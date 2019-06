Rok 1968: Zeman si pozve ruského velvyslance. Publicista vzpomíná na americké vojáky z Iráku

Pravicoví poslanci chtěli ve Sněmovně rozebírat mimo jiné i úmysl ruské federace označit okupaci Československa za zcela legální a správnou. Lidovec Marian Jurečka navrhoval ústy Sněmovny tento krok odsoudit a podpořit tak ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

„Myslím si, že i s ohledem na to, že jsme tady v loňském roce při výročí 50 let okupace vojsky Varšavské smlouvy a následného dočasného pobytu armád Sovětského svazu přijali usnesení, ve kterém jasně říkáme, že Poslanecká sněmovna deklaruje, že vtrhnutí vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následné okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem. Toto jsme řekli v našem usnesení, ve kterém tady hlasovalo 145 ze 156 přítomných poslanců pro tento návrh usnesení a především z úcty vůči obětem událostí srpna 1968, ale i následných let, kdy tady vojska, především právě Sovětského svazu, byla na našem území dočasně, tak bychom neměli mlčet k tomu, jakým způsobem ruská duma chce o těchto záležitostech referovat na úrovni zákonů,“ prohlásil Jurečka u řečnického pultíku.

Jurečkův návrh podpořilo ze 185 přítomných poslanců 164 kolegů a nikdo nebyl proti. O zařazeném bodu se má jednat právě dnes odpoledne.

Mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana Jiří Ovčáček oznámil, že hlava státu navrhovaný zákon Ruské federace odsuzuje. Předvolal si kvůli tomu ruského velvyslance.

„Pan prezident si pozval na čtvrtek 13. června 2019 na Pražský hrad velvyslance Ruské federace Alexandra Zmejevského. Bude žádat vysvětlení ve věci návrhu ruského federálního zákona, který uděluje status válečných veteránů i účastníkům okupace ČSSR v roce 1968,“ napsal hradní mluvčí.

Publicista Petr Kamberský k tomu dodal, že i vojáci Spojených států, kteří se účastnili operace v Iráku, jsou z pohledu svého státu váleční veteráni, takže z pohledu Ruské federace jako nástupnického státu SSSR jsou i sovětští okupanti veterány. Připomněl také, že se Rusko za časů Borise Jelcina za invazi omluvilo.

„Děti moje, co lépe rozumíte mezinárodním vztahům a právu, vysvětlete mi laickou otázku. Izraelští vojáci, kteří obsadili Libanon, jsou z pohledu svého státu veteráni. Američtí vojáci, kteří obsadili Irák, jsou z pohledu svého státu veteráni. Ruští občané, kteří coby sovětští vojáci obsadili Československo, jsou z pohledu svého státu veteráni. Přeci nejde o legitimitu vojenské operace proti jinému suverénnímu státu, ale o to, jak se stát, který pod trestem (v SSSR možná i trestem hrdelním) rozkázal svým vojákům něco udělat, ke svým bývalým vojákům chová. Rusko se za invazi oficiálně v devadesátých omluvilo, ale jednotliví vojáci snad nejsou viníky,“ uvedl Kamberský.

