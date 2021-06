Znalec médií: Babiš opozici vyloženě rozcupoval. Po volbách budeme překvapeni, Piráti si dělí funkce předčasně

Premiér Andrej Babiš (ANO) křičel během čtvrtečního projevu ve Sněmovně před tím, než poslanci rozhodovali, zda vysloví nedůvěru vládě. To se opozici nepodařilo. Šéf hnutí ANO také vypočítal finanční kroky vlády, kterých ty předchozí nebyly podle jeho názoru schopny. Pustil se i do Pirátů se Starosty a nezávislými a zahrál protimigrační kartu. Emotivní projevy nejsou však u českého premiéra ničím výjimečným.

„Andrej Babiš má ve zvyku pronášet emotivní projevy. Čím blíže k volbám, tím budou jeho emoce stoupat, protože cílí na typ voličů, který na emoce poměrně dost dá. A zároveň mu emoce v některých okamžicích překlenují nedostatek věcných argumentů, které by mohl vedle sebe skládat. Ale tím se neliší od jiných politiků, protože celé jednání o nedůvěře vládě je prodchnuto emocemi, a o nic jiného než o vzbuzení emocí – ani opozičním politikům – vlastně nejde,“ řekl redakci politolog Lukáš Jelínek.

Odborník na reklamu a média Jiří Mikeš vidí projev premiéra jako tvrdý a ostrý. „Je to zahájení volební kampaně a podle mě opozici vyloženě rozcupoval, protože jeho argumenty byly naprosto logické a ověřitelné. Možná byl až trochu vyhrocený, ale je to začátek volebního boje. Kampaň nebude v rukavičkách jak z jedné, tak z druhé strany, a kdo mu ten projev psal, odvedl profesionální práci,“ uvedl Mikeš.

Kampaň se rozbíhá, Babiš bude nasazovat konkurenci rohy

Podobných ostrých startů však podle Jelínka zažijeme před volbami ještě několik: „Kampaň se rozhodně začíná rozbíhat a začíná být poměrně dost ostrá. Z Babišova vystoupení bylo poznat, jak si jako jednoho ze stěžejních politiků vytipoval tandem Pirátů a Starostů, kdy se co nejpečlivěji snaží Piráty onálepkovat takovými nálepkami, které by podle něj dokázaly nejlépe odradit voliče. Je vidět, o jaký typ voličů se v tuto chvíli bude hrát,“ vysvětlil politolog. Půjde o voliče, kteří toužili po efektivním státu, po boji proti korupci a v současnosti váhají. Hrát se bude i o voliče nerozhodnuté. Na všechny prý bude chtít Andrej Babiš svá vyjádření cílit a ruku v ruce s tím půjde i nasazování rohů politické konkurenci.

Jelínek potvrdil, že za jeden z takových rohů lze považovat premiérovo vyjádření o migraci právě proti Pirátům: „Ano, to s tím samozřejmě souvisí. Během diskuse někteří opoziční poslanci celkem logicky Andreji Babišovi naopak předkládali jeho prouprchlická vystoupení z minulosti, kdy se domníval, že migrační vlna zajistí pracovní místa pro český průmysl. Názory politiků jsou holt proměnlivé, a to často i v relativně krátkém čase. Andrej Babiš si spočítal, že když se v současnosti bude prezentovat jako zastánce národnostně homogenního státu, který není multikulturní a který je před migrací uzavřený, získá mu to hlasy přinejmenším u části veřejnosti s obavami a přáním, abychom žili v co nejklidnějším a nejbezpečnějším prostoru. A proto se bude snažit líčit Piráty jako svůj protipól,“ sdělil Lukáš Jelínek s tím, že to není příliš obtížné při vědomí, že Piráti jsou strana poměrně liberální, progresivní a nevznášejí žádné zásadní výhrady k pluralismu. Je pravděpodobné, že půjde o jeden z nejčastějších argumentů proti Pirátům, které bude premiér voličům servírovat i v příštích měsících.

Babiš: Nechci Pirátostán a muslimskou Evropu

Andrej Babiš se totiž nechal slyšet, že „odmítá muslimskou Evropu a fanatický Pirátostán“. Narážel tím na výrok Ivana Bartoše, šéfa Pirátů, před dvanácti lety, podle něhož by mu muslimská Evropa nevadila. Podle Mikeše může mít Babiš pravdu: „Voliči na to určitě slyší, protože zprávy, co se děje ve Švédsku, ve Francii s migranty a radikálním islámem… současně je tady Viktor Orbán (maďarský premiér, pozn. red.), je tady Polsko, přidává se Rakousko, Slovinsko. Vzniká averze vůči tomu, že si Evropa nechrání své hranice. A nic proti tomu, když někdo legálně přijde na hranice, je na tom špatně a požádá o vízum, pokud to budou chytří, schopní lidé, proč ne? Vždyť Indové jsou skvělí v počítačích, proč bychom je tu neměli mít? Ale mít zde podivné lidi, kteří mají jen natažené ruce a nechtějí pracovat…“ uvedl Mikeš s tím, že Babiš si touto částí projevu určitě získal velké sympatie.

Domnívá se také, že Piráti jsou ohrožením, protože jim chybí ráznější přístup proti migraci. „Nevím, co o tom soudí mladí lidé, protože jsem se na to nikdy neptal. Ale ti starší lidé si určitě říkají, že mají své problémy, milion lidí v exekuci, tedy řešme svoje problémy, a netahejme si sem další problematickou skupinu lidí.“ Mikeš zároveň ocenil, že premiér k voličům mluví obyčejnou řečí, Označil ho za atypického šoumena, byznysmena, který je zvyklý rozhodovat. „Všimněte si, že v projevu šel po seniorech, a to je velice rozumné, protože seniorů jsou asi tři miliony voličů, kteří přijdou volit. Pokud si uvědomí, že jde o hodně, a že Piráti nejsou to pravé ořechové. Babiš vystupuje dost jako Orbán, tedy jde proti Bruselu, čímž získává další lidi. Budeme všichni překvapení, jak ty volby dopadnou. Piráti předčasně jásají a rozdělují si funkce, ale ono to zrovna tak být nemusí, protože spoléhat se na mladé lidi, zvláště když teď byla aféra Dominika Feriho, není jisté. Jejich důvěra v představitele začíná být trochu otřesená a Milion chvilek to nezachrání,“ řekl Mikeš. Z toho může vyplynout frustrace mladé generace a spousta otázek, s nimiž mohou mladí lidé jít za rodiči a prarodiči.

Mikeš: Komunisté neměli jinou možnost než odejít ze sálu

Mediální a reklamní expert se rovněž domnívá, že komunisté, kteří při hlasování o nedůvěře vládě, vyvolané opozicí, odešli ze sálu, neměli jinou možnost: „Proboha, kdyby to neudělali, tak ztratí voliče a nedostanou se do Parlamentu. A Vojtěch Filip ví, že lidé byli frustrovaní, navíc se zvedají ceny potravin, ale na druhou stranu si komunisté uvědomují, že kdyby tam byli jiní, bylo by to ještě horší. Neměli jinou možnost než na hlasování o nedůvěře ze sálu odejít. Říkal jsem si, že jestli tam zůstanou, jsou banda starců a pitomců. Přece se dalo očekávat, že demonstrativně nepodpoří ODS. Oni vědí, že se vláda dopustila omylu, že neudělala všechno, co měla v době pandemie, že se tady různě rozkrádalo... Ale mají tu výhodu, že oni v tom nejeli a nechtěli v tom jet dál,“ uvedl Jiří Mikeš.

Lukáš Jelínek se domnívá, že jsme navíc podle průzkumů veřejného mínění svědky situace komplikované, a to proto, že své kostlivce ve skříních mají všechny politické strany. Slýcháme o kauzách Andreje Babiše, Jaroslava Faltýnka, problémech Jana Hamáčka, o aféře Dominika Feriho… „Prostě tím veřejným míněním co chvíli zacloumá nějaká kauza nebo nějaká aféra, a v předvolebním období se tyto kauzy budou na preferencích odrážet stále častěji. Další věc, která do toho vstupuje, je soupeření dvou konzervativních bloků. Kromě toho, jak má koalice Pirátů a Starostů, tak koalice SPOLU potřebu bojovat s Andrejem Babišem a hnutím ANO, tak středo-pravicová opozice bojuje mezi sebou, což ji v určitém okamžiku může oslabovat i jako celek,“ varoval politolog. Sám si však myslí, že nejdůležitější pro rozhodování voličů nakonec bude stav České republiky v září nebo v říjnu po epidemické stránce. „Tam je celkem hezky vidět, že když se daří vládě zvládat epidemii, její preference jsou poměrně slušné. V okamžiku, kdy to nezvládáme nebo je země v lockdownu, tak začíná hnutí ANO i sociální demokracie ztrácet. To jsme viděli třeba na začátku roku, proto bude pro voliče podstatné, v jakém stavu bude epidemie těsně před volbami,“ dodal Jelínek.

Výčty nefungovaly a nefungují

Výčet premiéra, co všechno jeho vláda na rozdíl od předchůdců zvládla, podle Jelínka nefunguje a nikdy ani nefungoval. A nepovažuje za férové ani vinit opozici, že nesehnala jediný respirátor nebo jedinou vakcínu. „Naopak, když se bavíte s lidmi z jednotlivých resortů, tak jim mikromanagement Andreje Babiše spíše překážel. Samozřejmě že se snažil, ale to vždy ještě neznamená, že snaha je efektivní, a my jsme viděli různé vlny úspěšnosti v tom, jak si vláda počínala v souboji s koronavirem. Zároveň není úplně spravedlivé vyčítat opozici, co neudělala, protože odpovědnost skutečně ležena na vládě a vládních stranách, které mají k dispozici státní aparát. Naopak opozice si dlouhé měsíce stěžovala, že s ní vláda nejedná, nepřejímá její nápady, takže co se týká zvládání nebo nezvládání krize, nemá si vláda s opozicí co vyčítat,“ řekl Jelínek.



