Země V4 by mohly uspořádat společné jednání s Německem a Francií, navrhl Schäuble na schůzce Vondráčkovi

„Visegrádská skupina (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) používá s úspěchem ten formát V4 plus, že vždy je k jednání přizvána ještě jiná země,“ poznamenal Vondráček, podle něhož by bylo dobré uspořádat takovou schůzku s Německem. „Zajímavou myšlenku přednesl pan Schäuble, ať si to zvážíme, že by bylo zajímavé zkusit formát Visegrád plus dva a že by byla přizvána i Francie,“ uvedl s tím, že by to mohlo mít pozitivní dopady na spolupráci v Evropě.

Právě evropská témata a časté názorové rozdíly mezi zeměmi na Západě a východě Evropské unie byly hlavním předmětem dnešního zhruba hodinového jednání. „Jsem rád, že jsme se shodli, že je velice důležité, aby nedocházelo ke sporům mezi východní a západní částí Evropské unie,“ podotkl Vondráček, podle něhož by Česko mohlo být mostem mezi názory obou stran.

Bývalý německý ministr financí Schäuble se podle Vondráčka zajímal o situaci v Česku, kde stejně jako ve spolkové republice po loňských volbách stále ještě není vláda s důvěrou parlamentu. Když mu Vondráček vysvětlil, že jednou z variant je koalice hnutí ANO a ČSSD podpořená při hlasování důvěrou komunistů, tak byl Schäuble „překvapený, že je to v podstatě dost levicové uskupení“. Prý to ale samozřejmě respektuje.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Žádné slušné jednání nemůže začínat výhrůžkou Šéf české diplomacie se zúčastní schůzky ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Střední Asie Ministry V4 a Austrálie čeká jednání o migraci i obchodu Ministr Stropnický se zúčastní setkání zemí Visegrádské čtyřky s Austrálií

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab