Žena je dospělá lidská samice, napsal do knihy. Ta byla zrušena

Uznávaný filosof Alex Byrne se dlouhodobě věnuje otázkám pohlaví a genderu, jeho poslední knihu o tomto tématu „Potíže s pohlavím“ mělo původně vydávat prestižní nakladatelství Oxford University Press (OUP). Po prozkoumání knihy a jejích závěrečných úvah o genderu ale nakladatelství od vydání knihy upustilo, protože Byrne prý nezachází s otázkou genderu dostatečně uctivě.

„My filosofové jsme zvyklí klást obtížné otázky. Jak vím, že existují jiní lidé? Je vesmír skutečný? Mám svobodnou vůli? Ale v této podivné době, v níž žijeme, se zdá být jedna otázka - alespoň pro některé lidi - ještě zapeklitější. Co je to žena?“ píše Byrne v komentáři pro Daily Mail.

„Chtěl jsem prozkoumat některé z velkých otázek naší doby: ,Co je to gender?', ,Co je to žena?', ,Je pohlaví binární?', ,Co je to genderová identita?' , ,Proč se někteří lidé mění z muže na ženu nebo naopak?' Pokud jsem si však myslel, že toto prestižní nakladatelství má odvahu zabývat se obtížnými tématy v duchu svobodného intelektuálního bádání, mýlil jsem se,“ mrzí významného filosofa, že se prý nakladatelství nemohlo smířit se závěrem, že ženy jsou dospělé lidské samice.

Byrne přitom dal v úvodu knihy jasně najevo, že nebude zaujímat stanovisko k politickým a společenským otázkám - například k transsexuálním ženám v ženském sportu. „Místo toho měla být živou a přístupnou prohlídkou ústředních otázek týkajících se pohlaví a genderu, která ukáže, že nástroje filosofie mohou přinést vysvětlení do doby zmatku,“ píše dále Byrne, jaké byly motivy k napsání knihy.

V době, kdy knihu psal, prý dokonce redaktorka z nakladatelství OUP Byrne ubezpečila, že půjde o důležitou a přelomovou knihu. „Čerpal jsem z antropologie, sociologie, psychologie, sexuologie a biologie, stejně jako z filosofie. Každou kapitolou se však táhla jedna spojující nit: skutečnost, že lidé, stejně jako mnoho jiných zvířat, se vyskytují ve výrazně odlišných mužských a ženských podobách,“ pokračuje Byrne ve vysvětlení, že jeho kniha stála na pevných vědeckých základech.

Byrna nejvíce mrzí, že v dnešní době nemůže být otázka genderu kvůli hyperkorektnosti ani předmětem živého filosofického studia. „Většina kupců knih jsou zvídaví lidé, kteří chtějí být provokováni a zpochybňováni a jsou ochotni změnit své názory, pokud jsou důkazy pádné. Když jsem však text dodal přesně tak, jak jsem slíbil, OUP zcela změnilo názor. K mému šoku a zděšení nakladatelství můj rukopis odmítlo s tím, že kniha nezpracovává téma ,dostatečně seriózním a uctivým způsobem',“ je Byrne zklamaný z přístupu nakladatelů.

„Dokonce mi ani nebyla nabídnuta laskavost, abych provedl revize, jak by se obvykle autorovi dostalo. Zdá se, že mým proviněním bylo zřejmě to, že jsem byl otevřený - což je předpokladem pro každého filosofa - a nikoli to, že jsem psal s předem danými závěry,“ dodává filosof a připomíná případ slavné spisovatelky J. K. Rowlingové, která sklidila mimořádnou kritiku za svůj názor, že lidé, kteří menstruují, jsou vždy ženy.

Rowlingová přitom seriózně vysvětlila, že stojí za právy všech transsexuálů, ale podstata ženství je biologicky daná. „Přesto se mnozí lidé, kteří Rowlingové vděčí za svou kariéru, jako například herci z Harryho Pottera Emma Watsonová a Daniel Radcliffe, rychle distancovali nejen od jejích názorů, ale i od ženy samotné,“ nechápe Byrne, jaký je společenský tlak kolem otázky genderu.

„V genderových válkách neexistuje střední cesta - a každý, kdo se ji pokusí najít, je odsouzen jako zrádce. Tento spor mi připomíná náboženské rozkoly ve středověku,“ dodává filosof s tím, že prestižní nakladatelství by mělo být ochranným valem názorové plurality a ne ustupujícím aktivistům ze sociálních sítí,“ dodává Byrne s tím, že naštěstí našel nového nakladatele Polity a kniha ještě letos vyjde.

