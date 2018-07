Zimola močí proti větru: Poche by se měl vzdát ministrování

Zimola rovněž uvedl, že řízení resortu zahraničních věcí, jímž byl dočasně pověřen Jan Hamáček, mu nezávidí. „Jsou to dvě významná ministerstva, navíc jedno musíte vykonávat ‚uvnitř ČR‘ a druhé ‚vně ČR‘. I Jan Hamáček ví, že se to dlouhodobě nedá vést tímto způsobem a že to budeme chtít vyřešit co nejdříve,“ řekl Zimola k Hamáčkovi, který zároveň řídí i resort vnitra.

Anketa Faltýnek vyčetl v ČT šéfovi poslanců Pirátů Michálkovi, že je mladý chlapec. Pak se omluvil. Co si o tom myslíte? Faltýnek má pravdu 82% Faltýnek je arogantní strejc 14% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2746 lidí

A proč by on sám byl pro to, aby se prezidentu, který odmítá Pocheho jmenovat, ustoupilo? „Lidi už ‚kauza Poche‘ nebaví. Konečně po osmi měsících máme jmenovanou vládu, která může získat důvěru. Volali po ní občané, novináři i politologové. Nyní můžeme začít naplňovat náš program a řešit církevní restituce, exekuce, problematiku sucha, dluhové pasti, potravinovou bezpečnost, ale my se zabýváme jedním zástupným problémem s jedním ministerstvem,“ zmínil velmi kriticky Zimola. Podle něj by měl Poche upozadit osobní ambice.

Původní text ZDE.

Zimola by totiž chtěl, aby v Česku vznikla vláda s důvěrou, prosazující dobrý program. Na post ministra zahraničních věcí pak zmínil Jana Kohouta, Aleše Chmelaře či Lukáše Kauckého.