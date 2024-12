Zkazili dětem Vánoce. Alza přesla na ekologické „balení“. Rohlík ne

Alza přišla s novinkou. Nebalí objednané zboží určené do takzvaných alzaboxů do krabic. Nejlepší obal je podle Alzy žádný obal. Myslí tak na ekologickou stopu svého podnikání.

Za svou novou udržitelnou politiku už schytal výtku jedné ze zákaznic, která si postěžovala, že dárek pro její dítě přišel zabalený do fólie, nikoliv do krabice. Dítě tak může přijít o překvapení, domnívá se zákaznice. „Drahá Alzo, naprosto rozumím politice, že nechcete zatěžovat prostředí zbytečným balením navíc, ALE .... je období Vánoc. Lidi objednávají hračky a je vysoký předpoklad, že jde o dárky k Ježíšku... nebylo by možné balit je alespoň nyní do neprůhledné fólie? Ne každý má možnost jít to vyzvednout bez dítěte,“ napsala zákaznice.

A přišla odpověď. „Dobrý den, do Alzaboxů se snažíme převážně nebalit, protože věříme, že jediný udržitelný obal je žádný obal, a to i co se týče období Vánoc,“ napsal za Alzu její zaměstnanec Petr.

Drahá @Alzacz ... naprosto rozumim politice, ze nechcete zatezovat prostredi zbytecnym balenim navic, ALE .... je obdobi Vanoc. Lidi objednavaji hracky a je vysoky predpoklad, ze jde o darky k Jezisku... nebylo by mozne balit je alespon nyni do nepruhledne folie? Ne kazdy ma… pic.twitter.com/ckTjMLBO0z — nurbi (@NicoletteUrbi) December 10, 2024

Výtka zákaznice se ovšem setkala s reakcemi, které neměly daleko do smíchu. „Nebudeme zatěžovat životní prostředí jen proto, že si nejste schopná vzít sebou neprůhlednou tašku a zařídit, aby se dítě 10 sekund dívalo jinam," ozvalo se na adresu zákaznice. Nikoliv z účtu Alzy.

Jenže zákaznice správně podotkla, že přesto je zboží zabalené do dvou fólií. „A proto je ta krabice zabalena do dvou plastových fólií... rozumím,“ utrousila zákaznice ironicky.

„Ta krabice je zabalená do dvou folií proto, abyste nereklamovala, že je odřená, až ji budete dávat pod stromeček. Protože kdyby zabalená nebyla a byla odřená, bude tu fotka s odřenou krabicí a podobným oznámením,“ poučil zákaznici další diskutující.

Ale nesetkal se se souhlasem. „Ne, nebyla by. Jak píšu, když už to balí, proč ne neprůhledné. Minimální rozdíl pro Alzu, maximální pro zákazníka,“ nechala se slyšet.

A přišla i palba na Alzu. Je to politika udržitelnosti, nebo zkrátka jen snaha ušetřit na nákladech? „A jde vám o udržitelnost, nebo je to zase jen o penězích? Ušetříte za obal i za baliče, tak se nestyďte a přiznejte to. Nevymlouvejte se na udržitelnost, je to mega trapný stejně jako vaše reklama ,do půlnoci objednáte, druhý den to máte‘. Tady slovo druhý znamená kolik dní?“ zaznělo na adresu největšího on-line obchodu v ČR.

Ale přišla i dobrá zkušenost. On-line obchod Rohlík.cz také balí pouze do průhledné fólie. Objednané zboží rozvážejí firemní kurýři. A Dominik Stroukal dal jako protiváhu ke špatné zkušenosti s Alzou dobrou zkušenost s kurýrem Rohlíku. „Vyvažuju. Kurýr z Rohlík.cz mi dva dny zpátky nesl nákup a když jsem mu řekl, že nemůžu seběhnout, že jsem sám doma s dětma, tak přišel, viděl děti ve dveřích, vrazil jim do ruky banány, ať je odnesou do kuchyně a předal mi bokem tašku s balicíma papírama a mašlema. Nejvíc král,“ podělil se o svou pozitivní zkušenost Dominik Stroukal.

Vyvazuju. Kuryr z @rohlikcz mi dva dny zpatky nesl nakup a kdyz jsem mu rekl, ze nemuzu sebehnout, ze jsem sam doma s detma, tak prisel, videl deti ve dverich, vrazil jim do ruky banany, at je odnesou do kuchyne a predal mi bokem tasku s balicima papirama a maslema. Nejvic kral. https://t.co/vBxy1mHB7f — Dominik Stroukal (@Stroukal) December 14, 2024

