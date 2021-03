Žije se špatně. Romský herec ze slavného seriálu nemlčí

Herec Zdeněk Godla promluvil o tom, jak jeho osobní i pracovní život poznamenala roční epidemie koronaviru. A nemlčel ani o tom, co si myslí o celé situaci v zemi. „Žije se mi špatně!“ I v této nejisté době ale chystá film. Bude to komedie. Nechte se překvapit.

Epidemie covidu zřejmě nejhůře postihla kulturu. „V současné době se mi žije špatně. Je to blbé v tom, že se všechno odkládá a lidé nemůžou chodit normálně do práce. Ale člověk se musí ohlížet na to, aby se z toho naše republika konečně dostala,“ řekl Zdeněk Godla. Ten se nejvíce proslavil rolí Roma Franty v seriálu Most!. Hlásí se ke svému romskému původu i ke své minulosti v rámci romské komunity.

Herec si přeje, aby se vše vrátilo brzy k normálu. „Děláme všechno pro to, abychom dodržovali všechna nařízení. Určitě jsem zastáncem toho, abychom respektovali vládní opatření, hygienická pravidla a nosili roušky a respirátory,“ prozradil.

I v tak těžké době prý chystá nový film s režisérem Tomášem Magnuskem. Mělo by jít dokonce o komedii. „S Tomášem spolu máme hlavní role – hraju kamaráda, který s ním chodí do školy. Už jsme zkoušeli a funguje to, takže je to super. Z Bastardů chce udělat komedii, do toho jsem s tím šel. Film nebude navazovat na to, jak to bylo předtím. Bude to čistě komedie.“

