Zemanova lůza, dobytek Mitrofanov? Tomáš Hrdlička vyložil známému novináři karty: Kdyby teď Okamura šel do vlády...

V letošní kampani Hrdlička pro Miloše Zemana zajišťoval tisk a výlep letáků. Přiznává ale, že při první Zemanově kandidatuře v roce 2013 byla jeho role zásadnější. „V jeho týmu tehdy nebyl vlastně nikdo s takovou mírou zkušeností s kampaněmi a s takovou mírou osobních kontaktů. Snad až na Miroslava Šloufa, s nímž jsme vše připravovali už od roku 2010,“ vzpomíná. Při druhé volbě už byli lidé kolem Zemana zkušení, takže velké pomoci nebylo třeba.

Zeman podle něj vyhrál své druhé volby ne vlastní geniální kampaní, ale ani díky tomu, že by kampaň jeho protikandidáta Jiřího Drahoše byla mimořádně špatná. Klíčovým faktorem byla podle Hrdličky sprostota ze strany českých médií. Zmínil například text Alexandra Mitrofanova, který napsal, že Drahošovi voliči jsou občané, kdežto ti Zemanovi jen obyvatelé. „Když jsem to slyšel, vytanula mi na mysli vyjmenovaná slova po b. Příbytek, obyvatel, dobytek…,“ komentuje Hrdlička. Důsledkem podle něj bylo, že si řada lidí, kteří byli u voleb naposledy třeba v roce 1990, řekla, že takhle se urážet nenechá. Bylo to podle Hrdličky patrné i na volební účasti, ve které Moravskoslezský kraj nebo Vysočina překonaly i Prahu.

Po prezidentských volbách se do centra dění opět dostala sněmovní politika a Hrdlička bývá spojován s Okamurovou SPD. Podnikatel objasnil, že jeho jediným kontaktem na hnutí je místopředseda Radim Fiala, kterého zná ještě z dob, kdy byl v ODS. K předsedovi Okamurovi prý naopak žádný vztah nemá.

Pak přiznal, že v minulosti do určité míry stál za projektem Věcí veřejných. „Věcem veřejným jsem pomáhal proto, abych zabránil vládě Jiřího Paroubka. To bylo matematicky možné pouze odčerpáním hlasů sociální demokracii,“ vysvětluje, proč projekt podpořil.

Pak se rozhovořil o dnešní SPD. Ta podle něj splňuje dva ze tří předpokladů úspěšné strany. Má silné tahouny, Okamuru a Fialu, má i témata, která vzbuzují zájem. Co však tomuto hnutí, které vzniklo prakticky na ulici, chybí, je silnější členská základna. Výsledkem je, že podle něj jsou i Okamura s Fialou překvapeni, jaké lidi to mají v poslaneckém klubu. U začínající strany je to podle něj logické, teď vše závisí na tom, jak rychle to překoná. „Musí, chcete-li, zintelektuálnět. Musí tomu dát větší profesionalitu, přitáhnout lidi,“ nabádá.

Obává se proto, že kdyby se současnou sestavou šla SPD do vlády, zničilo by to vše, i dobrou myšlenku, se kterou přišla. Cestou by podle něj byla tolerance vlády výměnou za prosazení programových priorit.

SPD také nabádá, aby při vyjednávání více tlačila na Andreje Babiše. „Zároveň by mu měli říct ještě jednu větu: Vaši voliči, pane Babiši, jsou možná našimi budoucími voliči,“ říká Hrdlička. Na Babišovy snahy dohodnout se především s ČSSD nahlíží spíše skepticky. Tato strana je podle něj rozhádaná a je klidně možné, že mu v nejméně vhodnou chvíli vypoví koaliční smlouvu, nebo se jí rozpadne poslanecký klub a celou situaci ještě více zkomplikuje.

A pokud jde o ODS, se kterou byl Hrdlička také často spojován, tak té prý nyní už vůbec nerozumí. Uvedl několik výroků Alexandry Udženiji, první místopředsedkyně, které prý kdysi docela dost pomohl v pražské komunální politice. Nevěřícně prý třeba zíral, jak nevyloučila koalici s ANO, aby chvíli nato vystoupil předseda Petr Fiala a řekl absolutní opak. „To jsem si říkal, že vedení ODS v lepším případě lítá v nějakém drogovém rauši, v horším se chová naprosto nepochopitelně,“ uzavřel znechuceně podnikatel.

