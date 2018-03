Zločinci drží při sobě. Takže čestní občané musí také, zdůvodnil Jakub Horák, proč kvůli Zemanovi kandiduje za TOP 09

Horák se tak rozhodl usilovat o pozici zastupitele hlavního města Prahy, a to na kandidátce za TOP 09 a STAN. „Po zhlédnutí Zemanovy inaugurační řeči jsem to prostě cítil jako dobrý plán v tom smyslu, co napsal Tolstoj ve Vojně a míru: ‚Napadlo mě, že jestliže zločinci drží při sobě a představují sílu, tak čestní lidé by měli udělat to samé. Vždyť jak je to prosté‘,“ poznamenal Horák, jenž chce kandidovat na posledním místě kandidátky.

„Mám jeden sen, který bych si přál, aby Praha měla. Není to nějaký kosmodrom nebo něco podobně šíleného, je to naprosto reálná a skvělá záležitost. V příštích týdnech se potkám s několika klíčovými odborníky, kteří mi řeknou, zda to je prosaditelné. A říkám prosaditelné, protože realizovatelné to jednoznačně je. A pokud mi řeknou, že to provést lze, potom udělám ze své kandidatury z posledního místa referendum o tom projektu,“ svěřil se Horák.

Původní text ZDE

Následně pochválil současného předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila, jenž má podle něj antikorupční minulost, má nápady, je posedlý s tím něco dělat a má kompetenci z řízení ministerstva. „A mě skutečně fascinuje dnešní doba, kdy se do Parlamentu dostanou lidi, kteří mají jako jedinou kvalifikaci to, že dělali koncerty pro Argemu,“ rýpl si Horák.

Závěrem se pak obul do současné primátorky Adriany Krnáčové (ANO). „Pražští primátoři mají nejspíš magický dar přivolávat neštěstí. Určitě je to trest vesmíru za chlubivost. Sotva Krnáčová prohlásila, že doprava v Praze je výborná a Pražané jsou zpovykaní, druhý den nastal dopravní kolaps a sociální sítě zaplavily fotky z kolon. Primátorka by měla zásadně říkat věci typu: ‚V Praze je dopravní situace strašlivá.‘ ‚Nic se tu nedaří postavit. Za poslední čtyři roky se vůbec na nic nesáhlo.‘ ‚Ceny bytů v Praze jsou nestydatě vysoké, normální člověk vůbec nemá na nájem‘,“ podotkl Horák s tím, že ta magická síla řídící vesmír by zařídila volné ulice i by klesly ceny za bydlení. „A ještě by Krndu lidi chválili, že říká konečně pravdu,“ uzavřel Horák.

autor: vef