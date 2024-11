Zeman udeřil: Příští koalice? Babiš premiér, Konečná, Maláčová, SPD i Motoristé

Prvním tématem rozhovoru byly volby v USA a vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Miloš Zeman předtím, než se vyjádřil k výsledku voleb a co by mohl znamenat pro Ameriku i svět, zdůraznil, že Trumpa nepodporovaly významné celebrity jako například zpěvačka Taylor Swift či Arnold Schwarzenegger, nepodporovala ho ani významná média jako The New York Times ani soudní systém, přesto však vyhrál. Z toho bývalý český prezident vyvodil několik poučení pro politiky.

„Ignorujte média – stejně nemají žádný vliv. Ignorujte soudy – jejich rozhodnutí nemají váhu. A nevšímejte si podpory celebrit – vám to stejně nepomůže,“ řekl Zeman.

Trump dle jeho názoru vyhrál proto, že Americe nabídl perspektivu, ale jeho protikandidátka neměla během kampaně co nabídnout. Sympatický mu je z jednoho konkrétního důvodu, kterým je skutečnost, že je podobně jako Miloš Zeman odpůrcem Green Dealu. „To znamená, že chystá opět vystoupení z Pařížské dohody o ochraně klimatu, chystá obnovení těžby fosilních paliv, a to dokonce i v přírodních rezervacích. Je proti elektromobilům, i když vzhledem k tomu, že ho teď podpořil Elon Musk, tak možná ta kritika elektromobilů poněkud zbledne,“ podotkl Zeman.

V rozhovoru se vyjádřil i ke svému vztahu k Václavu Klausovi, který je spolu s ním, jak zmínila redaktorka TN.CZ, jedním z posledních nejvýraznějších žijících politiků polistopadové doby po revoluci v roce 1989. Zeman souhlasil, že by bývalého prezidenta Klause označil za svého přítele a to od doby, kdy spolu uzavřeli v roce 1998 opoziční smlouvu. Vztah ke Klausovi vyjádřil bonmotem „po mužích listopadu přicházejí muži před listopadem“.

V příští vládě České republiky by rád viděl i Kateřinu Konečnou z KSČM, Janu Maláčovou ze SOCDEM, ale i třeba Motoristy. „Podle posledního výzkumu už mají těch 6 %, a každá parlamentní strana bude potřeba, protože dnešní vládní koalice už bude asi v menšině. No, a samozřejmě bych tam rád viděl i SPD, ale to si rozhodne Andrej Babiš sám, jestli to bude široká koalice, nebo úzká koalice,“ poznamenal Zeman. Nejlepší je ovšem dle jeho názoru pouze jednostranná koalice – tedy jedna vládnoucí politická strana.

Vztah s Babišem označil za přátelský i pragmatický. „Jedno nevylučuje druhé,“ podotkl Zeman. „Já mu do očí říkám, co se mi na něm nelíbí a veřejně říkám, co se mi na něm líbí,“ dodal k jejich vzájemnému vztahu a vysvětlil, co konkrétně se mu na Babišovi zamlouvá. „Tak především je to úspěšný člověk, úspěšný podnikatel a úspěšný podnikatel,“ uvedl Zeman.

Právě závist neúspěšných politiků a novinářů je dle Zemana příčinou kritiky na Babišovu adresu. „Nelíbí se mi na něm, že je impulzivní. Že těká z tématu na téma, přeskakuje jednotlivé motivy…“ kritizoval Babišův způsob rétoriky.

Podle Zemana by Babiš v příští vládě chtěl pravděpodobně zastávat funkci premiéra. „Je to skvělý exekutivní typ,“ zmínil Zeman. Karel Havlíček, který aktuálně vede stínovou vládu hnutí ANO, by pak byl dobrým ministrem průmyslu a obchodu.

Hnutí ANO Zeman zhodnotil jako spíše levicovou stranu a jako „pokračování sociální demokracie jinými prostředky“.

„Základní hodnotou sociální demokracie jako levice je mezilidská solidarita. Základní hodnotou pravice je individuální úspěch,“ vysvětlil Zeman své chápání politického spektra. Obě hodnoty, které vyjádřil, se však podle něj dají slučovat. „Solidarita může být efektivní tehdy, jestliže je hodně úspěšných lidí, tedy těch, kteří tu solidaritu mohou vyjádřit. Zatímco pokud jsme všichni chudí, tak žádná skutečná solidarita být nemůže,“ podotkl.

Putinovo Rusko není krásné

Během svého života Zeman uznal, že se zmýlil ve dvou lidech. „Shodou okolností, oba dva se jmenují Vladimír. Jedním je Vladimír Putin, druhým je Vladimír Špidla. Špidlu jsem doporučil jako svého nástupce a byl to právě on, kdo dovedl sociální demokracii ke katastrofě. Putina jsem považoval za reformního politika, ale ve skutečnosti to byl ten, který se pouze snaží obnovit sovětské impérium a dělá tím hroznou chybu,“ řekl Miloš Zeman.

Upozornil i na hrozbu eskalace konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy podle něj reálně hrozí vznik dalších front a možný pokus Ruska o úplnou okupaci Ukrajiny. Důvodem pro jeho výzvu k mírovým jednáním je obava z pokračujícího vojenského konfliktu. Zeman navrhuje, aby se nejprve dosáhlo příměří, a následně by mělo dojít k vyjednávání mírové dohody

„Rusko Dostojevského, Tolstého, Solženicyna, Čajkovského, Repina, Něizvěstného a mnoha dalších osobností je krásné a moudré. Rusko Putina krásné a moudré není,“ dodal Miloš Zeman.

