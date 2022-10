Zklamání z vlády. „To jsou masy až statisíce lidí.“ Březina si servítky nebral

„Bytostně nemám rád dav, nemám rád hlas ulice; 200 lidí v Poslanecké sněmovně je svým hlasováním mocnější než 70 tisíc lidí na Václavském náměstí,“ říká v rozhovoru pro Aby bylo jasno bývalý podnikatel v oblasti betonářství Tomáš Březina, který se řadí k těm méně známým kandidátům na funkci prezidenta republiky. Kriticky se divá na to, jak Fialova vláda „naivně podporuje“ Ukrajinu, namísto řešení domácích problémů. „Je to fatální zklamání,“ dodává Březina.

Čeští političtí představitelé podle něj bohužel stále takto nesmýšlejí: „Na české vládě vidím naprosto fatální dramatickou akceschopnost směrem k absolutní podpoře Ukrajiny, bez respektování rozdílných pohledů EU a USA na jedné straně a ruského agresora na straně druhé,“ řekl, že každá válka musí končit mírovým jednáním a řešením.

Česká vláda by podle Březiny udělala rozhodně lépe, kdyby své aktivity nasměrovala k domácím závažným problémům, jako je energetická krize. „A nikoliv, aby je směřovala k absolutní bezvýhradné podpoře tohoto konfliktu. Česká vláda jej až naivně podporuje. Jestliže si česká ministryně obrany oblékne tričko s hrubým nápisem, a navíc v angličtině Fuck you Putin, tak to nepovažuji za státnické řešení,“ hrozí se Březina nad „kontroverzními“ nápady Jany Černochové (ODS).

„Naši vládní představitelé říkají, že ‚jsme ve válce‘. Já nevidím, že by Česká republika byla ve válce, to vládě vyčítám,“ uvedl, že stejně tak jí vyčítá neřešení energetické krize. „A to nejsem sám, to jsou masy až statisíce lidí, kteří to říkají veřejně, i některé známé osobnosti, které to říkají mně neveřejně, že ta neakceschopnost a neřešení problémů je fatální zklamání této vlády,“ zdůraznil Březina jako volič SPOLU, že prioritou vlády musí být ochrana českých zájmů, českých občanů a vlastní ekonomiky.

Premiérovi Petru Fialovi by tak v roli prezidenta jako jednu z klíčových věcí vzkázal: „Žádal bych drobnou změnu orientace zaměření této vlády, která je velmi nešťastně zaměřena na vnější konflikt a velmi nešťastně neřeší vnitřní problémy České republiky, které se mohou stát za pár týdnů, měsíců fatálními, jak říkají i odborníci na energetiku.“

Kromě jiného zmínil, jak to bylo s jeho spoluprací s hnutím ANO v roce 2013. Tehdy stál v čele kandidátky Babišova hnutí, nakonec však nekandidoval s tím, že je „ANO marketingové hnutí nedostatečně pravicové“. „V roce 2013 jsem byl dvakrát, třikrát osloven panem Babišem, dohodl jsem se s ním, že budu kandidovat jako lídr ve středních Čechách, na kandidátce i v hnutí jsem jako nestraník tři týdny pobyl. Poté, co jsem poznal vnitřní procesy, jsem pochopil, že to pro mne není správná cesta,“ přiblížil Březina, že tehdy mylně chápal ANO jako možnou pravicovou alternativu.

„Někteří nepřejícníci z toho vyvozují, že jsem byl politický turista, ale proti tomu já vždy protestují,“ dodal Březina s tím že v té době byl osloven i svou mateřskou stranou ODS, ale jednání nedopadla dobře. V letech 1996–1998 byl poslancem za ODS.

Březina o sobě říká, že má „pocit“ pro politiku, ač s ní původně nikdy nechtěl být svázán ani ekonomicky, ani mocensky. „Nepotřeboval jsem si řešit své ego, což řada lidi dodneška tak má,“ podotkl.

Stranou nezůstaly velké protivládní demonstrace odrážející především nespokojenost části české společnosti s vládní energetickou politikou. O nich premiér Fiala prohlašuje, že jsou organizovány prorusky orientovanými silami. Někteří demonstranti se pak vydali k prezidentovi republiky na Hrad předat mu petici, v níž vyzývají Fialovu vládu k demisi.

Jednal by Březina coby prezident s těmito zástupci demonstrantů? „Myslím, že prezident má povinnost minimálně tu petici přijmout. Podívat se na ni a uvažovat o tom. Já bytostně odjakživa nemám rád dav, nemám rád hlas ulice, protože ten většinou nevěstí nic dobrého. Nepodléhám těm demonstracím. Tato složitá doba vyžaduje složitá jednání, která musí mít hlavu a patu. Jednoduché pravdy volajícího davu – o tom jsou studie, o tom jsou knihy, co je to dav – nejsou tím správným řešením,“ míní Březina.

„200 lidí v Poslanecké sněmovně je prostě svým hlasováním mocnější než 70 tisíc lidí na Václavském náměstí, ať se nám to líbí, nebo nelíbí,“ konstatoval bývalý podnikatel.

To podle něj ukazuje i minulost: „Před časem bylo 300 tisíc lidí na Letné s Milionem chvilek pro demokracii, dnes o nich nikdo neví. Byli tam bývalí politici, vypadalo to málem jako revoluce, ale fakticky to nedopadlo a neřešilo se tím prakticky nic. Řešily se jen nálady lidí,“ připomněl.

Pro lepší budoucnost nás všech je podle něj zapotřebí zvolit si do čela státu „hodnotového člověka se skvělým příběhem, který se nikdy neohnul, člověka s férovým životem“. Vyjmenoval ty nedůležitější hodnoty pro něj: „Mám skvělou rodinu, manželku, se kterou budeme slavit 40 let soužití. Už to dokazuje, že máme nějak nastaven hodnotový systém. Mám skvělé tři děti, skvěle vychované. Finančně podporuji nemediálně sociální, církevní a jiné projekty. Další hodnoty jsou naprostá svoboda a demokracie. Neumím odpovědět lépe, než je křesťanské desatero, tam je všechno,“ prohlásil jeden z nejbohatších Čechů Tomáš Březina, který pro svou kandidaturu získal jako první ze všech zájemců 50 tisíc podpisů.

