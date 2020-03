Zlé vyhlídky. Záchranář varuje: Jestli se tím nakazí zdravotníci...

Bývalý záchranář Vít Samek v rozhovoru pro DVTV varoval, že záchranáři opravdu potřebují ochranné pomůcky. Pokud se koronavirem nakazí záchranáři, kteří stojí v první linii boje s koronavirem, nastane cirkus. Současně ocenil, že si lidé dokážou v krizi poradit, bez ohledu na to, co říká „Andrejko“.

Vítu Samkovi je trochu líto, že už není záchranářem. Proto dal svému někdejšímu nadřízenému najevo, že kdyby bylo potřeba, k práci záchranáře se vrátí, a to třeba i zadarmo. „Já doufám, že se to nestane, ale trošku se obávám, že si ještě zahoukám," prohlásil Samek v rozhovoru pro DVTV. Pokud by došlo na to, že se koronavirem nakazí jeden jediný záchranář z velkého stanoviště, kde je pohromadě 20 zdravotníků, tak budou muset všichni do karantény – a to už systém pocítí.

„Někde v Olomouci, nebo kde, onemocněli dva lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení, ostatní museli do karantény a to ARO muselo zastavit příjem. Pokud se tohle stane na nějakých urgentech, na infekci Na Bulovce, pokud se to stane na dvou až třech větších stanovištích pražské záchranky, tak začne opravdu cirkus,“ varoval Samek.

Už teď je v karanténě 38 zaměstnanců pražských záchranářů a to už je podle Samka dost.

Záchranáři si často stěžují, že nemají dostatek ochranných prostředků a Samek jim věří. Ovšem hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) říká, že pomůcek je dost, jen je zdravotníci dostávají na dva dny dopředu.

Podle Samka je však otázka, co to znamená, že pomůcek je dost. Pokud mají záchranáři k dispozici kupříkladu jediný respirátor v autě, tak je to málo v okamžiku, kdy musí ve dvou lidech pomoct pacientovi s pohybovými problémy. Dostatečný počet respirátorů schází podle hosta v celé řadě krajů.

Další slabé místo je podle Samka skryto v dezinfekci. „Množství dezinfekce na záchranku je nějak dáno, ale teď je toho potřeba mnohonásobně víc,“ upozornil s tím, že v dnešní situaci musí záchranáři přistupovat k člověku tak, jako kdyby byl pozitivní, i kdyby nebyl. V tu chvíli se spotřebovává dezinfekce po litrech.

Vláda Andreje Babiše (ANO) celou situaci ještě zhoršila tím, že roušky a respirátory začala nakupovat a rozesílat z jediného centra. „Ta opatření poškodila trh s rouškami, poškodila trh s respirátory a ty teď nejsou. Tohle prostě nemůže fungovat. Nezlobte se, ale na Ministerstvu zdravotnictví opravdu netuší, kolik respirátorů potřebuje fakultní nemocnice v Brně, záchranka na Vysočině, poliklinika ve Zlíně,“ upozornil záchranář Samek.

Pokud to do teď bylo tak, že se ochranné pomůcky prodávaly na více místech, ale teď se to stáhlo na jedno místo, tak už tady nastane určité zpoždění, než to z jednoho centra rozvezou opět do krajů.

Zdráhal by se však státu vyčítat, že nebyl na krizi připraven. Kdyby se Samka někdo např. před rokem zeptal, kolik roušek či respirátorů má být připraveno ve státních rezervách, prý sám neví, co by tehdy odpověděl. Ale teď tu máme krizi a lidé se jí přizpůsobují. „Lidi jsou dobrý. Za dva až tři dny se oblíkla celá republika do roušek. Dávno předtím, než to Andrejko vyhlásil. Lidi jsou fakt dobrý,“ prohlásil.

