Zlé: Na Vojtěcha vykoukl čert. Připomněl mu, co by radši zapomněl

Adam Vojtěch lhal loni v březnu o připravenosti na covid. Submisivně podlehl premiéru Babišovi v létě a zároveň tehdy nepřipravil trasovací síť, která by zabránila rozšíření covidu. Navíc objednal málo vakcín. Tak, a ještě víc, zničil minulého a již i současného ministra zdravotnictví předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel. Ten je postrachem šéfů Vojtěchova resortu od roku 2011, kdy řídil akci „Děkujeme, odcházíme", v rámci níž čeští lékaři masově hrozili exodem do ciziny a nakonec si na Nečasově vládě vynutili výrazné zvýšení platů.

Lékařským odborům se návrat Adama Vojtěcha tak úplně nezamlouvá. Proč? „Určitě jsem patřil mezi kritiky pana tehdejšího ministra Vojtěcha, protože mu nemohu zapomenout minimálně dvě věci, a to je, že v březnu avizoval, že zásobení individuálními ochrannými pomůckami pro zdravotníky je dostatečné a byla to hluboká lež. My jsme věděli, čemu ti zdravotníci čelí. Na tiskových konferencích těsně před tím jsme na to upozorňovali a došlo na naše slova, že prostě ten stupeň připravenosti je velice bídný, takže tohle považuji za hazard,“ začal Engel.

„Druhá věc je, když jsme s ním potom jednali o odměnách za první vlnu covidu, on odmítal zásadně plošné odměnění všech zdravotníků v lůžkových zdravotních zařízeních a od dubna do července to leželo na jeho stole bez vyřízení. Pak se to muselo narychlo řešit během letních měsíců a ti lidé to dostali až v listopadu. Takže minimálně tyhle dvě věci jsou pro mě naprosto nepřijatelné,“ poznamenal Engel.

Podle moderátora Daniela Takáče jde však o minulost a je možné, že k tomu Adam Vojtěch do budoucna přistoupí jinak, než k tomu přistupoval. „Navíc první covidová vlna – žádný zásadní problém nebyl, v té době jsme byli nejlepší na světě, tak proč by to měl být problém?“ ptal se Takáč Engela.

Submisivita vůči premiérovi

„Problém to byl, protože jsme nemohli ta čísla, která se nakonec ukázala, znát. My jsme se báli těch obrazů z Bergama. Proč tedy z vašeho pohledu by byla ta velká opatření, když k ničemu nebyla? To jsme nikdo nemohl vědět. Takže ano, díky tomu, že se vlastně celá Evropa, nebo dá se říct skoro půlka světa úplně zavřela, tak kdybychom měli dnes čísla z dubna a března minulého roku, tak jsme byli štěstím bez sebe. Ale prostě to je relativní pohled na věc, kam se to potom za ten podzim jaksi dostalo. A další věc je podle mě objednání očkovacích látek a očkovací plán – ten byl špatný a objednání očkovacích látek bylo vysoce poddimenzováno. Nikdo nekalkukoval s tím, že můžou být dodávky kráceny a že vlastně potom nebudeme mít dostatek očkovacích látek pro první část roku,“ odvětil Engel.

A jak hodně podle Engela Adam Vojtěch založil na druhou epidemickou vlnu? „On před ní odcházel, končil po létě,“ podotkl Takáč. „Přes léto se tady vůbec nepracovalo na tom, jak vylepšit trasování, jak vylepšit prostě monitoring těch pozitivních a tak dále. Tam jsme zaspali totálně, a to si myslím, že jde ještě za ním. Ale na druhou stranu zase chci být spravedlivý, to, že vlastně navrhoval zásadnější opatření vůči školákům například, která potom byla změněna a změkčena...“ sdělil Engel. Je však otázkou, zda si to neměl vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO) vybojovat. „Samozřejmě to je ještě další oblast, ten submisivní vztah k premiérovi, protože jsou prostě věci, kdy skutečně, jak jste řekl, by měl jasně říct, že prostě je to jeho rezort, a že jedná podle rad odborníků,“ sdělil Engel.

Takáč se následně Engela ještě zeptal na nedostatek ochranných pomůcek a na to, zda je to opravdu chyba jen ministra zdravotnictví, nikoliv celé vlády. „On lhal o tom stupni připravenosti... Určitě tady byly signály od počátku roku a samozřejmě dnes už všichni tvrdí, že v lednu a v únoru se ty ochranné pomůcky daly sehnat levněji a snadněji, ale z toho ho neviním. Ale viním ho z toho, že se v březnu postavil před kamery a řekl, že zajištění individuálními pomůckami... Chyba je i to, že to tak nebylo, ale největší chyba je lhát lidem o stupni připravenosti,“ sdělil Engel.

Požadavky na ministra

Ten se následně vyjádřil i k tomu, jaké požadavky nyní na ministra bude Lékařský odborový klub mít. „Tak samozřejmě české zdravotnictví není jenom otázka boje proti covidové nákaze, byť je to dneska velmi důležité, nebo bylo v době té obrovské pandemie. Ale přesto jsou tady další důležité věci, to znamená zajistit finanční stabilitu zdravotního stavu, napsat a vydat novou kompenzační vyhlášku na rok 2021, protože nemocnice prostě s tou výkonností a s tím, že tam byly úplně jiné výkony a jinak... Nelze to porovnávat s běžným rokem tak, jak by to bylo. To je první věc, samozřejmě jsou tam ještě další věci, to znamená nastavení úhrad, nastavení celkové výše zdravotního pojištění na rok 2022 a tak dále,“ poznamenal Engel, jenž byl před deseti lety hlavní tváří a vyjednavačem akce Děkujeme, odcházíme, jejímž cílem mělo být zlepšení pracovních podmínek, zejména platového ohodnocení a povinného dalšího vzdělávání lékařů. Hlavním nátlakovým prostředkem, namířeným zejména proti Ministerstvu zdravotnictví, bylo dobrovolné podání výpovědí, které měly vstoupit v platnost k 1. březnu 2011.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Adama Vojtěcha ministrem zdravotnictví dnes kolem poledního. Kromě boje s koronavirem chce dokončit reformu zdravotní péče. Oproti zvyklosti jmenování nedoprovodila tradiční slavnostní ceremonie, ministr si pouze od prezidenta převzal podepsaný jmenovací dekret. Zeman zároveň přijal rezignaci dosavadního ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl ještě dnes Vojtěcha uvést do funkce.

Podle fotografií, které Ovčáček zveřejnil, se jmenování zúčastnil prezidentův kancléř Vratislav Mynář a šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Po předání jmenovacího dekretu Vojtěch podepsal ministerský slib.

Prezident republiky ???? Miloš Zeman podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jmenoval Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, ministrem a pověřil jej řízením Ministerstva zdravotnictví České republiky. pic.twitter.com/ZROgMp5SfX — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 26, 2021

Arenberger ve funkci končí po necelých dvou měsících. V posledních dnech čelil kritice za to, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger rozhodl podat rezignaci kvůli tlaku na svou rodinu. Řekl, že končící ministr podcenil, že na úrovni ministra „musí být majetková přiznání a další věci daleko přísnější“. Arenberger za své jediné pochybení považuje nesprávně vyplněné majetkové přiznání.

Vojtěch se ministrem zdravotnictví stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení úřadu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády zamířil do představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že krátce před svým jmenováním Vojtěch na pozici předsedy představenstva Krajské zdravotní rezignoval.

Vojtěcha v září ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Arenbergera Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci tak strávil 49 dní, pouze o 11 více než Prymula.

