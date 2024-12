Znečišťují a napadají lidi? A dost. Senátor Hraba upřesnil svůj plán s bezdomovci

Ve svém videu na síti X vysvětlil, jak chce bezdomovectví řešit. „První bod – zákaz žití na ulici. Druhý bod – donucení k opuštění veřejného prostoru za současné nabídky sociální pomoci. Třetí bod – nerespektování zákona bude znamenat okamžitý trest. V ideálním případě by to byly veřejně prospěšné práce na financování ubytování. Nepomůže-li to, bude muset nutně následovat odnětí svobody. Čtvrtý bod – nutné posílení jak finanční, tak personální stránky sociální pomoci, aby se těm, kteří se svojí situací chtějí něco dělat, mohlo skutečně a reálně včas pomoci,“ řekl senátor Zdeněk Hraba ve videu.

Na Rádiu Impuls pak čelil otázkám, jak si celý koncept představuje. Opravdu by posílal bezdomovce do vězení? „Já bych především upřesnil, že za bezdomovectví vězení, to je zjednodušený nesmysl,“ upřesnil senátor.

Kdo by tedy podle Hraby měl být trestán? „Pokud se chová takovým způsobem, že znečišťuje prostředí, případně ohrožuje ostatní. Ten bezdomovec, který je nekonfliktní, tak by se mu mělo především dostat pomoci od státu,“ myslí si Hraba. Takoví bezdomovci by měli dostat možnost pomoci ve formě například nabídky azylového domu.

Senátor Hraba se pousmál nad tím, že by tu mělo běhat policejní komando. „Aby tu běhalo policejní komando a chytalo bezdomovce a zavíralo je do vězení. To je naprostý nesmysl,“ odmítl razantně takovou představu Hraba. A dodal, že ti, kteří tento narativ šíří, dobře vědí, proč to dělají. Dodal, že je to z jejich strany čistá manipulace.

Proti Hrabovu návrhu se silně ohradily organizace jako Člověk v tísni nebo Armáda spásy. Obě organizace se postavily proti myšlence, že by bezdomovci mohli být trestáni nebo vykazováni z veřejných míst.

Senátoru Hrabovi vadí ti z bezdomovců, kteří znečišťují veřejný prostor, bivakují v něm a ohrožují veřejnost. Na takové lidi je policie krátká. Sice je může vykázat z prostoru, může jim udílet pokuty, ale oni si z toho nic nedělají. „Ale samozřejmě se tam za chvíli vrátí, protože policie jim může dát maximálně pokutu, což samozřejmě na lidi, kteří nemají peníze, vůbec nezabírá, protože to nemají z čeho zaplatit,“ shrnul problém policie Hraba.

A poukázal na to, že systém je vůči těmto lidem bezmocný. „Domácí vězení nepřichází do úvahy, propadnutí majetku nepřichází do úvahy, pokuta nepřichází do úvahy,“ vypočítával Hraba a řekl, že jedinou možnou cestou je pak posílení pravomocí policie. Podle něho by takoví lidé měli dostávat za povinnost podstoupit veřejně prospěšné práce.

„Pokud oni vědí, že jsou nepotrestatelní a že můžou dále znečišťovat své okolí, že můžou dále napadat lidi, kteří jdou třeba do práce, tak se ničeho nebojí,“ povzdychl si Hraba. V krajním případě by pak ti, kteří jsou problémoví a odmítají spolupracovat, podle Hraby mohli nastoupit k trestu odnětí svobody.

Podle Hraby je důležité, aby lidem na ulici pomáhal stát. Aby stavěl azylové domy a lidi v problémech z ulice stáhl a pomohl jim se opět začlenit do společnosti. Následně pak ti problémoví, kteří nestojí o pomoc, ale chtějí vést asociální život, aby je stát mohl potrestat. „To je prostě úlohou státu a myslím si, že tenhle postup by byl správný,“ míní senátor.

Podle Hraby by rozrůstající se problémy s lidmi bez domova neměly být běžnou součástí života společnosti. „Nemyslím si, že by to měla být běžná součást fungování společnosti. Sociální stát 21. století by neměl připustit, aby lidé skončili na ulici. Měl by mít nástroje, jak jim pomoct,“ myslí si Hraba. „Problém je ovšem v tom, že ti lidé se stávají čím dál tím víc agresivní,“ myslí si senátor.

