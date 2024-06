Žhář najatý Ruskem? „Na cestě už může být další,“ varoval z ČT Pojar

„Podle důkazů si myslím, že každý, kdo používá selský rozum, by měl jasno. Muselo by to být příliš mnoho náhod, aby to Rusko nebylo,“ uvedl Pojar, že indicie, které ukazují, že za z části zmařeným žhářským útokem v Praze stojí Rusko, jsou silné. „Nemohu je ale nyní říci, je to součást vyšetřování,“ doplnil vládní bezpečnostní poradce, že tím nechce mařit vyšetřování. „Zadržený ledacos řekl a není dobré s ohledem na Rusko zveřejňovat, co vše řekl a co vše v tuto chvíli naše složky vědí,“ naznačil, že útok je s ruskou stopou.

„Musíme být připraveni, musíme být bdělí, vědět, co se děje, a spolupracovat s našimi partnery. Vyměňovat si informace,“ pokračoval Tomáš Pojar v pořadu Interview ČT24.

Na komentáře, že plánovaný útok žháře v garážích DPP v Praze je prkotina a Rusku by za to taková akce nestála, uvedl: „Rusko se snaží rozsévat svár do Evropy, snaží se verbovat lidi, aby takové akce dělali za úplatu. Těch případů je daleko více,“ poukázal na ruské akce v dalších evropských zemích. „V Evropě je celá řada zmařených případů a celá řada případů, které byly dokonány,“ zdůraznil.

„Je to určitá forma hybridní války, kterou Rusko vede,“ zopakoval včerejší slova premiéra Petra Fialy (ODS).

Apeloval na lidi, aby byli pozorní. „Občané by měli být bdělí a dívat se, jestli se neděje něco mimořádného. Zároveň není důvod k žádné panice, že by nám něco hrozilo, natož pak bezprostředně. Policie vyhodnocuje, kdy je potřeba viditelně posílit bezpečnost,“ uvedl Tomáš Pojar.

„Musíme si nalít čistého vína: ano, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy Evropě hrozí větší nebezpečí, a tedy i nám hrozí větší nebezpečí, než tomu bylo. Válka se k nám může přiblížit,“ reagoval na slova ministra dopravy, že nelze vyloučit ani sabotáže na železnici.

„Pojďme se sebevědomě bránit. Žijeme ve svobodném, bohatém a bezpečném světě a je potřeba udělat něco pro to, abychom si jej uchovali,“ uvedl Tomáš Pojar.