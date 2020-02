Zemanovi se nedivím, že nechce do ČT. Kalouskův „hajzl“ a Novotného chování. Vadim Petrov řekl své i k mládeži

Moderátorka Jana Bobošíková přivítala v pořadu JB Talk internetové televize XTV člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova. Okomentoval slova Miroslava Kalouska o „ha*zlu“ po zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem, sdělil, co si myslí o spolku Milion chvilek pro demokracii a o českém mediálním trhu obecně. Nova Petra Kellnera, média Zdeňka Bakaly nebo Forum24 Pavla Šafra si prý nemají hrát na to, že jsou nezávislá. Ale ať na trhu klidně působí.

Hned v úvodu se Bobošíková Petrova zeptala, jak se dívá na vyjádření Miroslava Kalouska (TOP 09), který po zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem poznamenal, „myslím, že jsme v hajzlu“. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 19372 lidí

Podle Petrova žijeme v době přesycené různými informacemi, a pokud chceme na nějaké sdělení upoutat pozornost, musíme používat stále důraznějších slov a viditelnějších signálů. „Někdy jsou vulgární, někdy jsou razantní, někdy jsou provokativní. Kdy je to úmysl, kdy to odráží jeho upořádání a kdy je to emoce, která odráží nějaký momentální stav, já nechci zkoumat, ale v to mediálním prostoru se takhle hraje,“ uvedl Petrov.

Podle něho však nestačí vyvolat pozornost. Slova lidí, jako jsou starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) nebo Miroslav Kalousek, sice vyvolají pozornost, ale na lidi to nepůsobí dobře.

„Ale pak je druhá věc, jak se s tím kdo ztotožní nebo neztotožní, jak se to někomu nelíbí. A já často v téhle souvislosti mluvím o té mlčící většině, kterou nevidíme na sociálních sítích a kterou já považuju za poměrně stabilní. Ta mlčící většina je nositelem toho selského rozumu, a všechny tyhlety vzkazy a ta média si na sebe pouští selektovaně, ne moc často, žije prostě svý vlastní životy, lokální problémy, rodinné starosti, které musí řešit, a tohle na sebe pouští. A samozřejmě že tyhle vzkazy se k nim dostávají silněji, než když budete mluvit o nějakým programu nebo nějakých racionálních věcech, tak tohle na ně zapůsobí. A já osobně myslím, že na tu konzervativní většinu to nepůsobí dobře, protože ta konzervativní většina je konzervativní i v tom, jaký chování je slušný, jaký je neslušný, jak se má mluvit, jak se nemá mluvit... takovýhle výroky neposuzuje pozitivně,“ shrnul svůj pohled Petrov.

Oklikou se vrátil se i k rozhovoru Stanislava Křečka s moderátorem ČT Jakubem Železným, kterého Petrov kritizoval. Na sociálních sítích napsal, že Železný podle jeho názoru nepřistupoval ke Křečkovi nestranně a otázky směřované na nově zvoleného ombudsmana vybíral velmi specificky, tak aby Křečka poškodil. Okliku, přes kterou doputoval až ke Křečkovi, zahájil u reportáže ČT o Lidicích a u sporu o to, zda jedna z lidických žen za války udala, či neudala židovskou podnájemnici. Tahle věc prý doputovala až na etický panel ČT, kde bylo konstatováno, že reportáž sice nebyla udělaná dobře, ale nebyl porušen zákon.

„Tím pádem se jakoby nic nestalo. A to bylo přitom zásadní téma, který oslovovalo nejenom veřejnost, trvalo to půl roku, kdy to rozbouřilo tu hladinu společenského prostředí, rodina si stěžovala, říkala, že tam jsou nějaký zdravotní důsledky celý týhle kauzy, a stejně se jakoby nic nestalo. Takže s ohledem na tuhletu kauzu si já říkám, že vystoupení Jakuba Železného, kdy se bavil s novým ombudsmanem Stanislavem Křečkem, je proti tomu marginálie. A já si teda nakonec myslím, že je potřeba o těch věcech mluvit, zveřejňovat je, proto jsem to nakonec napsal, a silou nějakého mediálního vlastního působení na to upozorňovat. To je vlastně jedinej způsob, jak vlastně někomu říct, že si člověk myslí, že se nezachoval správně, když to nejde formálně přes ty instituce, které k tomu byly zřízeny,“ upozornil Petrov.

Radní konstatoval, že RRTV hlídá, aby ČT neporušila zákon. A když už se rada shodne na tom, že zákon porušen byl, provozovatel se může bránit u soudu. Petrov předpokládá, že by soud konstatoval, že v takovýchto rozhovorech je těžké vymáhat objektivitu a že pan Železný nepostupoval v rozporu se zákonem, takže se nakonec vlastně opravdu nic nestane.

Pár slov poznamenal i na konto spolku Milion chvilek pro demokracii.

„Já učím na školách a přednáším, a když se o tom bavím se studenty, tak ti se ve většině případů ztotožňují s touhle skupinou. A já pořád říkám, ‚vy s tím teda takhle nesouhlasíte, vy to chcete změnit, máte teda nějakou alternativu?‘. A oni říkají ‚nemáme alternativu, my se tím vůbec nechceme zabývat. My jenom upozorňujeme na to, že s tím takhle nesouhlasíme a že se nám to nelíbí.‘ A já říkám, že bych rozuměl tomu, že když vy říkáte takhle ne, tak jak jinak? Ale no, říkají ‚to už je nad rámec naší odpovědnosti a my to takhle jako nevidíme.‘ Pro mě to dlouho bylo nepochopitelný, protože já jsem z generace, která když řekla takhle ne, mělo by se jinak. Kdy jsme v 1989 demonstrovali na těch náměstích, tak jsme chtěli svobodné volby a chtěli jsme vyškrtnout článek o vedoucí úloze strany. Ale ti, co chodí demonstrovat, ti jen říkají, že se jim to nelíbí. Ale jinak to vymyslete vy, ale tak, aby se nám to líbilo,“ upozornil Petrov. Anketa Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 11834 lidí

Prostě a krátce řečeno, demonstranti kritizují, ale nenavrhují alternativu, za kterou by byli ochotni převzít odpovědnost. A převzít odpovědnost za své kroky považuje Petrov za zásadní. „Já respektuju právo vyjádřit nesouhlas, já jenom říkám, že je to plácnutí do vody, když neřeknou, co teda chtějí,“ konstatoval Petrov.

Nejen u Milionu chvilek, ale obecně u celé nespokojené části společnosti Petrov pochybuje, že vědí, co chtějí. Jen vědí, že nechtějí Stanislava Křečka, nechtějí ekonomku Hanu Lipovskou v Radě ČT a tak podobně. Přitom Petrov považuje Lipovskou za vzdělanou, byť introvertní ženu.

Prozradil také, že na sociální síti často zveřejňuje názory lidí, kteří vědí, jak to v ČT funguje. Jejich názory vyslovuje místo nich, aby se nemuseli bát pohybovat se na mediálním trhu.Tyto názory mohou prověřit příslušné informace a zjistit, zda jde o pravdivé informace, či nikoli a má-li se v ČR něco změnit.

„Tyhlety posty vytěží Parlamentní listy. Někdy to naopak udělá Pavel Šafr nebo někdo jiný a ten zase řekne, ‚co ten Petrov udělal a jakej je to proruskej špion a volejme fuj‘. Ale vybudí to tu pozornost, jak jsem to říkal i s tím Pavlem Novotným, takže kdo chce, tak k tomu se to dostane,“ pravil Petrov.

V obecné rovině konstatoval, že na českém mediálním trhu může investovat celá řada projektů. Petrov prý nebude mít nic proti tomu, když bude určitý typ zpráv dělat Nova Petra Kellnera, jiný typ zpráv Bakalova média, ať jsou tady Křetínského média nebo Forum24 Pavla Šafra a tak podobně s tím, že zprávy z těchto serverů si rád přečte a počítá s tím, že si přečte názory zaměřené konkrétním směrem. A nevadí mu to.

„Ať je tady kdokoliv kohokoliv, ale ať to víme, ať si nehrajeme na to, že jsou nezávislí, všichni jsou nějakým způsobem závislí. To, co chceme, tak to si platíme jako veřejnoprávní média, a pak jsou tu ty rady, které kontrolují, aby to bylo vyvážené,“ upozornil Petrov.

Nakonec konstatoval, že by byl rád, aby se obnovily např. Hovory z Lán na Českém rozhlase a prezident Miloš Zeman měl možnost promluvit k národu. Bez konfrontace, předesílá. „Já se ani nedivím panu prezidentovi, že se mu nechce do ČT, protože se mu nechce do konfrontace. I prezident Havel promlouval bez konfrontace. Je to prezident, tak proč by se měl vystavovat konfrontaci,“ pravil Petrov.

