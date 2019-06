Zemanův krok budí vášně: Je dobře, že jsme se ohradili! Pazderka udeřil v otázce srpna 1968

Hned v úvodu rozhovoru prozradil, že s návrhem na uznání sovětských okupantů Československa z roku 1968 přišel komunistický poslanec Jurij Sinělščikov, který se na okupaci naší vlasti osobně podílel. Ale vzhledem k tomu, že ruští komunisté nemají v parlamentu většinu, návrh nemusí projít. Pazderka prý však nedokáže posoudit, jak se k návrhu postaví vládní stran Jednotné Rusko.

„Jurij Sinělščikov cítí, že ta atmosféra v Rusku, která se po dlouhé masáži vrací k takovým těm sovětským mýtům, nazrává k tomu, aby tento návrh mohl mít určitou podporu,“ dovysvětlil šéfredaktor. A voliči komunistů prý tuto snahu vítají, protože nostalgicky vzpomínají na éru sovětské moci. Tito lidé podle Pazderky stále chtějí věřit tomu, že v roce 1968 působili v Československu podporovatelé Adolfa Hitlera a měli tu připravené sklady zbraní.

„Staré sovětské mýty mají velkou sílu a znova se vracejí do hry. Já se bojím, že se vracejí do hry záměrně, že je to součást určitého konceptu vládnutí Vladimira Putina, který apeluje na emoce a city lidí, kteří se vztahují k Sovětskému svazu jako k velmoci,“ zaznělo z úst hosta. Podle něj to ukazuje, že ruská společnost se dodnes nevyrovnala se svou sovětskou minulostí, s vražděním Poláků v Katyni, s invazí do Československa z roku 1968, s invazí do Afghánistánu a s dalšími problematickými momenty sovětských dějin.

Šéfredaktor má za to, že Češi udělali dobře, když se proti přijetí zákona o roce 1968 ohradili. Musíme dát Rusku najevo, že máme určité hodnoty, které si budeme hájit, protože v ruských médiích se na ně prý zřetel nebere.

„Současná společnost je doslova bičována ostrou propagandou, která se valí na lidi z oficiálních televizních kanálů a novin. Ty jsou pod přímým vlivem Kremlu. Viděl jsem televizní debaty, které už jdou za hranice dobrého vkusu. Polský představitel hájící oficiální stanovisko své země byl doslova vyveden ze studia a provázely ho velmi sprosté nadávky. Agresivita a vulgarita jsou na vzestupu, a tak není divu, že se podobná témata vracejí do hry,“ prozradil Pazderka.

Šéfredaktor by považoval za správné, kdyby se česká strana zastala těch ruských lidí, kteří o roce 1968 nebo o Katyni mluví pravdu, kvůli čemuž jsou v Rusku vystaveni nepříjemnému tlaku.

