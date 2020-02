Židovi obsadili byt. Piráti pod palbou: Veselá akce dost naštvala, raději nečíst

Aktivisté nesouhlasící s krátkodobým pronajímáním bytů za pomoci služby Airbnb obsadili byt izraelského majitele v pražské Jindřišské ulici. Okupační akce nazvaná Stop Airbnb má trvat dva dny. Podpořit je přišel i primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a řekl, že by obce měly mít možnost krátkodobé pronájmy regulovat. To však někteří vidí jako citelný zásah do práv vlastníků bytů. Padlo i ostré přirovnání. „Obsazovat židovský byty, to tu dlouho nebylo,“ napsal šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

Aktivisté si stěžují, že kvůli pronajímání bytů přes Airbnb dochází k rušení nočního klidu a že se z domů stává anonymní prostor, do kterého tak mohou bez pozornosti vniknout i kupříkladu narkomané. Také jim vadí, že se někteří hosté k pronajatým bytům často dopravují na sdílených koloběžkách, které překážejí ve vchodech.

„Okupanty bytu“ v jejich záměru přišel podpořit i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Přišel jsem se podívat na happening proti Airbnb. Na jednom z plakátů bylo uvedeno, že chybí politická vůle tento problém řešit. U nás to ale rozhodně neplatí,“ řekl. Podle něj by měly mít obce možnost krátkodobé pronájmy regulovat. Chtěl by prý podobná pravidla jako u hotelů.



Podle něj se původní myšlenka sdílených bytů vydala nesprávným směrem: „Původní myšlenka sdíleného bydlení je chtěná. Nesmí se z ní stát ale nekontrolovatelný byznys rozlezlý do bytových domů.“ MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



„Banda socialistů zabrala soukromému majiteli byt. Což o to – socialisté takové věci rádi dělají. Co je však ještě o něco hanebnější, je přístup médií: např iDNES napsalo, že ‚aktivisté upozornili na problém Airbnb‘. Jenomže v první řadě je to jednoznačně kriminální čin. Způsob, jakým se k němu média postavila, dává jakési potvrzení legitimity jakékoliv další bandě socialistů, která se rozhodne pošlapat něčí právo na majetek za účelem politické kampaně,“ reagoval na akci člen Svobodných Luboš Zálom. Poznačil, že něco podobného se již začalo dít v Berlíně, a upozornil, že by nyní měla majitele ochránit. To se však podle něj neděje. „Je jedno, jestli socialisté někomu obsadí dům nebo vylezou na rypadlo důlní společnosti. Princip je stejný. A obdobná je i nečinnost policie,“ poznačil.

Horší nežli média však podle něj jsou samotní politici, kteří aktivisty v jejich počínání podporují. „Primátor Hřib se osobně zúčastnil začátku celé akce. Podle svých slov se přišel podívat, jak to celé bude probíhat. Postěžoval si, že město nemá dostatečné nástroje, jak ‚problém řešit‘. V podstatě dal najevo, jaký nástroj si přeje: mít k ruce bandu násilníků, kteří budou určené byty obsazovat,“ tvrdí Zálom. A doplňuje, že Piráti „koneckonců nejsou v zásadě nic jiného než komunisté, kteří k tomu umějí trochu lépe zacházet s počítačem“.

Jde prý i například o Uber o další sdílené služby. „Jakmile lidé zcela přirozeně přišli na to, že tyto služby mohou být ne jakousi neziskovou aktivitou, ale naopak aktivitou za prvé vysoce ziskovou, ale kromě toho daleko pružnější, protože méně regulovanou, začali na ně socialisté pohlížet jako na běžné tržní vztahy: se šílenou, smrtelnou nenávistí,“ dodává.



A v podobném duchu s přihlédnutím na izraelského vlastníka obsazeného bytu reagoval i šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl, ten zřejmě vzpomenul na období, kdy docházelo k arizaci. „Obsazovat židovský byty, to tu dlouho nebylo,“ podotkl.



„Chtěl bych vyhlásit obsazení a blokádu bytu komunistického primátora Hřiba. Přidá se někdo? Naplaveniny ze Slavičína tu stejně jako Airbnb nechceme,“ napsal na Facebooku také herní vývojář Daniel Vávra.

„Tohle je špička. Obsazovat Židům byty, to už tu hodně dlouho nebylo, to nikdy nikoho nenapadlo. Pak tam ještě dát tabuli s heslem ‚Sousedství místo zisku‘. Fakticky už tam chybí jen taková ta karikatura osoby s pejzama, větším nosem a hrncem zlaťáků,“ napsal senátor Tomáš Jirsa.

„Nejdřív jsem si též z toho dělal srandu, že jde o antisemitismus a hle 1.2.3 už to jede,“ dodal židovský restauratér Aaron Günsberger.

Proti Airbnb se v minulosti již stavěli i poslanci Jakub Michálek (Piráti) a Patrik Nacher (ANO), kteří připravili novelu zákona o místních poplatcích. Ta však nebyla schválena. V Praze je přes Airbnb pronajímáno až 15 000 bytů. Psali jsme: Praha jedná o změně zákonů v oblasti krátkodobých pronájmů To v tom jedete taky? „Totální diskreditace“. ODS to pořádně schytala. Kvůli nemovitostem v centru Prahy Veřejný ochránce práv: Ombudsman radí se sdílenou ekonomikou Několik změn legislativy se může dotknout platforem pro krátkodobé ubytování typu Airbnb

