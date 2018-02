Zemřel novinář Karel Slezák, proslavený svými pěstmi po prezidentských volbách. Kamarád viní z jeho smrti...

Třiasedmdesátiletý novinář Karel Slezák, jenž byl v hledáčku médií poté, co rozdával rány pěstí ve volebním štábu Miloše Zemana po jeho vítězství, zemřel. Informaci přinesl server Blesk.cz na základě informací jeho přítele Rostislava Osičky.

Osička doslova Blesku řekl, že jeho kamaráda uštvali novináři. Slezák měl prý totiž slabé srdce.

Více mluvit se o třiasedmdesátiletém novináři začalo poté, co se snažil ochránit novináře Milana Rokytku na oslavách vítězství Miloše Zemana v pražském Top Hotelu. Rokytka zde měl zdravotní problémy, které se snažili zdokumentovat novináři i po příjezdu záchranné služby. Slezák se snažil média od Rokytky odehnat a rozdával při tom i rány pěstí.

„Asi to nevydržel. Ani to, jak do něho šel ten novinářský syndikát,“ řekl Blesku Osička, že o Slezákově smrti jej informovala novinářova manželka. „Znám ho jako čestného člověka,“ dodal Osička s tím, že Slezák rozhodně nechtěl nikomu na štábu ublížit. Podle jeho slov šlo jen o oťukávání.

Původní text ZDE.

Potyčku v Zemanově štábu však řešila dokonce policie, odsoudila ji nevládní organizace Reportéři bez hranic a Slezáka dokonce ze svých řad vyloučil Syndikát novinářů. Slezák se za svůj čin omluvil, podle svých slov jednal pod vlivem emocí.

Psali jsme: Technologická agentura: Diskuse nad programem ÉTA na FF MU v Brně Kopřivnice: Senior v dopravě aneb Školení řidičů i neřidičů Moravská zemská knihovna: Dernisáž výstavy, věnované Miloši Stehlíkovi, se setkala s velkým zájmem ANO je ochotné s námi spolupracovat, ohlásil Okamura

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef