: Drahoš si na rodný kraj vzpomněl až teď před volbami. Lidé nevolí podle slibů Zhnusený Jiří Drahoš po debatě: Bylo to bulvární, Zemanovi příznivci se chovali nedůstojně. Musel jsem sedět v nepohodlném křesle. Doufám, že ČT připraví kultivovanou debatu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp