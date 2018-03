Zimola v ČT: Dáváme ANO týden. Ať si rozmyslí, zda trvají na Babišovi ve vládě

Jednání o vládě mezi hnutím ANO a ČSSD se zaseklo na personálních otázkách. Předseda sociálních demokratů řekl, že účast trestné stíhaného premiéra v kabinetu je pořád zásadní problém. ČSSD proto chce obsadit resort vnitra, nebo financí. Dohromady požaduje pět vládních křesel, ANO nabízí čtyři. Na co přesně si po posledním jednání vzalo hnutí ANO týden na rozmyšlenou a na čem se domluvilo se sociální demokracií v programových věcech? Nejen na to v pořadu Interview na ČT24 odpovídal první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

„Andrej Babiš není člověk, který hraje dvojí hru, jednání jsou tvrdá, ale jsem za to rád, neoblbuje nás a říká svůj názor. Jednání s ním není povýšené, je založené na jasné argumentaci, protože nám nechává prostor, abychom věci vysvětlovali, říkáme si věci přímo“ zhodnotil koaliční jednání Jiří Zimola, podle kterého je diskuse s premiérem vždy zajímavá.

Neústupný a tvrdý je prý Babiš především v daňové otázce. „On říká, že snad sociální demokraté by měli být těmi, kdo chtějí daně neúčelně a zbytečně zvyšovat. My ho ujišťujeme, že nejsme těmi, kdo by se chtěli mstít firmám a fyzickým osobám s nadprůměrnými příjmy,“ uvedl a dodal, že zkrátka chtějí, aby na jeho sliby o navyšování důchodů a nejrůznější investice, které slibuje po krajích v řádech miliard, bylo.

„Co se týká daní, tak na jedné straně stát avizuje celkem velké výdaje, ale proti tomu musí být postavené příjmy. My se ptáme, jestli na to stát bude mít, aby to vše zaplatil. Babiš tvrdí, že ano, a my chceme zpracovat střednědobý výhled, z něhož vyplyne, zda na to opravdu bude,“ uvedl Zimola s tím, že když z toho vyjde, že na to mít stát nebude, pak se budou bavit o tom, jak tedy naplnit příjmovou stránku. „Jsme připraveni diskutovat i výjimky osvobozené od daní.“

Dnešní jednání ČSSD s hnutím ANO bylo podle Zimoly přínosné v tom, že už ví přes co vlak jede a přes co ne, lze se tedy posouvat dál. Upřesnil také, že týden na rozmyšlenou si prý nechtělo vzít ANO, ale nastavila jim ho ČSSD. „Bylo to proto, že nás čeká příští týden sjezd a my na něj s Hamáčkem musíme jít s nějakým vzkazem, co se nám podařilo dojednat. Za ten týden si musí ANO rozmyslet, jestli bude Andrej Babiš ve vládě,“ upřesnil.

Kvůli otázce o účasti trestně stíhané osoby ve vládě prý nepanuje uvnitř strany příznivá nálada pro vytvoření koalice. „Často na to také poukazují lidé, že jdeme do koalice, v níž má být premiérem osoba trestně stíhaná. Babišovi jsme zopakovali, že je to náš zásadní problém a třeba nám po týdnu předloží několik řešení,“ uzavřel první místopředsdeda ČSSD s tím, že doufá, že se uhraje něco, co bude pozitivní pro vznik funkční koalice a co bude možné následně v pátek oznámit na mimořádném předsednictvu a v sobotu na sjezdu.

