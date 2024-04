Vím, co bylo ve skladu... Kauza Vrbětice uzavřena. Pak zaznělo něco, co řečeno nebylo

O tom, že ve Vrběticích rozhodně nebyla škoda za miliardu, se rozhovořil bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec s europoslancem za SPD Ivanem Davidem. "To by tam musely být pozlacené granáty, nebo něco takového. Nebo s ochuzeným uranem, ty jsou dost drahé. Ale ty tam zřejmě nebyly. A jestli tam byly, tak nám to nikdo neřekl, což je blbé. To je horší než Černobyl," dodal Štefec.

Jaroslav Štefec se v debatě, která byla vysílána na facebookovém profilu europoslance za SPD Ivana Davida, vyjádřil mimo jiné ke kauze Vrbětice. "A pan ministr Rakušan nám řekl, že Miškin a Čepiga pod velením GRU spáchali válečný čin. A dneska tady máme, zrovna v tento den, německého prezidenta za naším prezidentem. Má to nějakou souvislost, má to nějaký posun k užitečné idiocii, že bychom posloužili? Nebo si myslíte, že je to náhodička?" zeptala se při diskuzi Jaroslava Štefce posluchačka.

"Já si myslím, že je to náhoda, v tomto případě, do jisté míry. I když v politice se náhody nedějí. Obvykle. Obvykle souvisí spousta věcí," poznamenal Štefec. "Může být nesoulad okolností," dodal David.

"Může to být nesoulad okolností. Ale já bych spíš řekl, že je tady německý prezident, tak přijel mírnit trošičku válečnickou rétoriku českého prezidenta a říct mu, aby tak neblbnul, že fakt jde o hubu. A že by se mohlo stát, že by nám ty granáty tady opravdu zbyly, jako ty trabanty svého času," podotkl nejprve Štefec.

"Vrbětice... Já nevím. Mám svoji teorii, mám svoje informace koneckonců, jako manažer centra pro výzkum terorismu, ne zcela standardní, ale na rovinu říkám, že tomu nevěřím," dodal Štefec.

Horší než Černobyl

"Dovedu si představit, kolik toho můžete pořídit za jednu miliardu korun. Vím, aspoň deklarativně, co v tom skladu bylo. Takže za prvé ten výbuch rozhodně nezpůsobil škodu za miliardu korun. Samotný ten mechanismus toho prvního výbuchu..." dodal Štefec, David jen oponoval, že se mohly ztratit věci za miliardu.

"Za miliardu se tam neztratily věci. Možná to byly ty škody, že do toho započítávali nějaké to čištění toho prostoru, ale ani to podle mě nebylo za tu miliardu. Nedává to logiku. To by byla taková drobná sabotáž, protože vyhodit dva baráky ve skladu - a v tom baráku ve skladu to má omezené kapacity, to by tam musely být pozlacené granáty, nebo něco takového. Nebo s ochuzeným uranem, ty jsou dost drahé. Ale ty tam zřejmě nebyly. A jestli tam byly, tak nám to nikdo neřekl, což je blbé. To je horší než Černobyl. Ale rozhodně tam ta škoda za miliardu nebyla," dodal Štefec.

"Tím spíš je to naprosto okrajová záležitost ve srovnání s velkorysými dodávkami, které zařídil pan premiér Fiala, jak se chlubil," dodal David.

Náhlé prozření

"Každý se může mýlit. A po sedmi letech bádání náhle prozřeli," dodal David.

Další dotaz směřoval k dění v německém Hamburku - demonstrovaly zde tisíce muslimů za to, aby tam byl vytvořen chalífát. "Docela se to propíralo, lidé říkali, že to není dobré tady v Evropě. Pak se toho chopil ministr Rakušan a řekl: Tak protestovali, no a co? Stalo se něco, nestalo? Takhle se vyjádřil někde na Twitteru. Zase se ptám, zda tady nejedeme tu cestu těch největších užitečných idiotů, protože já ten dojem mám," poznamenala divačka.

"Jestliže to někdo tvrdí, tak není užitečný, ale idiot jo. Už proběhly podobné demonstrace i u nás, minimálně dvě, kde se pokřikovalo Smrt Západu a vyzdvihoval se vlastně islám s tím, že je tady potřeba zavést pořádek. Ovšem křičelo se to arabsky. A vedle toho stáli čeští policisté, tvářili se přiblble. Jak já těm klukům nezávidím a nijak je nechci shazovat, ale ti kluci, co jsou na těch ulicích, jsou oběti toho systému, ve kterém musí fungovat. Mám mezi policisty, městskými i státními, kamarády, mám svoje informace, jak to tam funguje. Jsou z toho nešťastní, spousta lidí odchází. A celkem logicky, protože nevidí východisko, nevidí perspektivu," odvětil Štefec, jehož děsí Rakušanova slova, že jsme připraveni do řad armády a policie vzít i cizince. "Za to, že dostanou po vzoru amerického bratra české státní občanství," řekl. "Takže uděláme nábor muslimů do armády. On koneckonců pan Alrawi volal po tom, aby byla zavedena oficiální pozice vojenského imáma," připomněl také Štefec.

