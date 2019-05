Zeman proti EU: Brežněv k nám posílal tanky, oni migranty. Orbán a Itálie půjdou proti sankcím proti Rusku

Prezident Miloš Zeman vystoupil po třinácté hodině odpoledne na Žofínském ekonomickém fóru. Věnoval pozornost českým národním zájmům, zamýšlel se nad tím, co všechno vlastně patří k oněm národním zájmům. Základním národním zájmem je podle prezidenta naše národní suverenita. Podle jeho názoru si nesmíme nic nechat diktovat od nevolené 'Evropské komise. Prezidentovo vystoupení přinesla ČTK.

Zeman na úvod přislíbil, že bude mluvit velice stručně. Žertoval, že hodlá hovořit maximálně tři hodiny. Po chvíli však zvážněl.

„Co je společným jmenovatelem českého národního zájmu? Je to suverenita. Suverenita, která znamená, že národní vlády a národní parlamenty rozhodují o osudu svých občanů,“ pravil Zeman. Podle jeho názoru existuje určitá podobnost sdílené suverenity EU a omezené suverenity sovětského vůdce Leonida Brežněva. Sovětský vůdce k nám poslal okupační tanky a EU k nám podle Zemana chtěla poslat migranty.

„Evropská unie je ale víceméně demokratická a to musím uznat, tak se po tvrdém vyjednávání, které vedla Visegrádská čtyřka, tak se nakonec kvóty podařilo zrušit. Ale ještě tu jsou jisté dozvuky, že bychom měli být pokutováni za to, že nepřijímáme migranty a tak podobně,“ upozornil Zeman.

EU podle Zemana potřebuje změnu, potřebuje rozhodovací pravomoci přesunout z nevolené Evropské komise na volenou Evropskou radu, jejímiž členy jsou v jednotlivých státech zvolení politici. „Tam bychom navíc nemohli být přehlasováni, protože tam existuje princip jednomyslnosti,“ upozornil Zeman.

V žádném případě nemá obavy, že by to rozhodování v EU zcela zablokovalo. Prezident věří, že si lidé volí rozumné politiky, kteří se spolu dokážou dohodnout.

„Lze doufat, že naším základním národním zájmem bude ona nesdílená suverenita, ale že na druhé straně dokážeme vyjít EU i NATO vstříc všude tam, kde půjde i o český národní zájem,“ řekl Zeman. „Českým národním zájmem je i prevence před teroristickými útoky. Proto podporuji naše angažmá v Afghánistánu. Vidíte, že nejsem izolacionista, že vidím celou řadu oblastí, kde se má Česká republika angažovat, ale má se angažovat na základě rozhodnutí českých zastupitelů a ne na základě příkazu shora,“ zaznělo z úst prezidenta Zemana.

Česká republika je podle něj malá země s exportní ekonomikou, takže našim národním zájmem je odstraňovat bariéry exportu a importu. Sami si suverénně máme také rozhodnout o tom, odkud budeme dovážet plyn. Podle Zemana je pro nás ekonomicky výhodné dopravovat k nám ruský plyn kupříkladu z připravovaného plynovodu Nord Stream 2. „Kdyby byl levnější dovážený plyn z USA, tak bych ho propagoval a možná bych nebyl označen za amerického agenta,“ usmíval se Zeman.

Neodpustil si však rýpnutí do prezidenta USA Donalda Trumpa. „Už vůbec nevidím důvod k tomu, aby se velký bratr za oceánem vyjadřoval k tomu, zda má tento plynovod sloužit svému účelu,“ poznamenal prezident.

„Až se někdy budeme bavit o radarech pro armádu, tak vám sděluji, že budu izraelský agent,“ doplnil ještě prezident.

Zmínil také čínskou firmu Huawei. Podle prezidenta je v našem národním zájmu s touto čínskou firmou spolupracovat, protože ve vývoji sítí 5G je tato firma ze všech nejdál.

„Nemyslím si, že tyto sítě přispějí k rozmachu samořiditelných aut. Já bych se bál do takového auta si sednout,“ řekl. Představa, že by si konvice na kávu povídala s vysavačem, prý prezidenta také poněkud znepokojuje. To však nic neněmí na tom, že sítě páté generace jsou výrazně rychlejší než sítě předchozí, takže mohou pomoci v digitalizaci státní správy.

„Buď budeme hrdí, sebevědomí, ale především dáme přednost té firmě, která je na špici a jejíž aktivita je pro nás ekonomicky výhodná. Nebo se skloníme, budeme respektovat zájmy někoho jiného, ale v takovém případě se můžeme rozloučit s rychlou digitalizací české ekonomiky,“ pravil prezident.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vůči USA si neodpustil i několik dalších rýpnutí. Poukázal na to, že jsme varováni před čínskými špiony, aniž by byl o jejich činnosti předložen důkaz, zatímco od analytika Edwarda Snowdena víme, jak se ke svým spojencům chovala americká Národní bezpečnostní agentura (NSA). Vyšlo najevo, že byl odposloucháván kdekdo, včetně německé kancléřky Angely Mérkelové.

Americké tajné služby navíc varovaly svět, že irácký diktátor Saddám Husajn může vlastnit zbraně hromadného ničení. Jenže se ukázalo, že je nevlastnil. „Nepřeceňujte inteligenci zpravodajských služeb. Včetně českých,“ požádal přítomné hosty Zeman.

V rámci obhajoby národních zájmů zmínil také západní sankce proti Rusku. Znovu je kritizoval, protože podle jeho názoru sankce v žádném případě neulehčují mezinárodní obchod. „Když jsme byli na jednání v Maďarsku, tak nám premiér Viktor Orbán prozradil, že spolu s Itálií bude prosazovat, aby se ty sankce projednaly a aby neproběhla jen tzv. tichá procedura, kterou se sankce prodlužovaly. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ nechal tuto věc Zeman otevřenou.

Upozornil také, že je v našem zájmu bránit různým obchodním válkám, které teď probíhají, ať už mezi USA a EU nebo mezi USA a Čínou. V učebnicích ekonomie se ostatně varuje před riziky protekcionismu. „Obávám se, že tyto učebnice někteří politici nečetli,“ posteskl si český prezident.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani výsledky evropských voleb. Váží si prý každého občana, který se rozhodne vyjádřit svůj názor právě ve volbách, a nejen křikem na ulicích. „U těch voleb se teprve pozná, kdo je většina a kdo je menšina. Andrej Babiš říkal, že bude rád, když bude mít pět mandátů a má tedy šest, takže může být spokojený,“ pravil prezident.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S totálním krachem ČSSD se prý nějak srovná. „Nu, já jsem sice volil sociální demokracii, ale přiznávám se, že jsem kroužkoval Olgu Sehnalovou, protože se mi zdála pracovitější a zajímavější. Pokud jde o pana Poce, tak on může být hodný, ale on je tak nevýrazný, že jsem se až donedávna domníval, že jde o skokana na lyžích. A až před čtrnácti dny mně někdo vysvětlil, že se ten skokan jmenuje Ploc a nikoli Poc,“ řekl prezident.

RNDr. Pavel Poc ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zeman se prý také názorově shodl s Jiřím Paroubkem, podle něhož sociálním demokratům uškodilo i to, že „zařízla vlastního ministra“, šéfa resortu kultury Antonína Staňka.

Podle svých vlastních slov si prý také počká, co všechno předvedou v Evropském parlamentu Piráti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. „Pokud jde o SPD, tak si myslím, že jak Ivan David, tak generál Blaško představují to lepší, co v této straně je a rozhodně nemohou být označeni za extremisty.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se prezidentovo vystoupení blížilo k závěru, zmínil ještě svá tři tradiční témata, dalo by se přímo říci evergreeny.

Konstatoval, že nezaměstnaný občan, který odmítne nabízenou práci, přičemž k tomu nemá zdravotní důvody, nemá podle prezidenta dostávat dávky. Znovu také vyzdvihoval svůj nápad na vybudování kanálu Dunaj - Odra - Labe.

Do třetice se věnoval výstavbě dalších jaderných bloků v Česku. „I když jsem byl některými plátky obviňován, že chci mezivládní dohodu, tak já chci ve skutečnosti průhledný tendr. A nechť je v tomto tendru jedním z podstatných kritérií i účast českých firem.“

Než se rozloučil, podivoval se nad tím, že ODS nevyloučila ze svých řad politika, který doporučoval zabít prezidenta, Martina Langa, ale zato vyloučila člověka, který jí přinesl nejvíc preferenčních hlasů. Měl na mysli poslance Václava Klause mladšího. Nad tím Zeman jen kroutil hlavou.

Psali jsme: Bakalův server k volbám: Z ČSSD je parta Babišových a Zemanových poskoků ANO v eurovolbách potvrdilo dominanci, levice opět propadla Moravec si nechal zjistit chystanou Klausovu stranu. Pak se s Dienstbierem smáli, kdo je tu čučkař Zeman: Volby do EP jsou i testem spokojenosti s českou politikou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp