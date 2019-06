Zmýlený Faltýnek, šermovačka brýlemi a rozjetý Okamura drtící opozici. Železný se málem ukřičel, když se je snažil přerušit

Moderátor Jakub Železný započal rozhovor slovy, že to nevypadá, že by se ještě dnes mohlo hlasovat, jeho slova Jaroslav Faltýnek potvrdil. „Vzhledem k tomu, že je ještě přihlášeno 12 kolegů, hlasování může být po půlnoci,“ sdělil, načež mu v jeho odhadech přitakal Zbyněk Stanjura.

„Není to nevýhodné pro ty, kteří hlasování vyvolali?“ zajímal se dál Železný. „Není. Ministři jen zvolili taktiku, že nás chtějí unavit. Vláda to uměle natahuje, ale nám to neznechutí,“ řekl Stanjura s tím, že si své řeknou a odprezentují své názory, a je jedno v jakou hodinu.

Faltýnek se přihlásil o slovo, aby sdělil, jaké má dnešní jednání smysl. „Mimo to, že je dnes opozicí vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě, tak je to tento týden rok, kdy vláda získala důvěru v Poslanecké sněmovně...“ rozpovídal se Faltýnek, kterého musel přerušit moderátor, aby ho opravil. „Nechci vás přerušovat, ale to byla vláda jmenována,“ upřesnil opatrně Železný. „No, tak zhruba před rokem... zhruba rok funguje,“ snažil se Faltýnek zahrát svůj omyl do autu.

Větu chtěl Faltýnek dokončit, ale Železný už mu šanci nedal a položil další otázku, zda je tohle jednání pro ministry vhodné fórum, jestli to tedy není spíše voda na mlýn opozice, která pak říká, že ji ministři svými projevy unavují, místo toho, aby se včas dostalo na hlasování. „Chápete, jak to myslím?“ ujišťoval se Železný při pohledu na zaskočeného Faltýnka. „Jasně. My to ale pojali tak, že je to prostě rok výročí vlády, která je úspěšná, funguje a chtěla za svou práci složit účty,“ vysvětloval Faltýnek.

Po jeho boku se Stanjura po celou dobu jeho mluvení pobaveně usmíval a jen kroutil nevěřícně hlavou. „Pokud vláda chtěla prezentovat tzv. úspěchy, jako že žádné nemá, tak si měli svolat svou schůzi a tam je prezentovat,“ neudržel se Stamjura a trval dál na tom, že je to jen odvádení pozornosti, čímž pro změnu rozesmál zase on Faltýnka.

Stanjura proto shrnul, že dnes primárně nehodnotí činnost vlády a jednotlivých ministrů, ale sešli se kvůli obrovskému střetu zájmů Andreje Babiše, který za podivných okolností vyměnil ministra spravedlnosti. Faltýnek ho ale v řeči přerušil s ironickou poznámkou, že „Stanjura zase sděluje samé novinky“. „Schůze byla svolána kvůli střetu zájmů, to je ta velká lež a velký nesmysl,“ hájil předsedu vlády.

Doplnil, že v minulém volebním období se i Stanjura aktivně podílel na přijetí speciálního zákona o střetu zájmů kvůli Babišovi, který pak zákon naplnil. „Tak proč jste to neudělali lépe, kolego Stanjuro?“ rýpl si Faltýnek. Stanjura oponoval, že „vypráví jen pohádky“.

„Zákon je o tom, že ministr nemá čerpat veřejné peníze,“ namítl Stanjura, kterého Faltýnek nenechal domluvit: „Nenene! Přečtěte si ten zákon, vůbec nemáte pravdu,“ rozjel se a šermoval svými brýlemi před Stanjurovým obličejem natolik, až ho předseda poslaneckého klubu ODS několikrát musel poprosit, aby mu už neskákal do řeči a nechal ho domluvit.

Poté je vystřídala další dvojce politiků, kterými byli předseda SPD Tomio Okamura a předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Železný nejprve položil dotaz Kováčikovi: „Co se stalo v komunistické straně, že jste se rozhodli vládě Andreje Babiše pomoci odchodem?“ „Ale to není pravda,“ reagoval dotčeně Kováčik s tím, že žádným odchodem tu nikdo nepohrozil a ani žádný odchod nenastane. „Zdržet se hlasování není odchod ze Sněmovny, odchod ze Sněmovny by byla zbabělost, a my nikdy zbabělci nebudem,“ zdůraznil Železnému za stranu KSČM s tím, že vládu pouze tolerují a tím, že oddělí hlasování od aktivní nepodpory vlády dávají jasně najevo, že nejsou součástí vládní koalice.

Okamura v kontextu s Kováčikovými slovy podotkl, že pokud váhají komunisté s otevřenou podporou koalice, tak to jen svědčí o jejím rozkladu. „Ten důvod, proč SPD nepodoruje vládu, je jiný než má demagogický blok,“ doplnil Okamura, kterého Železný opět stejně jako Faltýnka musel opravovat, že se nejedná o demagogický, nýbrž demokratický blok.

Tomio Okamura SPD

„Tak, každý mu říká jinak,“ vzpřímil se Okamura. „Oni si ale tak říkají, tak proto jsem vás opravil,“ máchal Železný rukama, aby se nepletly pojmy. „No, já jim zase říkám takhle,“ řekl důrazně předseda hnutí SPD a jak je jeho zvykem, rozhovořil se o svém programu a také o návrzích SPD na zákony, které tato vládní koalice odmítá podporovat.

Moderátor se ale podivil nad tím, proč by členové vládní koalice měli aktivně podporovat návrhy SPD, když SPD stojí mimo vládu. „Tak. Právě proto vám to vysvětluji, nemůžeme podpořit vládu, která odmítá vyřešit dokonce I problém exekucí, to je přímo v rozporu s naším programem,“ dodal s tím, že to je jeden z mnoha důvodů, proč vládě důvěru SPD nevyjádří.

„Chceme, aby vláda skončila, aby ČSSD odešla. A my abychom mohli prosazovat svůj program. Nechceme přistoupit na hru demagogického bloku, to znamená destrukce, bezvládí a chaos,“ uzavřel Okamura.

autor: nab